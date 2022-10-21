Patronların sevmediği İYİ Parti kurmayı

21 Ekim 2022 Cuma

Eğer seçimi altılı masa kazanırsa kim hangi koltuğa oturacak?

Muhalefet cephesinde bu soru çok tartışılıyor. İsimler havada uçuşuyor. Normal.

Mesela ülkeyi ekonomik iflastan hangi partiden bir isim kurtaracak?

Bilen biliyor; bu konuda DEVA Partisi lideri Ali Babacan ile İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz’ın adı öne çıkıyor. Keza, iki isim de ekonomik krizden kurtuluş reçetesini kamuoyuna zaman zaman açıklıyor.

Şimdi...

Tam da bu noktada patronların ne düşündüğüne dair bir duyum aldım.

Öğrendim ki TÜSİAD’da Ali Babacan’a daha sıcak bakılıyormuş. Babacan’ın tekrar ekonominin dümenine geçmesi arzulanıyormuş. İYİ Parti’nin profesör kurmayı Bilge Yılmaz’a ise patronların bir soğukluğu varmış.

Nedir bu işin aslı diye merak ettim ve Bilge Yılmaz’ı aradım. TÜSİAD patronlarının kendisine karşı mesafeli durdukları iddiasına bakın İYİ Partili Yılmaz ne yanıt verdi:

“Bu durumu ilk kez sizden duymadım. Bakın, ben TÜSİAD’daki arkadaşlara hatalarını ve yanlış politikalarını ilettim. Onların 2000’li yılların başlarına dair özlemleri var. Ben ise onlara kötü haberi yani bakışlarındaki sorunları söyledim. Belli ki çok mutlu olmamışlar bundan. Kaldı ki TÜSİAD politik olarak çok önemli bir kurum da değil. Biz milletin oyuna talibiz. Beni isterlerse severler, istemezlerse sevmezler. Nedenini onlara sormak lazım. Ayrıca birçoğuyla da ilişkim var. Hatta bazılarının çocuklarının ABD’de okuması için yardımcı da oldum.”

İYİ Partili Bilge Yılmaz’ın TÜSİAD’a dair söyledikleri özetle böyle...

Bakalım, seçim sonucunda kim kazanacak ve parayı yönetecek...

ÇELEBİ’NİN İTTİFAK TEKLİFİ

Mehmet Ali Çelebi’nin AKP’ye katılmasını konuştuğum bir eski asker söyledi: “Gitmiş, Zafer Partisi’ni ve Memleket Partisi’ni de Cumhur İttifakı’na katmak istemiş. Genel başkanlarına bunu teklif etmiş.”

Acaba, dedim...

Önce Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı aradım. Çelebi ile 2-3 kez görüştüğünü belirten Özdağ’a “Size AKP ile ittifaka girmenizi önerdi mi” diye sordum. Özdağ’dan aldığım yanıt netti: “Hayır, zaten öyle bir şey demeye cesaret edemez.”

Daha sonra Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’yi aradım. İnce, Çelebi’nin de katıldığı bir MYK toplantısında yaşadıklarını aktardı. Buna göre, o MYK’de Mehmet Ali Çelebi Memleket Partisi’nin Cumhur İttifakı’na katılmasını teklif etmiş. Genel başkan İnce ise “Asla olmaz” diye yanıt verince Çelebi partisinden ayrılma yoluna gitmiş.

Çelebi için Silivri mahkemeleriyle kavga eden Muharrem İnce şöyle bitirdi sözlerini: “Çift maaşı sevdi kendisi. Hayatta ilkeler olur. Burada görüyoruz ki ilke de omurga da yok.”