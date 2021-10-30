AKM alanlarından birinci etabın inşaatı 398.5 milyon liraya mal oldu

30 Ekim 2021 Cumartesi, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün Ankara’da açılışını yaptığı Atatürk Kültür Merkezi (AKM) alanındaki millet bahçesinin adı, açılış törenine kadar “Ankara AKM Millet Bahçesi” olarak duyurulmuş ve tabelası bu şekilde hazırlanmıştı. Ancak Erdoğan, konuşmasında “Başkent Millet Bahçesi” dedi. Açılış törenini, sosyal medyadan “Ankara AKM Millet Bahçesi Açılış Töreni” adıyla paylaşan Erdoğan, konuşmasının ardından yaptığı paylaşımda “Başkent Millet Bahçesi’nin açılışını gerçekleştirdiğini” belirtti. Buna karşın millet bahçesindeki tabelalarda “Ankara AKM Millet Bahçesi” adı kullanılıyor.

Ankara’da beş bölgeden oluşan AKM alanlarından birinci etabında inşa edilen ve 398.5 milyon liraya mal olan, yeri nedeniyle de sık sık tartışma yaratan millet bahçesi, önceki gün Erdoğan’ın katılımıyla açıldı. Yapımında tescilli kültür varlığı olan Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü Binası ile tören pisti yıkılan ve dava süreci devam eden millet bahçesinin ismi ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açılış öncesi “Ankara AKM Millet Bahçesi” olarak duyuruldu. Millet bahçesine, hazırlanan tanıtım filminde ise yönlendirme tabelası üzerinde “Ankara AKM Millet Bahçesi” ifadesinin kullanıldığı görüldü. Ankara’da, millet bahçesinin açılışına davet amacıyla hazırlanan ve reklam panolarına asılan Cumhurbaşkanlığı ve bakanlık logolu tanıtımlarda da “Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Ankara AKM Millet Bahçesi açılıyor” denildi.

PAYLAŞIM İLE KONUŞMA FARKLI

Son güne kadar “Ankara AKM Millet Bahçesi” adıyla reklamı yapılan millet bahçesinin açılışına katılan Erdoğan’ın buradaki konuşması da sosyal medyadan “Ankara AKM Millet Bahçesi Açılış Töreni” başlığıyla paylaşıldı. Ancak Erdoğan, “Ankara AKM Millet Bahçesi” değil, “Başkent Millet Bahçesi” adını kullandı. Konuşmasını tamamlamadıktan hemen sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, “Başkent Millet Bahçesi’nin açılışını gerçekleştirdiğini” belirtti. Erdoğan’ın “Başkent Millet Bahçesi” demesiyle birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın sosyal medya hesaplarında da aynı ad kullanılmaya başlandı. da Erdoğan’ın konuşmasının ardından “Ankaramıza 98 yıl önce verilen ‘başkent’ unvanı milletin bahçesine çok yakıştı. Başkent Millet Bahçesi, şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” paylaşımında bulundu. Açılıştan sonra millet bahçesinin girişine “Başkent Millet Bahçesi açıldı” ifadelerinin yer aldığı bir afiş asıldığı görüldü.