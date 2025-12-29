İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında modacı Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü Zohaer Majhadi de gözaltına alındı. Peki, Zohaer Majhadi kimdir? Les Benjamins'in direktörü Zohaer Majhadi kaç yaşında, nereli? Zohaer Majhadi neden gözaltına alındı?

ZOHAER MAJHADİ KİMDİR?

Kariyeri ve özel hayatıyla merak edilen Zohaer Majhadi hakkında kamuoyuna yansıyan net bilgiler bulunmamaktadır. Sosyal medya fenomeni olarak dikkat çeken Majhadi’nin hangi okulda eğitim gördüğü, doğum yılı ve yaşına ilişkin bilgiler de bilinmemektedir.

ZOHAER MAJHADİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Gazeteci Dilek Yaman Demir, söz konusu operasyonda Les Benjamins'in direktörü Zohaer Majhadi’nin de gözaltına alındığını bildirdi. Aynı zamanda modacı Rabia Yaman’ın da gözaltına alındığı öğrenildi.

Majhadi’nin ‘uyuşturucu ve fuhuş operasyonu’ kapsamında İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındığı bildirildi.