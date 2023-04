Marksizm dersinde Lenin filmi yasak!

21 Nisan 2023 Cuma

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi geçenlerde. Tarihi Moda İskelesi’nin kafeye dönüştürülen alt katındaki söyleşiye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılırken öğrencilerin feryadı AKP Türkiyesi’ni anlatır nitelikteydi. Kimi yurt sorununu gündeme getirdi, kimi üniversite eğitiminin kalitesizliğine vurgu yaptı, çoğu da depremin etkilerine değindi. Öğrencilerden biri Adıyaman Samsat’tan gelmişti okumaya. 2017-18 depremlerinde evleri yıkılmış. “Devlet söz verdi ama aradan 5-6 yıl geçmesine rağmen ailem konteynerde. Yıkılan 2 bin evi bitiremediler. Siz, bu mevcut anlayışın yüz binlerce depremzedeye ev vereceğine inanıyor musunuz, okulum bitince memleketime dönmek istemiyorum” derken gözyaşlarına hâkim olamadı. Kılıçdaroğlu da duygulanmıştı. Önce yutkundu sonra yanıt verebildi: “Öncelikli meselem deprem bölgesi söz size.”

Bir başka öğrencinin sorunu iş bulma endişesiydi. AKP’nin kişiye özel memurluk düzenlemesi nedeniyle müzelerde yeterli kadro açılmadığını söyleyip “Benim hakkımı yiyenlerden nefret ediyorum, liyakatı bitirdiler” dedi. Türk-Alman Üniversitesi’nde okuyan kız öğrencinin isyanı ise akademik eğitimin nasıl yerlerde süründüğünü gösterdi: “Güya özgür bir ülkedeyiz. Marksizm dersi görüyoruz ama Lenin filmi yasaklı.”

Kılıçdaroğlu’nun bu iki öğrenciye verdiği yanıt salondaki herkes tarafından alkışlandı: “Üniversiteleri YÖK belasından kurtaracağız. Yok ettikleri akademik eğitimi yeniden kuracağız ama siz de söz verin sandığa gelin, geleceğinizi belirleyin. Unutmayın 5 milyon 300 bin arkadaşınız ilk kez oy kullanacak.”

ALMANLARIN ‘SEÇİM GÜVENLİĞİ’ UYARISI

Yaklaşan seçimler öncesi en önemli sorun sandığa giren oyun, değişmeden çıkması daha doğrusu hileye izin verilmemesi. Bu konuyu İYİ Parti İstanbul Seçim İşleri Başkanı Gökay Kıran’a sordum. Yanıtı netti: “200 bini aşkın sandıkta 2 milyonun üzerinde görevli olacak, bize güvenin.” Çünkü 6’lı masa sadece ortak adayda değil, özellikle seçim güvenliği konusunda tam bir uzlaşı içinde. Öyle ki sandığa görevli göndermesi YSK tarafından engellenen bazı muhalefet partilerinin oyu da 6’lı ittifakça korunacak. CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve ekibinin oylara sahip çıkma deneyimi önemli avantaj. Ayrıca iletişimin yavaşlaması durumunda VPN, olmadı Telegram devreye girecek. Anlaşılıyor ki Alman siyasetçi Michael Brand’ın yaptığı “hile” uyarısı, kulaklara su kaçırmış.



İSTANBUL’DA 3500 BİNA ÇÖKEBİLİR



Geçenlerde eski bir bina çöktü Karaköy’de. İçinde kimse olmadığı için can kaybı yaşanmadı. Bu bina kentteki “tarihi” kimliği olan 3500 metruk yapıdan biri. Üstelik İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, binanın acil olarak güçlendirilmesi için rapor vermiş aylar önce. Geçenlerde İstiklal Caddesi üzerindeki tarihi bina Casa Botter’in açılışında yine aynı konu üzerinden dert yandı: “Riskli binalara acil müdahale gerekiyor. Kentteki tarihi yapı sayısı 35 bin, bunun 17 bini kötü değil ama iyileştirme şart. 3500’ü ise her an yıkılabilir. Ancak biz İBB kimliği taşıdığımız için, merkezi yönetim raporlara ilgisiz kalıyor. Olası bir depremin altından kalkamayız, sırf bu yapılar çevresinde 400-500 bin kişi risk altında.”