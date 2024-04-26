Barış Pehlivan
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Bahçeli’nin şarkısının söz yazarı konuştu

26 Nisan 2024 Cuma

“Karşılıksız ve zalim bir sevdanın satırlarıydı onlar.” Bunu diyen Gönül Şen Özçarkçı’ydı. Tüm Türkiye’nin gizli mesaj atfettiği şarkının söz yazarıydı.

Malum, herkes MHP lideri Devlet Bahçeli’nin yürüyüş videosuna koyulan şarkıyı konuşuyor. Ferdi Tayfur’un seslendirdiği “Söyleten Sensin” şarkısındaki sözler Recep Tayyip Erdoğan’a gönderme olarak yorumlanıyor.

Peki, o sözleri yazdıran duygu neydi?

Tayfur’un 40 yıl önce yayımlanan “Yaktı Beni” adlı albümündeki o şarkının hikâyesini merak ettim. Söz yazarı olan Gönül Şen Özçarkçı’yı eşiyle birlikte yaşadığı Yalova’nın Çınarcık ilçesinde buldum ve sordum. İşte Söyleten Sensin’in yazarının o şarkıya dair anlattıkları:

“Benim albümlere girmiş ve bestelenmiş yaklaşık 950 şarkı sözüm var. Biz duygusal insanlarız. Hepsini bire bir deneyimlemek mümkün değil ama bu şarkıdaki öyküyü yaşadım. Karşılıksız ve zalim bir sevdanın satırlarıydı onlar. Anlattığım kişiye bir köle misali bağlanmış ama karşılığını görmemiştim. Sevgime karşılık görmediğim için vefasızdı.”

Bugün 72 yaşında olan söz yazarı Özçarkçı, MHP lideri Bahçeli’nin videosu için ise “Neye isyan ederek bu şarkıyı paylaştığını bilemiyorum” diyordu.

İYİ PARTİ KURULTAYINDA ERDOĞAN ŞÜPHESİ

İYİ Parti’nin olağanüstü kurultayı yarın gerçekleşecek. Tam da ramak kala kurultaya seyirci alınmayacağı ilan edildi. Bu ilginç karara gerekçe olarak da “salonun fiziki şartları ve kapasitesi” öne sürüldü.

 Lakin...

İYİ Parti genel başkan adaylarından Mehmet Tolga Akalın farklı görüşte. Hatta seyircisiz kurultay kararının müzakere edilmediğini belirterek perde arkasına dair çarpıcı bir tez de öne sürüyor. Telefonla görüştüğüm Akalın özetle şunları diyor:

“Organizasyon komitesinin böyle bir karar alma hakkı yok. Zira anayasal bir haktır katılım. Ancak kongre başlar, divan başkanı selametle sürdürülemeyeceğini görürse seyircisiz devam edilebilir. Ama yetkisini hiçbir tüzük ve yasadan almayan bir komitenin böyle işlere girmesi yok hükmündedir.

Bakınız, İYİ Parti tabanı yeniden çok umutlandı. Gördüğüm kadarıyla, daraltılmış bir kongreyle bu umudun kesilmesi isteniyor. Komite başkanına iyi odaklanmak lazım. Erdoğan, İYİ Parti’nin üstünden elini çekmeli.”

Akalın “komite başkanı” olarak kimi işaret ettiğine dair bir isim vermiyor. Lakin kimi parti kaynakları tek bir kişiyi gösteriyor: İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural. Bu tezi dillendirenlere göre Vural’a “Cumhur İttifakı’nın İYİ Parti’deki temsilcisi” gözüyle bakılıyor.


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