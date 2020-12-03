Hafta sonu Cumhuriyet yeter...

03 Aralık 2020 Perşembe

Tüm dünyayı sarsan Covid-19 salgını nedeniyle bu hafta sonundan itibaren bir kez daha evlere kapanıyoruz. Hemen altını çizelim... Gazeteniz Cumhuriyet’e ulaşmak için bir engel yok... İşte İçişleri Bakanlığı’nın genelgesindeki o paragraf:

“Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.”

Okurlarımız evlerinin yakınındaki, mahallesindeki bakkal ve marketlerden gazetesine “7 saat” boyunca ulaşabilecek... Cumartesi ve pazar sabahları uyandığınızda saat 10.00’dan itibaren akşam 17.00’ye kadar alışverişlerinizi yapabileceksiniz, gazetenizi ve ekmeğinizi alabileceksiniz...

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15 gündür gazetenin gerçek sahibi okurlarımızın “dayanışma ilanları”yla yalnız olmadığımızı hissettik... Biz de sizlere, evlere kapanıldığı bu günlerde yalnız olmadığınızı hissettireceğiz... Sayfa sayımızı artırıyoruz, zengin bir içerikle sizin karşınıza çıkacağız. Cumartesi ve pazar günleri “28 sayfalık” dolu dolu Cumhuriyet’le sizleri selamlayacağız... Gazetenizde neler mi olacak?

- Gündem yaratan özel haberlere, röportajlara, yazı dizilerine devam. Yazarlarımız Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yorumluyor...

- 4 tam sayfa bulmaca... Tam sayfa TV-yayın akışı...

- Cumartesi günü yayımladığımız “Cumhuriyet Cumartesi” ekimizde renkli söyleşiler, yazılar...

- Pazar gününün klasiği “Cumhuriyet Pazar Dergi”yi elinizden bırakamayacaksınız...

- Ödüllü Pazar Bulmacası, dünyanın dört bir tarafından “Pazar Yazıları...”

- İki sayfa kültür, iki sayfa spor...

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Evet... “Hafta sonu Cumhuriyet size yeter”, diyoruz... Cumartesi ve pazar sabahları bayinizden “gazetenizi ve ekmeğinizi” ayırtmayı unutmayın... Simge ismimiz Uğur Mumcu’nun dediği gibi “Her gün bir ekmek bir Cumhuriyet!..”