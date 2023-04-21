Marksizm dersinde Lenin filmi yasak!
Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi geçenlerde. Tarihi Moda İskelesi’nin kafeye dönüştürülen alt katındaki söyleşiye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılırken öğrencilerin feryadı AKP Türkiyesi’ni anlatır nitelikteydi. Kimi yurt sorununu gündeme getirdi, kimi üniversite eğitiminin kalitesizliğine vurgu yaptı, çoğu da depremin etkilerine değindi. Öğrencilerden biri Adıyaman Samsat’tan gelmişti okumaya. 2017-18 depremlerinde evleri yıkılmış. “Devlet söz verdi ama aradan 5-6 yıl geçmesine rağmen ailem konteynerde. Yıkılan 2 bin evi bitiremediler. Siz, bu mevcut anlayışın yüz binlerce depremzedeye ev vereceğine inanıyor musunuz, okulum bitince memleketime dönmek istemiyorum” derken gözyaşlarına hâkim olamadı. Kılıçdaroğlu da duygulanmıştı. Önce yutkundu sonra yanıt verebildi: “Öncelikli meselem deprem bölgesi söz size.”
Bir başka öğrencinin sorunu iş bulma endişesiydi. AKP’nin kişiye özel memurluk düzenlemesi nedeniyle müzelerde yeterli kadro açılmadığını söyleyip “Benim hakkımı yiyenlerden nefret ediyorum, liyakatı bitirdiler” dedi. Türk-Alman Üniversitesi’nde okuyan kız öğrencinin isyanı ise akademik eğitimin nasıl yerlerde süründüğünü gösterdi: “Güya özgür bir ülkedeyiz. Marksizm dersi görüyoruz ama Lenin filmi yasaklı.”
Kılıçdaroğlu’nun bu iki öğrenciye verdiği yanıt salondaki herkes tarafından alkışlandı: “Üniversiteleri YÖK belasından kurtaracağız. Yok ettikleri akademik eğitimi yeniden kuracağız ama siz de söz verin sandığa gelin, geleceğinizi belirleyin. Unutmayın 5 milyon 300 bin arkadaşınız ilk kez oy kullanacak.”
ALMANLARIN ‘SEÇİM GÜVENLİĞİ’ UYARISI
Yaklaşan seçimler öncesi en
önemli sorun sandığa giren oyun,
değişmeden çıkması daha doğrusu
hileye izin verilmemesi. Bu konuyu
İYİ Parti İstanbul Seçim İşleri Başkanı
Gökay Kıran’a sordum. Yanıtı netti:
“200 bini aşkın sandıkta 2 milyonun
üzerinde görevli olacak, bize güvenin.”
Çünkü 6’lı masa sadece ortak adayda
değil, özellikle seçim güvenliği
konusunda tam bir uzlaşı içinde. Öyle
ki sandığa görevli göndermesi YSK
tarafından engellenen bazı muhalefet
partilerinin oyu da 6’lı ittifakça
korunacak. CHP İl Başkanı Canan
Kaftancıoğlu ve ekibinin oylara sahip
çıkma deneyimi önemli avantaj. Ayrıca
iletişimin yavaşlaması durumunda
VPN, olmadı Telegram devreye
girecek. Anlaşılıyor ki Alman siyasetçi
Michael Brand’ın yaptığı “hile”
uyarısı, kulaklara su kaçırmış.
İSTANBUL’DA 3500 BİNA ÇÖKEBİLİR
Geçenlerde eski bir bina çöktü
Karaköy’de. İçinde kimse olmadığı
için can kaybı yaşanmadı. Bu
bina kentteki “tarihi” kimliği olan
3500 metruk yapıdan biri. Üstelik
İBB Genel Sekreter Yardımcısı
Mahir Polat, binanın acil olarak
güçlendirilmesi için rapor vermiş
aylar önce. Geçenlerde İstiklal
Caddesi üzerindeki tarihi bina Casa
Botter’in açılışında yine aynı konu
üzerinden dert yandı: “Riskli binalara
acil müdahale gerekiyor. Kentteki
tarihi yapı sayısı 35 bin, bunun 17
bini kötü değil ama iyileştirme şart.
3500’ü ise her an yıkılabilir. Ancak biz
İBB kimliği taşıdığımız için, merkezi
yönetim raporlara ilgisiz kalıyor. Olası
bir depremin altından kalkamayız, sırf
bu yapılar çevresinde 400-500 bin
kişi risk altında.”
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