22 Kasım 2021 Pazartesi

Geçen hafta gazetemizde yayın kurulu toplantısını yaptık. Toplantıya başlamadan hemen önce yayın kurulu üyesi, yazarımız Mine Abla (Kırıkkanat) Moda’da uğradığı fiziksel saldırıyı anlatıyordu. Moraran omzunu gösterdiğinde hepimiz şöyle bir irkildik... Ve yaşananları dinlemeye başladık...

“Yorgun argın adliyeden (Özdemir Bayraktar davası) dönerken, Moda Caddesi’nde önümde Abu Dabi’li turist olduklarını sonradan anladığımız çocuk arabalı bir çift, hem itişerek hem bağrışarak kavga ediyorlardı. Yanlarından geçip gideyim dedim. Kadın bana çarptı... Ben de yoluma devam ederken ‘sakin’ dedim, belki Arapça kelimeyi anlarlar diye. Birkaç adım atmıştım ki önce kadın, ardından eşi arkamdan koşup vurmaya başladılar. Mahalleli tüm olaya şahit oldu, polisler çağrıldı. Tartışma olmadı... Ne tartışacağım? Arapça bilmiyorum. Onlar bağırıp çağırıyordu polis beklerken. Benim sükûnetim herkesi şaşırttı. Çünkü şoke olmuştum. Ben şikâyetçi oldum. Dosya savcılıkta, avukatlarım takipte. Bu şiddetin hesabını Türkiye’den çıkmış bile olsalar vermeliler!..”

Görüntüler ortada... Biz de gazete olarak yazarımızın uğradığı şiddet olayının takipçisi olacağız. Geçmiş olsun Mine Abla!..

GENÇ MUHABİRLERİMİZLE GURURLANDIK



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce Barış Selçuk ve Hande Mumcu anısına düzenlenen Gazetecilik Yarışması’nda “Ulusal Haber” dalında iki ödül de Cumhuriyet’in oldu. Muhabirimiz Zehra Özdilek’in “Kuzu Bombası” başlıklı haberi Barış Selçuk Gazetecilik Ödülü’ne layık görüldü. Hande Mumcu Özendirme Ödülü’nü de muhabirimiz Mehmet Kızmaz “Petrol Hırsızlığından Parke Taşı İhalesine” haberiyle kazandı. İki genç muhabirimizi kutluyor, nice manşetlere, nice ödüllere diyorum...

CUMARTESİ EKİ’NE VEDA...



Ekonomik kriz ve doların inanılmaz yükselişi, AKP iktidarının ekonomik gelişmeleri sadece izlemekle yetinmesi ülkeyi uçuruma sürüklüyor. Bu süreçte gazete kâğıdındaki fiyat yükselişi, matbaa giderleriyle oluşan baskı maliyetleri inanılmaz boyutlara ulaştı. 17 Kasım 2021 tarihinde yapılan Cumhuriyet Gazetesi Yayın Kurulu toplantısında bu haftadan itibaren Cumartesi Eki’nin yayımlanmaması kararı alındı. 14 aydan bu yana Cumartesi Eki’ne büyük katkı sunan arkadaşlarıma içten teşekkürlerimi sunuyorum...

