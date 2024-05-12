Yumuşama ve normalleşme ortamı(!)
1) Bianet’in yerel ve
ulusal gazetelerden, haber
sitelerinden ve ajanslardan
derlediği haberlere göre:
Erkekler, Nisan 2024’te
en az 30 kadını ve iki
çocuğu öldürmüş...
En az 33 kadına şiddet
uygulamış...
En az 20 kız ve oğlan
çocuğunu istismar etmiş...
En az 10 kadını taciz
etmiş...
En az 20 kadın seks
işçiliğine zorlanmış.
2) Okul Müdürü İbrahim
Oktugan sığınmacı
bir öğrenci tarafından
öldürüldü.
Olayı protesto eden
eğitimciler “can güvenliği
için” ülke genelinde 81 ilde
iş bıraktı.
3) Doktorlar sürekli olarak
saldırıya uğruyor, bazen
yaralanıyor, bazen de
katlediliyor.
4) Apartman ve site
sakinleri arasında çıkan
kavgalar bile kimi zaman
ölümle sonuçlanıyor.
5) Trafikte çıkan kavgalar yaralanmalara yol açıyor.
6) Aileler ve esnaf arasında ölümle sonuçlanan çatışmalar yaşanıyor.
7) KHK ile işten atılanlar protesto eylemlerini sürdürüyor, sonuç alamıyor; “Kanun Hükmü” adlı belgesel film Antalya Film Festivali’nde sorun yaratıyor.
8) Avukatlar, “Adalet
Nöbeti” tutuyor.
9) “Cumartesi Anneleri”
eylemi sürüyor.
10) DİSK-AR Raporu’na
göre geniş tanımlı işsiz
sayısı 9.5 milyon!
Zamana bağlı eksik istihdam bir yılda 948 bin kişi arttı!
Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 24.1!
Geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde 32.1!
11) Enflasyon 2024 Mayıs ayında TÜİK’e göre yüzde 69.80 ENAG’a göre yüzde 124.35.
VE İKTİDAR 9. YARGI PAKETİ İÇİNDE “ETKİ AJANI” TANIMLAMASIYLA, YAZARLARIN, YORUMCULARIN VE DEMOKRATİK TOPLUM ÖRGÜTÜ TEMSİLCİLERİNİN, CASUSLUKLA SUÇLANMASINA OLANAK TANIYAN BİR MADDE GETİRİYOR:
1) Öyle bir iktidar ki
Anayasa’dan, yasalardan,
kurallardan ve bunları
uygulayan bürokratlardan,
bunlara göre karar
veren mahkemelerden
hoşlanmıyor; kendi yaptığı
Anayasa’ya bile
uymuyor...
Ve bunu açıkça
dile getiriyor,
hukukun ve
mahkemelerin
kendisine ayak
bağı olduğunu
söylüyor.
2) Öyle bir iktidar ki
genel ahlaka ek olarak
bir de meslek ahlakı
olan çalışanlardan hiç
hazzetmiyor...
Halkı, hukukçulara,
doktorlara ve bütün sağlık
çalışanlarına, öğretmenlere,
okul müdürlerine,
mimarlara, mühendislere,
meslek odalarına karşı
kışkırtıyor.
3) Öyle bir iktidar ki
kadına şiddeti önlemekte
öncü olan “İstanbul
Sözleşmesi”nden bir gece,
tek bir kişinin imzasıyla
çıkıyor.
4) Öyle bir iktidar ki
mavi ve beyaz yakalı
emekçileri ve emeklileri
sürekli sömürüyor, ulusal
serveti ve milli geliri kendi
oligarşisine aktarıyor.
5) Öyle bir iktidar
ki belirsiz, muğlak
ifadelerle oluşturduğu
ceza maddeleriyle ve
emrine aldığı bazı sözde
hukukçularla, her türlü ifade
özgürlüğünü zedeliyor;
medyayı baskılıyor.
6) Öyle bir iktidar ki müttefiki olarak ülkeyi yönettiği Cemaati darbe yapacak güce eriştiriyor ve darbe girişimi sonrası onu terör örgütü ilan edip, hem pek çok insanı mahkûm ediyor hem de onunla temas etmiş olan bazı kişileri tehdit ederek yasalara aykırı işler yaptırıyor.
7) Öyle bir iktidar ki
haksız ve hukuksuz
kararlarla hapsedilenlerin,
hasta ve yaşlı
mahpusların, KHK’lerle
işlerinden atılanların,
seslerini duymuyor,
haklarını aramaları için
kullanabilecekleri yolları
zorlaştırıyor ve uzatıyor.
Ne AYM ve ne de AİHM
kararlarını uyguluyor.
8) Öyle bir iktidar ki
insanların mal varlıklarına
el koyuyor, kent yenileme
gerekçesiyle vatandaşları
tapulu evlerinden dışarı
atıyor
“Rezerv Yapı Alanı”
uygulaması ile kimsenin
gayrimenkul mülkiyeti
güvenliği kalmıyor.
9) Ve öyle bir
iktidar ki Başkent’te
güpegündüz işlenen
bir siyasal cinayetin
aydınlatılması için gerekli
adımların atılmasını bile
sağlayamadığı gibi, yargı
sürecinin dahi “gerekli
özenle” işlemesini
güvence altına alamıyor.
***
BU ORTAMDA, BU
ORTAMI YARATAN
BÖYLE BİR İKTİDAR,
MUHALEFETTEN,
YUMUŞAMA VE
NORMALLEŞME
İSTİYOR!
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