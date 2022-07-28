‘Bay Kemal’ umudu

28 Temmuz 2022 Perşembe

Seçmen bütün dünyada umuda oy verir.

Erdoğan/AKP iktidarı ilk seçimde mutlaka gidecek, çünkü seçmenin umudunu tüketti.

UMUDUN TÜKENİŞİ NASIL OLDU?

1) Erdoğan/AKP, yalancı bir demokrasi umudu üreterek iktidara geldi...

2) Yalancı bir özgürlük ve refah vaadi ile iktidarını güçlendirdi.

3) “Yargıyı bağımsızlaştırıyorum” diyerek adaleti kendi kölesi yaptı.

4) “Vesayeti önlüyorum” diyerek kendi partisel/kişisel vesayetini kurdu.

5) Refahı artırmak yerine, ülkenin tüm birikimlerini, zenginliklerini sattı, yağmaladı, toplumu yoksullaştırdı; kendi yandaşlarını ve oligarşisini zenginleştirdi.

6) Adalete dayalı demokrasi ve özgürlük rejimi yerine adaletsizlik üzerine kurulu bir baskı ve korku rejimi inşa etti.

8) Topluma refah ve zenginlik getirecek bir ekonomik yapı yerine, halkı işsizliğe ve açlığa mahkûm eden iflas etmiş bir ekonomik yapı üretti.

Ve halkın umudu böylece tükendi.

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Doğa ve toplum boşluk kabul etmez:

Diyalektik ilişkiler, her umutsuz durumdan bir umut üretir:

Örneğin, Kıbrıs müdahalesinden sonra Ecevit, hükümeti bırakıp gidince, siyaset, diyalektik olarak, birbirlerinin düşmanı olan Orta Sağ, Dinci Sağ ve Irkçı Sağ arasında, uzun pazarlıklarla kurulan Milliyetçi Cephe iktidarını üretmişti.

Milliyetçi Cephe iktidarları ülkeyi emperyalizmin ve dincilerin sürüklediği terör eylemlerine teslim edince, siyaset, Ecevit ve Yeni CHP üzerinden Karaoğlan umudunu üretmiş ve CHP’yi yeniden iktidara getirmişti.

Şimdi de Erdoğan/AKP’nin, 20 yıllık iktidar sonunda yarattığı umutsuzluk, diyalektik olarak “Bay Kemal” umudunu yarattı.

Üstelik bu umudun adını da bizzat Demokratik Rejimi rafa kaldıran, “Şahsım Devleti”ni kuran ve kendini bu devletin sahibi ilan eden Erdoğan koydu!

Çünkü yok etmeye çalıştığı Demokratik Kültür’ün terminolojisine, kavramlarına, ruhuna yabancıydı...

Rakibini aşağılamak isterken yüceltmişti!

BAY KEMAL’İN YARATTIĞI UMUT:

“Bay Kemal” umudunun adını, onu küçümsemek isterken yanlışlıkla Erdoğan koydu ama tanımını Kemal Kılıçdaroğlu yaptı:

‘Yahu Bay Kemal olmak için bütün hayatımı verdim’ dedi ve devam etti:

Bay Kemal olmak için önce ahlaklı olacaksın

Bay Kemal olmak için kul hakkı yemeyeceksin

Bay Kemal olmak için adaletli olacaksın

Bay Kemal olmak için emperyal güçlerin karşısında diz çökmeyeceksin

Bay Kemal olmak için 5 cent, 1 milyon dolar para bulur muyum diye Körfez ülkelerine gidip el avuç açmayacaksın, bu ülkenin itibarını koruyacaksın

Bay Kemal olmak için hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye’yi düşleyeceksin

Bay Kemal olmak için kadın-erkek eşitliğini savunacaksın

Ve Bay Kemal olmak için İstanbul Sözleşmesi’ni bir hafta içinde yürürlüğe koyacaksın

Sen kim, Bay Kemal kim?” diye ekledi.

BAY KEMAL UMUDU NASIL YARATILDI?

1) Bay Kemal, Demokratik Rejimin, Hukuk Devleti’nin ve Adalet’in tahribi karşısında bir “Geniş Demokratik Cephe İttifakı” stratejisini oluşturdu.

2) Bu strateji çerçevesinde gerek Dinci çizgide, gerekse hem Türkçü hem Kürtçü çizgide siyaset yapan partilerin içindeki Demokratik ögelerle ittifak aradı.

3) Bu bağlamda MHP’nin içindeki Demokratik oluşuma İYİ Parti’ye 15 milletvekili ödünç vererek destek sağladı.

4) Kürt sorunu ile Demokrasi sorununun özdeşliğine işaret ederek HDP’nin PKK terörünü reddeden ve Türkiye’nin bütün sorunlarını sahiplenen dönüşümüne destek verdi.

5) 2019 yerel seçimlerinde bu “Geniş Demokratik Cephe İttifakı” stratejisini başarıyla uygulayarak İstanbul ve Ankara başta olmak kaydıyla belediyelerde Erdoğan’a karşı zafer sağladı.

6) Altılı Masa oluşumuyla bu stratejisini ve umudu örgütsel yapıya kavuşturdu ve somutlaştırdı.

7) Balıkesir Mitingi, Bay Kemal umudunun, somut sorunlara karşı önerdiği çözümlerle, seçime dönük hamlesini oluşturdu.

SONUÇ OLARAK ERDOĞAN/AKP İKTİDARININ YARATTIĞI UMUTSUZLUĞA KARŞI “BAY KEMAL UMUDU” DEVREYE GİRMİŞ GÖRÜNÜYOR!