Taliban’ın Batı’yla cihadı

29 Mart 2024 Cuma

Afganistan’ı yöneten radikal örgüt Taliban bu hafta Batı demokrasisine cihat ilan etti.

Taliban lideri Heybetullah Ahundzade, yayımlanan ses kaydında bu cihadın ana odağında şeriat kurallarına uymayan kadınlar olduğunu duyurdu: “Kadınları halk içinde kırbaçlayacağız. Onları halk içinde öldürene kadar taşlayacağız. Bunlar sizin demokrasinize aykırı ancak bunu yapmayı sürdüreceğiz. İki taraf da insan haklarını savunduğunu söylüyor. Biz Allah’ın siz de şeytanın temsilcisi olarak bunu savunuyorsunuz...”

Uluslararası toplumun Afganistan’da kadın hakları konusundaki uyarılarının İslamın şeriat kanunlarına aykırı olduğunu söyleyen Taliban lideri, “Kadınlar, Batılıların söz ettiği hakları istiyor mu? Bunlar şeriat kurallarına ve Batı demokrasisini deviren din adamlarının fikirlerine aykırı” dedi.

Ahundzade, Afganistan’da şeriat kurallarını aktif olarak uygulamaya başlayacaklarını ve bunlara uymayan kadınları bu kapsamda cezalandıracaklarını da ekledi.

ASKERLERLE ZORLA EVLENDİRME

Ağustos 2021’de ABD liderliğindeki Batılı güçlerin 20 yıldan sonra Afganistan’dan çekilmesiyle başlayan köktendinci Taliban yönetimi, aşamalı olarak kadınları eğitimden, çalışma hayatından ve kamusal alandan dışladı.

Bugün Afganistan’daki kadınlar yanlarında bir erkek olmadan sokağa çıkamıyor, yolculuk edemiyor.

Burka giymeyen kadınların eşleri, babaları ya da erkek akrabaları da cezalandırılıyor.

Taliban’ın başa geçtikten sonra ilk siyasi hamlesi, kız çocuklarının okula gitmesini yasaklamak oldu. Ülkede sayıları artan medreselerde radikal İslamcı propaganda yapılıyor.

Kız çocuklarının eğitimden koparılması ülkede büyük bir sorun olan zorla evlendirme oranını artırdı.

Açlıktan kaçmak isteyen aileler kızlarını çok erken yaşta başlık parası için evlendiriyor.

Aileler, Taliban savaşçılarına kızlarını gelin olarak vermeye zorlanıyor. Kimileri ise kendilerine koruma sağlaması için Taliban askerleriyle küçük kızlarını evlendiriyor.

REJİMİN YENİ VERSİYONU

Cinsel şiddete uğrayan kadınların başvurabilecekleri bir merci yok. Ülkede aile ve kadın bakanlığı Taliban tarafından kaldırıldı.

Taliban, kadına şiddet suçlarıyla hapiste olan mahkûmları sistematik olarak serbest bırakıyor.

Pek çok çalışan kadın işini kaybetti. Kadınların insani projelerde çalışmasına izin verilmiyor. Kadın doktorlar, erkek hastalara bakamıyor ve erkek doktorlarla beraber çalışamıyor. Kadın avukatlar ve yargıçların işlerine son verildi.

Afganistan, dünyada en çok anne bebek ölüm oranının yaşandığı ülke. Birleşmiş Milletler tahminlerine göre her iki saatte bir, bir Afgan kadını gebelik ya da doğum sırasında yaşamını yitiriyor.

Taliban liderinin bu son ses kaydı, 1990’ların sonunda yaşanan barbar rejimin dipsiz bir versiyonunun yeniden inşa edileceğinin bir sinyali.

Taliban, ülkesindeki kadınları “insanlık ve din adına” katlederek Batı’ya karşı güçlü bir savaş vermeyi hedefliyor.

İçeride ya da dışarıda bütün savaşların asıl kurbanları istisnasız kadınlar ve çocuklar oluyor.