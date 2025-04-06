Zorlu yağ kalıntılarına elveda: Aspiratörü yepyeni yapan doğal temizlik yöntemi

Bu yöntemle sadece dakikalar içinde aspiratörünüzdeki inatçı yağlardan kurtulabilir, mutfağınıza hijyenik bir hava katabilirsiniz. Üstelik pahalı temizlik ürünlerine gerek kalmadan!

Zorlu yağ kalıntılarına elveda: Aspiratörü yepyeni yapan doğal temizlik yöntemi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.04.2025 - 12:28

Mutfakta en çabuk kirlenen cihazlardan biri olan aspiratör, zamanla biriken yağ ve tozlarla hem kötü kokulara neden olur hem de performansını kaybeder. Ancak endişelenmeyin! Evde bulunan birkaç doğal malzeme ile aspiratörünüzü adeta ilk günkü gibi parlatabilirsiniz.

DOĞAL TEMİZLİK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • 1 çay bardağı karbonat
  • Yarım çay bardağı sirke
  • 1 tatlı kaşığı limon tuzu
  • Ilık su
  • Yumuşak bir sünger veya diş fırçası
  • Mikrofiber bez

UYGULAMA ADIMLARI

Aspiratör filtresini çıkarın. Eğer metal filtre varsa, ılık suda biraz bekletin.

Karbonat ve limon tuzunu sıcak suya ekleyin. Karışımın köpürmesi normaldir, bu etkili bir temizlik işaretidir.

Sirkeyi ekleyin. Bu karışım, yağları ve lekeleri doğal yolla çözer.

Süngeri karışıma batırarak filtrenin her yerine uygulayın. Diş fırçası dar alanlar için idealdir.

5-10 dakika beklettikten sonra ılık suyla durulayın. Gerekirse ikinci uygulamayı yapın.

Filtreyi kurulayın ve yerine takın. Aspiratörün dış yüzeyini de aynı karışımla silerek temizleyin.

NEDEN DOĞAL YÖNTEM?

Kimyasal madde içermez, solunum sağlığınızı korur.

Mutfakta güvenle kullanılabilir.

Çevre dostudur ve ekonomik bir çözümdür.


Etiketler: #doğal yöntem #Temizlik #aspiratör

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