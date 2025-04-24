Yayınlanma: 24.04.2025 - 14:30

Güncelleme: 24.04.2025 - 14:30

23 Nisan'da İstanbul'da ve çevre illerde hissedilen depremin ardından yurttaşlar kentsel dönüşüm şartlarını araştırmaya başladı. Peki, kentsel dönüşüm nedir? Kentsel dönüşüme girme şartları nelerdir?

KENTSEL DÖNÜŞÜM NEDİR?

Kentsel dönüşüm, şehirlerde zamanla yıpranmış, afet riski taşıyan ya da kullanılamaz hale gelen yapıların; modern, güvenli ve yaşanabilir hale getirilmesi amacıyla yenilenmesi sürecidir. Bu süreç yalnızca fiziksel yapıları kapsamaz; aynı zamanda sosyal, ekonomik ve çevresel unsurları da içine alarak bir bütünlük oluşturur. Kentsel dönüşüm projeleri sayesinde kentler daha dayanıklı, sürdürülebilir ve estetik bir görünüme kavuşurken, yurttaşların yaşam kalitesi de artar.

KENTSEL DÖNÜŞÜME GİRME ŞARTLARI NELERDİR?

Kentsel dönüşüm sürecinin başarıya ulaşabilmesi için belirli şartların sağlanması gerekir:

1. Planlama

Her şeyden önce projenin şehircilik ilkelerine, estetik anlayışa ve toplumsal ihtiyaçlara uygun olarak planlanması gerekir. Mimari projeler, zemin etütleri ve altyapı analizleri eksiksiz hazırlanmalıdır.

2. Finansman

Kentsel dönüşüm projeleri yüksek maliyetler içerdiğinden, finansman kaynaklarının önceden belirlenmesi ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılması büyük önem taşır. Devlet destekleri, kredi imkanları ve özel sektör iş birlikleri bu noktada devreye girebilir.

3. Yasal Uygunluk

Projelerin, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’a uygun olarak yürütülmesi gerekir. Riskli yapı tespitleri, yıkım süreçleri ve yeni yapıların inşası bu kanun kapsamında gerçekleştirilmelidir.