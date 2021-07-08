AKP’li Başkan’ın Hacizden Kaçışı

08 Temmuz 2021 Perşembe

21 Haziran öğlen saatleri...

AKP’li belediyenin önü…

Belediye başkanının makam aracı haciz için gelenlerin üzerine sürüldü ve kaçırıldı. 94 milyon liralık borç söz konusuydu.

Ne mi oluyordu? Şu:

Çevtem adlı şirket, uzun yıllar Ankara Keçiören Belediyesi’nin temizlik işlerini yaptı. Yollar ayrıldı ama alacakları vardı. Mahkemelik oldular.

Sonunda, Ankara 26. İcra Dairesi, AKP’li belediyenin her türlü alacağı üzerine borç miktarı kadar haciz kararı verdi.

Haczedilenler arasında AKP’li Başkan Turgut Altınok’un 06 KBB 06 plakalı makam aracı da vardı. Şirket avukatı Büşra Özcan elinde kararlar, yanında icra memuruyla belediyeye gitti. Orada, Altınok’un şoföründen makam aracının ruhsatı istenildi. Sonra olanlar haciz tutanağına şöyle yansıdı:

“Bunun üzerine, makam aracı olduğu bildirilen 06 KBB 06 plakalı 2019 model Audi siyah marka araç, ismini vermeyen şoför vasıtasıyla haciz mahallinden kaçırıldı.”

Alacaklı şirketin avukatı Özcan, aracın kaçırılmadan önce üzerine sürüldüğünü tutanağa geçirdi.

İddia o ki, kayıp araç bir süre sonra bulundu. Ancak hemen ardından, Ankara 13. İcra Hukuk Mahkemesi AKP’li başkanın makam aracı hakkındaki haciz ve yakalama işlemini durdurdu. Belediye cephesi, aracın kamuya tahsisli olduğunu düşünüyor, alacaklı şirket ise bunun bir hile olduğunu savunuyordu.

Ve şimdi...

Duydum ki şirket 100 milyon liraya yakın alacağı için yine belediyenin önüne gidecek. Fakat bu kez yanlarında polis de olacak. 40’a yakın araca, gayrimenkule ve veznelerdeki paraya el koymak istiyorlar.

AKP’li belediye yine mal kaçıracak mı, göreceğiz.

Erdoğan’ın Açıklamadığı İşler

Türkiye, getirildiğini Cumhurbaşkanı’nın açıklamasıyla öğrendi. Erdoğan, “Milli İstihbarat Teşkilatımız, FETÖ’nün Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı’yı ülkemize getirerek adalete teslim etmiştir” dedi. Orhan İnandı, herkesin bildiği gibi FETÖ’nün önde gelen isimlerinden biriydi. Kırgızistan’da yaşıyordu. Yüz milyonlarca doları çeviriyordu.

Fakat…

İnandı Türkiye’ye getirildi de biz bu olayı yeterince sorguladık mı?

Öyle ya İnandı, 2011’de kumpasla tutuklanan Kâşif Kozinoğlu’nun notlarına dahi girmişti. Herkes herkesin farkındaydı. Buna rağmen İnandı’ya karşı harekete geçmek için neden 2021 beklenmişti? FETÖ’nün darbe girişiminden beş yıl sonra biraz geç kalmadık mı?

Hayır, “imkân yoktu” demeyin…

Orhan İnandı, Türk Dışişleri tarafından korunup kollanıyordu.

“Çok ciddi suçlama” da demeyin. Bizzat bunu hükümet medyası açıkladı. İnanmazsanız, size Yeni Şafak’ın 15 Temmuz darbesinden tam bir ay sonra “FETÖ Kırgızistan’da İmparatorluk Kurmuş” başlıklı haberinde yazanları hatırlatayım: “İnandı’nın, 15 Temmuz darbe kalkışmasından sonra Kırgızistan’da Türkiye devletinin büyükelçilik plakalı araçlarına bindiği, edinilen bilgiler arasında.”

Yeni Şafak’ın uydurması da demeyin. Belgesi var. Zira 15 Temmuz’dan sonra Türkiye’nin Kırgızistan Büyükelçisi Metin Kılıç, Orhan İnandı ile birlikte Bişkek’te restoran açılışına katılmış, elini sıkmış, konuşmasını alkışlamıştı.

Sadece bu kadar değil, Dışişleri Bakanlığı’na ait devletin resmi sayfalarında “Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu” sayfasında “Onur Üyeleri” arasında yakın zamana kadar kim vardı? Maalesef, Orhan İnandı!

Cumhurbaşkanı, “getirdik” diyerek sevindiren açıklamayı yapıyor. Güzel. Ama biraz da Orhan İnandı’yı bunca zaman hangi bürokratları, hangi politikacılarının koruduğunu bir açıklasa keşke!

Katar Şikâyeti Kapının Önüne Koydurdu

“Liderimiz bana dedi ki...” sözünü unutmuşa benziyoruz. Ethem Sancak’ın ağzından çıkmıştı. BMC’yi almasında, Talip Öztürk’ü ve Katar’ı ortak yapmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rolünü itiraf ediyordu. Altay Tankı da Tank Palet Fabrikası da artık onlardan sorulacaktı.

Tarih üstüne tarih verildi. Ancak gel zaman git zaman, Katar ortaklı milli tank Altay bir türlü üretilemedi.

Şimdi ne oldu?

BMC’de Sancak ve Öztürk aileleri dönemi sona erdi. Katar’ın yeni ortağı Tosyalı Holding yani Fuat Tosyalı oldu.

Nasıl ki Sancak, BMC’nin sahibi olduysa Tosyalı da öyle oldu. Yani el değiştirmenin perde arkasında yine Erdoğan’ın imzası vardı.

Duydum ki hem Erdoğan’ın Ekim 2020’de gittiği Katar’da hem de geçen nisan ve mayıs aylarında Katar Emiri ile yapılan telefon görüşmelerinde bu konu masadaydı. İddia o ki Katar cephesi ortakları Sancak-Öztürk ikilisinden memnun olmadığını Erdoğan’a iletti. Bu rahatsızlık sonrası da zamanında Sancak’a “Gel BMC’yi al” diyen Erdoğan, bu kez de “Sat” emrini verdi.

Ve belli ki yeni sahip Tosyalı’dan yeni söz de alındı. Erdoğan’ın “2023’ün başında Altay’ın orduya teslim törenini yapacağız” açıklaması da bunun işaretiydi.

Bakalım, söz verildiği gibi 2023’te Altay tankının üstünde zafer işareti yapılacak mı!..