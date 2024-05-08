Adnan Dinçer
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Altın gol!

08 Mayıs 2024 Çarşamba

Beşiktaş ile Ankaragücü arasındaki kupa rövanşında ilk yarı sonunda şunu düşündük sahaya bakarak: Gol at, üstüne yat ve turu geç! Serdar Topraktepe, Cenk, Aboubakar ve Gedson’u hamle oyuncusu olarak düşünmüş. Serdar hocanın karşısında sinirli ve hırsını kulübede yaşayan bir Emre Belözoğlu dikkat çekti! İlk karşılaşmada beraberliği yaşayanlar bunu bilirler. İkinci yarıya Gedson ile başlayan Beşiktaş yine beklediğimiz gibi değildi. Aslında geçmiş yıllarda yaşanan rekabeti aratan bir karşılaşma oynandı Dolmabahçe’de... İkinci yarı Salih, Necip ve Mert müşterek hata yaparak 55. dakikada oyunun biletini kesiyorlardı! Genç Semih dışında ilk yarıda bir kez de Rashica’yı tehlikeli bulduk Ankaragücü karşısında! Geçen sezon orta alanda kurtarıcı ve duran topları iyi kullanan Ghezzal vasatı aşamadı. Sakatlanıp çıktı zaten... Son yarım saatte Chamberlain ve golcü Cenk oyuna giriyordu. Beşiktaş vefakâr seyircisine tam acı çektiriyordu ki 70. dakikada Ankaragücü kalecisinin hatasını Muçi affetmeyip ağları sarstı. Bu, tur için altın goldü! Ve Beşiktaş, kâbus gördüğü sezonda tutunacak tek dalı olan Türkiye Kupası’nda finali gördü.


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Adnan Dinçer
Adnan Dinçer Altın gol!

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