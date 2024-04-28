Tuhaflık var!
Heyecanı sadece geçmişteki rekabete bırakmış gibi oynayan iki takım vardı derbide. Batshuayi golü attığında sanki sonuç belli olmuştu. Çünkü şartlar ve görüntü oyunun devamına farklı etki yapamazdı. Bu sezon kupada dahi sürpriz kovalayan Beşiktaş bunu yakalama şansını da tehlikeye soktuğunun farkına hâlâ varamamış gibi…
Belki İsmail Kartal’ın başını yiyecek derbi yarım saatte bitti. Musrati’nin 25. dakikada oyundan atılması dışında ceza alanı içinde topun elle kesilmesine seyirci kalan hakem, Beşiktaş’ın yediği golde de ofsayt kokusu olduğunu es geçti bence. Şimdi ben geçmişteki Beşiktaş adına “Nereden nereye” demek zorunda olmalıydım! İkinci yarı biraz kıpırdandı Beşiktaş ama doğrusu Serdar Topraktepe hocanın, Muçi’yi 60’lı dakikalarda neden oyundan aldığını, Muleka’ya bu kadar süre neden tahammül ettiğini, Semih’i niye forvette değil de kanatta oynattığını, Cenk’i de niçin yedek oturttuğunu anlayamadım! Ve maç sonu, Siyah-Beyazlı taraftarların, takımı çağırıp alkışlaması benim adıma ironik bir sahneydi!
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