29 Kasım 2021 Pazartesi

Halkı karanlığa hapseden “kalıcı yaz saati” uygulamasında Türkiye beşinci yılı geride bıraktı. İktidar “tasarruf ettik” diyor, inatla uygulamadan vazgeçmiyor. Muhalefet bir an önce uygulamadan vazgeçilmesi için çağrılar yapıyor. Cumhuriyet manşetleriyle konuyu gündeme taşıyor.

“Çocukların okula karanlıkta gitmesine yol açan uygulamadan vazgeçilmesini” isteyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, her gün bu uygulamaya ilişkin açıklamalarıyla konuyu gündemden düşürmüyor.

İmamoğlu, dün Cumhuriyet’in “45 dakikalık karartma” manşetiyle ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Sabit saat uygulaması yüzünden zaten güne zifiri karanlıkta başlanıyor. Bir de Bakanlık ‘sokak aydınlatmaları sabah 30 dakika erken sönecek, akşam da 15 dakika geç yanacak’ diyor. Bu, uygulamanın getireceği güvenlik ve diğer sorunları hiç umursamamak demek.”

Türkiye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın elektrik dağıtım şirketlerine gönderdiği yazıyı muhabirimiz Erdem Sevgi’nin haberiyle öğrendi. Yazıya göre Bakanlık, “Cadde ve sokaklardaki aydınlatmalar sabah 30 dakika erken sönecek, akşam da 15 dakika geç yanacak” talimatı verdi. Bu da demek oluyor ki yurttaşın karanlık çilesi daha da artacak.

İktidar her ne kadar “Tasarruf ediyoruz” dese de Enerji Mühendisleri Odası, “Tasarruf yok, tüketim arttı” diyor. Hadi iktidarın dediği gibi “Küçük bir miktar da olsa bir tasarruf oldu” diyelim. Uzmanlar, “Toplumun, çocukların ruh sağlığı daha önemli” uyarısı yapıyor.

Muhabirimiz Hazal Ocak’ın “Bitsin bu işkence” haberinin ardından bir açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gazetemize, “Herkes kendi işiyle meşgul olsun” yanıtını verdi. Bakan Dönmez’in yanıtını gazetemizde haber yaptığımız gün, bir başka haberimiz küçük bir çocuğun annesine söylediği şu sözleri içeriyordu:

“Anne, biz okula neden karanlıkta gidiyoruz?”

Bakan Dönmez’e tavsiyemiz, “para”yı değil, ülkenin geleceği çocukları düşünmesidir!.. Çocuklarımızdan daha değerli bir şey yoktur...

KİTAP DERGİ’DEN GÜZEL BİR HABER...

Cumhuriyet Kitap, gazetemizle özdeşleşmiş dergimiz. Bir süredir çalışma arkadaşımız Gamze Akdemir büyük bir başarıyla editörlüğünü yürütüyordu. Edebiyat dünyasının yakından tanıdığı, sevdiği Gamze Akdemir bu haftadan itibaren Cumhuriyet Kitap’ın Yayın Yönetmenliği’ni üstlenecek. Yıllarca birlikte omuz omuza Haber Merkezi’nde çalıştığım arkadaşıma, değerli meslektaşıma yeni görevinde içten başarılar diliyorum..

