Bu haber Türkiye’de yok

19 Nisan 2024 Cuma

Türkiye’de kimse yazmadı. Almanya’nın en bilinen yayını olan Tagesschau’dan öğreniyorum:

Aleksandar K., 30 Haziran 2022’de İspanya’nın güneyindeki tatil beldesi olan Marbella’da bir evde ölü olarak bulundu. Elleri ve ayakları bağlanmış, başına torba geçirilmiş ve kafasına iki kurşun sıkılmıştı. Ölümüyle ilgili hazırlanan ilk raporda, Aleksandar K’ye son kurşun sıkılmadan önce günlerce işkence yapıldığı tespit edildi.

Ölünün kimliği tespit edilince cinayet soruşturmasına Almanya da dahil oldu. Zira vahşice öldürülen kişi, uyuşturucu çetelerini takip eden bir Alman polis muhbiriydi.

Alman medyasından duyuyoruz ki bu vahşi cinayeti işleyen kişi ise Tolga S. adlı bir Türktü ve kısa süre önce Türkiye’de yakalandı.

Öğrendiklerim arasında dikkat çeken bir nokta daha vardı...

Tolga S., Hells Angels (Cehennem Melekleri) adlı suç örgütünün üyesiydi. Bu çetenin liderliğini ise bir dönem Almanya’da yaşayan Necati Arabacı yapıyordu. Hatırlatayım, Arabacı, son olarak mafyanın geçit töreni gibi olan, Ayhan Bora Kaplan’ın oğlunun sünnet düğününde görülmüştü.

Ne desem eksik...

Kendisi de suç dünyasından gelen Fransız yazar Jean Genet’nin ağır bir sözü vardır: “Bir halkın utanç duyduğu suçlar onun gerçek tarihini oluşturur.”

O İLANIN PERDE ARKASI

Arka Bahçe’nin önceki köşesine bir mahkeme ilanını taşımıştım. Köy Enstitülerinin mimarı İsmail Hakkı Tonguç’un oğlu Engin Tonguç’un mirasçılarının tespit edilemediği yazıyordu. Kararda, eğer zamanında ortaya çıkmazlarsa o mirasın devlete geçeceği de ilan ediliyordu.

Yazımı okuyan avukat Özgür Aydın aradı. Kendisi 2016’da aramızdan ayrılan Engin Tonguç’un avukatıydı. Ve dahası İsmail Hakkı Tonguç Belgeliği Vakfı’nın yönetim kurulu üyesiydi.

Avukat Aydın, İzmir 3. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin verdiği o ilanın perde arkasını ve “Mirasçısı bulunamadı” iddiasının doğru olmadığını anlattı.

Özetlersem:

1- Engin Tonguç’tan ve ona eşinden kalan mirasın büyük bölümü İsmail Hakkı Tonguç Belgeliği Vakfı’na bağışlanmıştı.

2- Eşi Müstesna Tonguç’un annesinden kendisine devrolan arazilerden birisinde Karayolları Genel Müdürlüğü’nün kamulaştırma hamlesi vardı.

3- İzmir’deki dava bu tek araziye ilişkindi. Mahkeme, Tonguç’un mirasçısı olmadığını iddia ediyordu.

4- Halbuki, Soma Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2017/851 esas sayılı kararında, Engin Tonguç’un tüm mirasçıları listelenmişti. Tonguç ailesinin göçmen olmasından ve Türkiye’ye gelirken ne hikmetse ayrı hanelere kaydından kaynaklı sistemde görünmemesi, bu belirsizliği yaratıyordu.