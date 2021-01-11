Önüm arkam sağım solum terörist!..

11 Ocak 2021 Pazartesi

İktidar sözcüleri kelimenin tam anlamıyla “şirazeden çıktı...” Siyasetçisinden öğrencisine, gazetecisinden bilim insanına eğer AKP gibi düşünmüyorsanız, AKP’li değilseniz her an “terörist” ilan edilebilirsiniz!..

Ya, şimdi insana sormazlar mı? Koskoca ülkeyi bir cemaate teslim ederken sizi uyaranları -biz oluyoruz, tam 21 yıl önce Gülen cemaati liderinin devleti ele geçirme planlarını Cumhuriyet’te yazdık- işbirliğiyle hapse tıktırdınız... Sonra ne mi oldu?.. “Ne istediyse verdik” dediğiniz cemaat, kanlı darbe girişiminde bulundu; FETÖ’ye dönüştü. Hadi 1990’lı yıllarda Cumhuriyet okumadınız... Bari AKP’yi kurduktan sonra 2000’li yılların başında Cumhuriyet’i dikkatle okusaydınız da şu millete “kendi F-16’sından Gazi Meclis’ine bomba atan hainler TSK’yi ele geçirmiş” travmasını yaşatmasaydınız!..

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Ne zaman bu kadar “balık hafızalı” oldunuz... Siz değil miydiniz Habur’da çadırlar kuran, oy uğruna terör örgütü PKK liderinin kardeşini devletin TV’sine çıkarıp konuşturan... Şimdi çıkmış, milletvekili olmak için AKP’ye yaptığı aday adaylık başvurusunu, “yani tam adaylık da sayılmaz” gibi utangaç bir tavırla TV’de geçiştiren, yazdığı tezdeki intihal iddiasını “tırnak içine almamışım” diye savunan bir ismi Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör yapıyorsunuz. Türkiye’nin en zeki çocukları, o zeki çocukları geleceğimiz için yetiştirecek üniversitenin bilim insanları bu atamaya tepki gösterince de “ama onlar terörist” damgasını yapıştırıyorsunuz!..

Kaz Dağları’nı savunan, çevreyi savunan insanları da aynı sözlerle hedef almıştınız!.. Anlamıyorsunuz ya da bir türlü anlamak istemiyorsunuz... Kaz Dağları’nda bir ağaç devrildiği zaman Van’daki insanımızın ciğerinden de bir yaprak düşer!.. Zonguldak’ta, Soma’da bir maden işçisi öldüğünde Hatay’daki insanımızın gözünden de yaş süzülür!.. Boğaziçili öğrenci, onun yanında yer almak isteyen siyasetçi “terörist” ilan edildiğinde, Edirne’den Hakkâri’ye o üniversitede okumak isteyen çocuklarımızın içinden kim bilir neler geçer!..

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Bu kadar kolay mı!.. O gençler bizim çocuklarımız, geleceğimiz... İster Boğaziçili olsun, ister ODTÜ’lü, ister İTÜ’lü... Bizce iktidara gelen parti, bu ülkeyi yönetmeye talip partiler, cemaatlere, tarikatlara değil işte o gençlere “ne isterlerse vermek zorundalar...”

Evet... İktidar olabilirsiniz, halkın önüne konulacak bir sonraki sandıkta seçimi yine kazanabilirsiniz... Biz halkımız için doğruları söylemeye devam edeceğiz... Demokrasi dediğiniz şey de bu zaten!.. Ve 2021’in ilk günlerinde diyoruz ki: Atatürk’ün kurduğu laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’ni çağın gerisine hapsediyorsunuz!..