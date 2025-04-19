Zoe Kravitz ile Robert Pattinson yeni bir projede buluşuyor!
Zoe Kravitz ve Robert Pattinson, How To Save A Marriage filmi için yeniden bir araya geliyor. Kravitz yönetmen koltuğunda, Pattinson ise yapımcı olarak projede yer alacak.
The Batman filminde birlikte kamera karşısına geçen Zoe Kravitz ve Robert Pattinson, yeni bir projede yeniden bir araya geliyor. Deadline'ın haberine göre ikili, How To Save A Marriage adlı film için güçlerini birleştiriyor.
Filmde Zoe Kravitz yönetmen koltuğunda oturacak, Robert Pattinson ise yapımcılık görevini üstlenecek. Ancak ikilinin filmde oyuncu olarak yer alıp almayacağı henüz netlik kazanmadı.
Senaryosunu Ross Evans'ın yazdığı filmin konusu şimdilik gizli tutuluyor. Zoe Kravitz daha önce Blink Twice adlı yapımın da yönetmenliğini üstlenmişti. Yeni projeyle ilgili detayların önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor.
Etiketler: #Zoe Kravitz #Robert Pattinson
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