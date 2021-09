Cumhuriyet ailesi büyüyor

06 Eylül 2021 Pazartesi

Ağustos ayları gazeteler, televizyonlar için hareketli geçer. Eylül ayına, “yeni yayın dönemine” hazırlıklar ağustos sıcağında başlar. Yaklaşık bir aydır yeni yayın dönemi için çalıştık, hazırlıklarımızı planladık. Ve şimdi sürprizlerimizi gazetemizin gerçek sahibi okurlarımızla paylaşma zamanı...

HER HAFTA 100 YAZARLA BULUŞMA

Cumhuriyet gazetesinin yazar kadrosu Türkiye’nin en etkili kalemlerinden oluşuyor. 6 Eylül’den itibaren her hafta 46 yazar, 65 köşe yazısıyla sayfalarımızda okurlarımızla buluşacak. Kitap dergimiz, hafta sonunun klasiği olan Pazar Dergi ve cumartesi günlerine renk getiren Cumartesi, aylık olarak her ayın ilk pazartesisi yayımladığımız Le Monde diplomatique Türkiye ve “Olaylar ve Görüşler Sayfası”nda konuk ettiğimiz değerli isimlerle birlikte her hafta 100’ü aşkın yazar, gazeteci, aydın, akademisyen, bilim insanı, eski-yeni siyasetçiler yazılarıyla Türkiye ve dünya gündemini yorumluyor, analiz ediyor. Alanlarında uzman isimler ufuk açıyor, bilgilendiriyor. Hem ülkeyi yöneten iktidarı hem de ülkeyi yönetmeye talip muhalefeti uyarıyor! Bu haftadan itibaren Cumhuriyet ailesine iki yeni isim katılıyor.

EREN AYSAN CUMHURİYET’TE

Kalemiyle herkesin dikkatini çeken genç yazarlarımızdan Eren Aysan Cumhuriyet’te... Aysan, Kültür sayfalarımızda Cumhuriyet okurlarıyla buluşacak. Yazacağı ilk yazının çatısını anlattığında, heyecanlandım... Ben de sizler gibi, kendi ağzından ipuçlarını aldığım ilk yazısını şimdiden merakla bekliyorum. Her hafta cumartesi günleri okurlarımıza seslenecek Aysan’ın ilk yazısı 11 Eylül Cumartesi günü!..



EKONOMİ SAYFAMIZA USTA KALEM...



Türk basınının, ekonomi dünyasının yakından tanıdığı Hüseyin Yıldız yazılarıyla gazeteniz Cumhuriyet’te...

Hüseyin Yıldız, “İşin Aslı” başlıklı köşesinde ekonomi ve mali konulardaki yazılarıyla 15 günde bir okurlarımızla buluşacak. Türkiye’nin tanınan mali müşavirlerinden olan Hüseyin Yıldız, TÜRMOB’da (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği) genel başkan yardımcılığı görevini yürütüyor. Yıldız’ın ilk yazısı 19 Eylül Pazar günü!..



YENİ BULMACA SAYFALARIMIZI ÇOK BEĞENECEKSİNİZ

İki hafta önceki yazımda 38 yıldan bu yana gazetemize bulmacalarıyla büyük katkı sunan Sedat Yaşayan Ağabeyimizin 3-4 aylık bir dinlence için izin istediğini kaleme almıştım. Bu iki haftalık süreçte Sedat Yaşayan’ın yıllar önce hazırladığı bulmacaları okurlarımızla paylaştık. Bu haftadan itibaren 1988 yılında bulmaca serüvenine başlayan Hakan Kayar, sizleri zorlayacak kare ve ödüllü pazar bulmacalarıyla sayfalarımızda olacak. Kayar, Türkiye’de yayımlanan birçok ulusal ve yerel gazetelere, dergilere, belediye ve banka yayınlarına, KKTC gazetelerine, Belçika, Hollanda, Rusya gazete ve dergilerine, Türkiye piyasasındaki süreli yayın olarak geçen bulmaca dergilerine istenilen içeriklerde bulmaca hazırladı, hazırlıyor.



İKİ DEV YÜREKLİ KADIN YAZILARIYLA DÖNÜYOR...



İki dev yürekli kadın yazar... Birisi kültürsanat alanında Türkiye’nin en önemli isimlerinden, diğeri dış politikada en etkin kalemlerinden. İkisi de büyük bir acı yaşadı. Büyük bir aşkla sevdikleri değerli eşlerini yitirdiler... Cumhuriyet ailesi olarak yazarlarımızın acısını paylaşıyoruz...

Evet... Büyük bir özlemle yazılarını beklediğiniz Zeynep Oral’dan ve Nilgün Cerrahoğlu’ndan bahsediyorum. O zaman müjdeyi vereyim...

Zeynep Ablamız, 9 Mayıs 2021 tarihinde “Sevgili okurlardan izin isteği” başlıklı yazısında şöyle yazıyordu:

