ABD’nin TikTok’la savaşı

22 Mart 2024 Cuma

ABD Temsilciler Meclisi geçen hafta ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu gerekçesiyle ülkede sosyal medya platformu TikTok’un yasaklanmasının önünü açan yasa tasarısını kabul etti.

“Amerikalıları Yabancı Düşmanlarca Kontrol Edilen Uygulamalardan Koruma Yasası” başlıklı tasarı Temsilciler Meclisi’nde Cumhuriyetçi ve Demokrat üyelerin ortak tutumuyla ezici çoğunlukla kabul edildikten sonra Senato’ya gönderildi.

ABD Başkanı Joe Biden da Senato’da kabul edilmesi durumunda ulusal güvenlik hassasiyetlerini göz önüne alarak tasarıyı imzalayacağını açıkladı.

Washington, Çin merkezli ByteDance şirketinin sahip olduğu TikTok’u bir süredir kendi çıkarlarına tehdit olarak görüyor.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi’nin mart ayında yayımladığı 2024 Yıllık Tehdit Değerlendirmesi raporunun Çin’le ilgili bölümünde “Zararlı Nüfuz Operasyonları” başlığı altında Pekin’in TikTok’u bir propaganda aracı olarak kullandığı görüşü var.

Pekin’in Çin Komünist Partisi’nin hedeflerini desteklemek için küresel çapta üstü kapalı nüfuz sağlama hedefini genişlettiği ve ABD liderliği konusunda kuşku uyandırmaya, demokrasiyi baltalamaya, ABD yanlısı anlatıları çürütmeye çalıştığı görüşü de raporda yer alıyor.

Raporda 2022’deki ABD ara seçim döneminde Çin tarafından yönetilen hesapların her iki siyasi partiden adayları hedeflediği söylerken “Çin’i eleştirenleri dışlama ve ABD’deki toplumsal bölünmeleri büyütme hedefiyle 2024’teki ABD seçimlerini belli bir düzeyde etkilemeye çalışabilir” uyarısında da bulunuluyor.

ABD Temsilciler Meclisi oylamasından önce İstihbarat Komitesi’nde üyelerin sorularını yanıtlayan Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines raporda geçen tehditleri kamuoyuna açıklamıştı. Aynı oturumda konuşan ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı Christopher Wray “Amerikalılar Çin hükümetine verilerini kontrol etme olanağı vermek isteyip istemediklerini kendilerine sormalılar” demişti.

Halihazırda ABD, İngiltere ve AB kurumlarında devlet yetkilileri, politikacılar ve güvenlik görevlilerinin iş telefonlarında TikTok bulundurmaları yasak.

Bir dönem uygulamanın en büyük pazarı konumundaki Hindistan 2020’de TikTok’u yasakladı.

ABD’nin TikTok’u yasaklaması durumunda bunun diğer Batılı ülkeler için bir örnek teşkil edebileceği ve TikTok yasağının dünyada yayılabileceği konuşuluyor.

ABD, TikTok’un kullanıcılardan ‘aşırı’ bilgi topladığını, Çin’in uygulama üstünden casusluk faaliyetleri yürütebileceği, genç kullanıcılar için beyin yıkama aracı olarak ve iki ülke arasındaki siyasi gerilim dönemlerinde bir ‘Truva atı’ gibi kullanabileceği gerekçelerini sunuyor.

Washington ByteDance şirketinin TikTok’u satmasını istiyor aksi takdirde uygulama ABD piyasasında 5 ay süreyle veya tamamen yasaklanacak.

170 milyon ABD vatandaşının kullandığı TikTok uygulamasının Kasım’daki Trump-Biden başkanlık yarışında siyasi bir koz olarak ortaya çıkması bile durumun ciddiyetini gösteriyor.