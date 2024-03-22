Elçin Poyrazlar
Elçin Poyrazlar Son Yazısı / Tüm Yazıları

ABD’nin TikTok’la savaşı

22 Mart 2024 Cuma

ABD Temsilciler Meclisi geçen hafta ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu gerekçesiyle ülkede sosyal medya platformu TikTok’un yasaklanmasının önünü açan yasa tasarısını kabul etti. 

“Amerikalıları Yabancı Düşmanlarca Kontrol Edilen Uygulamalardan Koruma Yasası” başlıklı tasarı Temsilciler Meclisi’nde Cumhuriyetçi ve Demokrat üyelerin ortak tutumuyla ezici çoğunlukla kabul edildikten sonra Senato’ya gönderildi. 

ABD Başkanı Joe Biden da Senato’da kabul edilmesi durumunda ulusal güvenlik hassasiyetlerini göz önüne alarak tasarıyı imzalayacağını açıkladı. 

Washington, Çin merkezli ByteDance şirketinin sahip olduğu TikTok’u bir süredir kendi çıkarlarına tehdit olarak görüyor. 

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi’nin mart ayında yayımladığı 2024 Yıllık Tehdit Değerlendirmesi raporunun Çin’le ilgili bölümünde “Zararlı Nüfuz Operasyonları” başlığı altında Pekin’in TikTok’u bir propaganda aracı olarak kullandığı görüşü var. 

Pekin’in Çin Komünist Partisi’nin hedeflerini desteklemek için küresel çapta üstü kapalı nüfuz sağlama hedefini genişlettiği ve ABD liderliği konusunda kuşku uyandırmaya, demokrasiyi baltalamaya, ABD yanlısı anlatıları çürütmeye çalıştığı görüşü de raporda yer alıyor. 

Raporda 2022’deki ABD ara seçim döneminde Çin tarafından yönetilen hesapların her iki siyasi partiden adayları hedeflediği söylerken “Çin’i eleştirenleri dışlama ve ABD’deki toplumsal bölünmeleri büyütme hedefiyle 2024’teki ABD seçimlerini belli bir düzeyde etkilemeye çalışabilir” uyarısında da bulunuluyor. 

ABD Temsilciler Meclisi oylamasından önce İstihbarat Komitesi’nde üyelerin sorularını yanıtlayan Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines raporda geçen tehditleri kamuoyuna açıklamıştı. Aynı oturumda konuşan ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı Christopher Wray “Amerikalılar Çin hükümetine verilerini kontrol etme olanağı vermek isteyip istemediklerini kendilerine sormalılar” demişti. 

Halihazırda ABD, İngiltere ve AB kurumlarında devlet yetkilileri, politikacılar ve güvenlik görevlilerinin iş telefonlarında TikTok bulundurmaları yasak. 

Bir dönem uygulamanın en büyük pazarı konumundaki Hindistan 2020’de TikTok’u yasakladı. 

ABD’nin TikTok’u yasaklaması durumunda bunun diğer Batılı ülkeler için bir örnek teşkil edebileceği ve TikTok yasağının dünyada yayılabileceği konuşuluyor. 

ABD, TikTok’un kullanıcılardan ‘aşırı’ bilgi topladığını, Çin’in uygulama üstünden casusluk faaliyetleri yürütebileceği, genç kullanıcılar için beyin yıkama aracı olarak ve iki ülke arasındaki siyasi gerilim dönemlerinde bir ‘Truva atı’ gibi kullanabileceği gerekçelerini sunuyor. 

Washington ByteDance şirketinin TikTok’u satmasını istiyor aksi takdirde uygulama ABD piyasasında 5 ay süreyle veya tamamen yasaklanacak. 

170 milyon ABD vatandaşının kullandığı TikTok uygulamasının Kasım’daki Trump-Biden başkanlık yarışında siyasi bir koz olarak ortaya çıkması bile durumun ciddiyetini gösteriyor.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

ABD’nin TikTok’la savaşı 22 Mart 2024
Kate Middleton nerede? 15 Mart 2024
Işık hızında feminizm 8 Mart 2024

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar Trabzon çirkinliğe alet edilemez
Özdemir İnce
Özdemir İnce Devlet hata yapamaz
Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen Devrimcileri şeriatçılarla aynı grup içinde anamazsınız
Olaylar Ve Görüşler
Av. Doğan Erkan - Sekizinci yargı paketinin getirdiği temel sorunlar
Olaylar Ve Görüşler
Prof. Dr. Mehmet Tomanbay - Sosyal demokrat ekonomi politikası
Barış Pehlivan
Barış Pehlivan Onları arayan da polis değildi
Özgen Acar
Özgen Acar ‘One Man Show! (Tek Adam Gösterisi!)’
Sertaç Eş
Sertaç Eş İlk sonuçlar beliriyor
Özlem Yüzak
Özlem Yüzak Tahrik olmak... Kendine hâkim olamamak...
Adnan Binyazar
Adnan Binyazar Ağaç yaşken eğilir
Elçin Poyrazlar
Elçin Poyrazlar ABD’nin TikTok’la savaşı
Gülengül Altınsay
Gülengül Altınsay Yeniden nefret
Mehmet Şakir Örs
Mehmet Şakir Örs Seçim kampanyaları

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İstiklal Marşı’nı yanlış okuyan Altınok’tan ‘savunma’: ‘Doğaçlama yaptım’

İstiklal Marşı’nı yanlış okuyan Altınok’tan ‘savunma’: ‘Doğaçlama yaptım’
Antalya’da broşür kavgası: İki kardeş tek kurşunla vuruldu, biri yaşamını yitirdi

Antalya’da broşür kavgası: İki kardeş tek kurşunla vuruldu, biri yaşamını yitirdi
Son Dakika: Murat Kurum malvarlığının listesini açıkladı

Son Dakika: Murat Kurum malvarlığının listesini açıkladı
‘Adalet’ tişörtüyle Erdoğan mitingine girmek istedi gözaltına alındı

‘Adalet’ tişörtüyle Erdoğan mitingine girmek istedi gözaltına alındı
Hamza Dağ’ın logosuz kampanyasını MHP bozdu!

Hamza Dağ’ın logosuz kampanyasını MHP bozdu!
Günlük burç yorumları: 22 Mart 2024 Cuma Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 22 Mart 2024 Cuma Kova burcu yorumu
Sinop’ta fark açıldı... CHP'nin adayı Metin Gürbüz kazanıyor!

Sinop’ta fark açıldı... CHP'nin adayı Metin Gürbüz kazanıyor!
Felçli hastanın inanılmaz başarısı: Elon Musk’ın Neuralink projesinin ilk adımları

Felçli hastanın inanılmaz başarısı: Elon Musk’ın Neuralink projesinin ilk adımları