“Dün 54 yıllık eşim, can yoldaşım, en yakın arkadaşım, omuzdaşım, çocuklarımın babası, yedi torunumun dedesi, tüm dostlarımızın sevgilisi, ‘Ahmedim’i, Ahmet Oral’ı toprağa verdik. İyi yürekli bir insandı. Çok özel bir insandı. Nitelikli, birikimli, kalender, özgün, uygar bir insandı. Hayatı seven, dünyayı seven, öğrenmeyi ve öğretmeyi seven bir insandı. Mimardı. Mükemmeliyetçiydi. Kültürlüydü. Alçakgönüllüydü. Cömertti. Efendiydi. Yedi dil konuşur, harika yemek pişirir, her sözcüğün etimolojisini bilirdi. Ondan çok şey öğrendim. Profesyonelliği ve insanın yaptığı işin onun kimliğini belirlediğini öğrendim. Ondan sınırları aşmayı ve köprüler kurmayı öğrendim. Emeğin, çalışmanın amaç değil, araç olduğunu, kişinin kendini geliştirmesi için bir araç olduğunu öğrendim. İnsanın, yapabileceğinin en iyisini yapması gerektiğini; hayatta yalnızca kendimle yarışmam gerektiğini de ondan öğrendim. Yıllar boyu hep yanımda oldu, beni destekledi, hep ufkumu genişletti. Attığım her adımda, daha ileri gitmem için beni kışkırttı. Bütün bu yıllar boyunca birlikte değiştik. En çok birlikte güldük, birlikte kahrolduk. Birlikte muhteşem çocuklar yetiştirdik, birlikte torunların keyfini çıkardık, birlikte hayatı, tüm sanatları, doğayı, yeryüzünü sevdik. En önemlisi, elli beş yıl boyunca birbirimizi ve yaşamımızı her gün yeni baştan seçtik. Şimdi sevgili okurlar, yasımı tutmak ve bir süre dinlenmek için izninizi istiyorum. Yeniden buluşuncaya kadar hoşça kalın.”

Zeynep Oral, 9 Eylül Perşembe günü Cumhuriyet okurlarına “Yeniden Merhaba” diyecek.

BİR YILLIK ÖZLEM BİTİYOR

Son aylarda sıklıkla “Nilgün Cerrahoğlu ne zaman dönecek, yazılarına ne zaman başlayacak” diye soruyorsunuz. Dış politika yazılarıyla bizi aydınlatan Nilgün Cerrahoğlu’na bu mesajların hepsini ilettim. Cerrahoğlu da dış politika sayfamızda ekim ayı içerisinde yazılarına başlayarak haftada bir kez yeniden okurlarına merhaba diyecek. Bir yılı aşkın süren özlem bitecek...

İKİ YAZARIMIZ YENİ GÜNLERİNDE

Bu arada iki değerli yazarımızın yazı gününde değişikliğe gidiyoruz. Bu haftadan itibaren Zülal Kalkandelen ve Zafer Arapkirli çarşamba günü köşe yazılarıyla okurlarımızla buluşacak. Kalkandelen pazar günleri de yazmayı sürdürecek...



YAZIİŞLERİ MUTFAĞINDAN HABERLER

Serkan Ozan’ın yayın koordinatörlüğündeki yazıişleri ekibimizle okurlarımızdan gelen isteklere kayıtsız kalamazdık. İç sayfalarımızda punto küçüklüğünden yakınan okurlarımızı bugünden itibaren yenilenen iç sayfa mizanpajı ile selamlıyoruz. Cumhuriyet’in yazıişleri editörleri, en çok haberi, yazıyı değerli okurlarımıza daha rahat okunacak iç sayfalarla sunmak için emek harcayacak...

İPEK ÖZBEY YENİDEN SAHADA!..

Bu köşede birkaç kez dile getirmişimdir, “Gazeteciliğin zirve noktası muhabirliktir” diye... Muhabirlerimiz son yıllarda özel haberlerini birbiri ardına patlatıyor, gazetemizi prestijli ödüllere boğuyor. Haber peşinde koşma heyecanını hiçbir şeye değişmeyen İpek Özbey’i yazıişleri müdürlüğünde ancak bir buçuk yıl tutabildim!.. Özbey, yazıişleri masasından sahaya iniyor. Her hafta pazartesi günleri gündem yaratan “360 Derece” röportajlarına devam edecek olan Özbey, Cumartesi ekinin yayın danışmanlığını da sürdürecek. Özbey, yazı dizileri ve özel dosyalar hazırlayacak.

Üç yıldan bu yana sorumlu yazıişleri müdürlüğü görevini üstlenen Olcay Büyüktaş Akça yazıişleri müdürü, eklerden sorumlu müdürümüz Hakan Akarsu da sorumlu yazıişleri müdürü olarak görevlerini sürdürecek...

ANKARA’DAN TRANSFER

12 yıldan bu yana gazetemizin Ankara Bürosu’nda başarılı haberlere imza atan, son üç yıldır Ankara Bürosu Haber Müdürlüğü görevini yürüten arkadaşımız İklim Öngel de yazıişleri ekibi kadrosuna katılıyor. Öngel, politika sayfasının editörlüğünü yapacak.



SİZİ CİDDİYET’E DAVET EDİYORUZ!..



Karikatürcüler Derneği Başkanı Metin Peker ve karikatür sanatçılarımızın anlamlı desteğiyle cuma günü hazırlanan sayfamızda, bu haftadan itibaren Mine Kırıkkanat ve Zafer Arapkirli’nin kısacık ama espri yüklü yazılarını okuyacaksınız... Böylece Mine Ablamız, 1970’li yıllarda gazeteciliğe başlamasına vesile olan Ciddiyet sayfasına 2021’de yeniden “Merhaba” diyecek. Arapkirli de sosyal medyada dönen dolapları yazacak!.. Karikatür, gazetelerin vazgeçilmezleri... Zaman zaman “Eskiden daha ilgi çekerdi, önemliydi. şimdi eskisi kadar yer vermiyorsunuz” gibi mesajlar alıyorum. Haftada bir gün birinci sayfamızda karikatüristlerimiz Zafer Temoçin ve Murat Sayın başta olmak üzere değerli çizerlerin çizgilerini görüyorsunuz. Bu haftadan itibaren dünyanın ve Türkiye’nin gündemini çizgileriyle anlatan karikatüristlerimizin eserlerini daha sıklıkla birinci sayfamızda göreceksiniz...