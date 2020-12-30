30 Aralık 2020 Çarşamba

Dün Aylin Sözer evinde yakılarak öldürüldü…

Tekrar edelim..

Akademisyen Aylin Sözer İstanbul’daki evinde rehin alındıktan sonra diri diri yakıldı…

Bir erkek katil Aylin Sözer’in evine gitti ve onu yaktı…

Cümlelerin dehşetini ekranınızdan hissedebiliyor musunuz?

Peki Aylin Sözer’in hayatının son anlarında bedeni erirken hissettiği cehennemi?

Katilinin onu yakmak uğruna tüm binayı saran nefretinin ateşini?

Medyada katilin eski sevgilisi olduğu, ondan para istediği, altınlarını çaldığı bahanelerinin haberleri dönüyor.

Hayır!

Cinayetin tek bir nedeni vardı.

Aylin Sözer kadın olduğu için öldürüldü.

Diri diri gömülen, başı kesilerek çöpe saklanan, vücudu parçalara ayrılan, üstüne çimento dökülen, çocuğunun önünde boğazı kesilen, 20. kattan aşağı atılan, silahla, iple, bıçakla, çıplak elle katledilen binlerce kadın gibi.

Sadece kadın olduğu için…

Kadın katliamının milli spora dönüştüğü bir ülkede katil, yasaların hafifliğinden faydalanacağı için…

Kendisine milyonlarca kişinin ‘Kimse boşu boşuna birini öldürmez’ desteğini vereceğini bildiği için…

Kadın ve çocuklara karşı şiddeti önleyen İstanbul Sözleşmesi uygulanmadığı için…

‘Kutsal aile’ diye tepinen, kadınları aile yapısı içinde sessizce yok etmeye hevesli cübbelilerden emin olduğu için…

Siyasilerin ölen kadınlar için timsah gözyaşları dökerken bıyık altından gülümsediğini hissettiği için…

Sadece ayakta kalmak için çabalayan tüm kadınların azılı düşmanlarının ülkenin en ücra köşelerine yayıldığını anladığı için…

Mahkemelerde sentetik bir kravat takıp ‘iyi hal’ indirimi alacağını ve bu hileyi tüm katillerin kullandığını öğrendiği için…

‘Beni tahrik etti, erkekliğime küfretti, çok sevdiğim için öldürdüm’ sahtekarlığının adalet oyununda pek işe yaradığını fark ettiği için…

Hapse girse de birkaç yıl sonra afla çıkacağını adı gibi bildiği için…

İçindeki ruhu irinli zebaninin diğer erkeklerde de yaşadığına, devasa suç ortaklığına inandığı için…

Kadınlar konuştukça, yazdıkça, ses çıkardıkça ve örgütlendikçe mevcut iktidarlarının yerle bir olacağını gördüğü için…

Kadınları, hak ve talepleri olmaması ama kendilerine hizmet etmesi gereken cinsel, fiziksel, duygusal birer kukla olarak benimsedikleri için…

Erkekliği kadınlar üstünde mutlak iktidarla tanımlayıp, katil olma hakkını kendilerinde gördükleri için…

Potansiyel binlerce celladın kadınları öldürmek için bıçaklarını bilediğini duyduğu için…

Bireysel değil…

Örgütlü, sistematik, toplu bir kıyımın kurbanıdır Aylin Sözer…

Ve bu topraklarda can veren tüm kadınlar gibi sadece kadın olduğu için yakıldı..

Sadece kadın olduğu için…