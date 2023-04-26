Kışkırt, kaybetme!

26 Nisan 2023 Çarşamba

Anketlere göre Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önünde. Hatta AKP’li Mustafa Şentop,“Bazı anketlerden Kemal Bey çıkıyor” itirafında bulundu. Ekonomik darboğaz, yolsuzluk furyası, yozlaşan tek adam yönetimi de Kılıçdaroğlu’nu avantajlı kılıyor. Meydanlar coşkulu. Muhalefet oyları “İnce-İnce” bölünmezse 1. turda seçim bitebilir. İçeriden de dışarıdan da gözüken tablo bu. Ne var ki, Türkiye’deki seçimleri yakından izleyen ve sıkça “hile uyarısı” yapan Almanya’dan bu kez güvenliğe ilişkin bir mesaj geldi. Michael Brand’dan sonra aralarında bakanların da bulunduğu Alman siyasetçiler, muhalefetin “kışkırtmalar”a karşı dikkatli olması gerektiğine dikkat çekti. Bu uyarılar AKP İstanbul milletvekili adayı Süleyman Soylu’nun başında bulunduğu İçişleri Bakanlığı’nın gözünden kaçtı mı bilinmez, Kılıçdaroğlu ile beraber mitinglere katılan Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş için bu saatten sonra, “Cumhurbaşkanlığı güvenlik protokolu” uygulanmak zorunda. Örneğin, geçen haftaki Çatalca mitinginde sadece rutin korumalar vardı, çevredeki binalarda önlem alınmamıştı. Keza Adıyaman’da da Kılıçdaroğlu’nun aracının hemen arkasındaki otomobil, AKP ilçe başkanının oğlu olduğu sonradan ortaya çıkan biri tarafından tekmelendi. O kişi hakkında bu saate kadar bir soruşturma açılmadı. CHP İstanbul il, CHP Ataşehir ilçe, İYİ Parti il binalarına yönelik saldırılar da “vakayı adiye” diye geçiştirildi. Cezasızlık suçu özendirir, olası bir karışıklıkta Millet İttifakı ola ki kendisini korumaya kalkarsa birilerinin arzuladığı “kaotik ortam” doğar! O yüzden aman dikkat!

ANADOLU’NUN SİHA’LARI!

Türkiye’nin “amiral gemisi” diye adlandırılan TCG Anadolu görkemli bir törenle tam da seçim öncesi suya indirilip Sarayburnu açıklarında yurttaşların ziyaretine açıldı. Gerçekten büyük bir proje, MİL-GEM bağlamında önemli bir adım. Ne var ki AKP, daha doğrusu Saray iktidarının dediği gibi bu bir uçak gemisi değil, bu bir helikopter gemisi de değil, SİHA-İHA gemisi hiç değil. Büyükçe bir çıkarma gemisi. Hatta öyle ki 3 büyük ya da 4 küçük kısa mesafe çıkarma gemisi, tank, ZPT taşıyabiliyor.

Bu bilgileri geçenlerde emekli bir deniz albayı verdi. Adını açıklamayacağım, “Marşımızdaki ‘Atatürk’ bölümünü çıkartanlara selam-tekmil vermemek için emekli oldum” dedikten sonra anlatmaya başladı: “Anadolu’nun donanmaya güç katacağına şüphe yok. Ancak mevcut helikopterler gemiye kanat uzunluğu nedeniyle inemez. Yine korozyon ve deniz tuzu(1) hesaplanmamış. İHA ve SİHA’ların inmesi de deniz ve hava şartları ile hava araçlarının kanat ölçüleriyle bağlantılı. Günün sonunda bu güzel bir çıkarma gemisi. Ayrıca ordu envanterindeki bir geminin, cumhurbaşkanının direktifi ile seçim malzemesi gibi oradan oraya seyrüsefer yapması temel askerlik kurallarına uymuyor.”

İHA ve SİHA’lara da eleştirisi vardı deniz albayının: “SİHA’lar caydırıcı güç. Ancak pilotları sorun. Kendilerini savaş pilotu sanıyorlar. Çoğunun temel askerlik bilgisi yok, emir komuta zincirinden anlamıyorlar. Bu tip savaş pilotu TSK’nin kabul edeceği şeyler değil. 2016’da bunların türevlerini gördük, 252 kişi öldü!”

Albayın “haklı” isyanından görevindeki son günlerini yaşayan Savunma Bakanı Hulusi Akar kendine bir pay çıkarır mı çıkarmaz mı bilinmez ama ordudaki “subaylar”ın durumdan çokça rahatsız olduğunu da belirtelim.

1 TCG Anadolu’nun pistine park edilen helikopter ve SİHA’lardaki korozyon sorununa Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ CEO’su Temel Kotil de dikkat çekti geçenlerdeki bir TV programında.