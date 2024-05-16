Yeni anayasanın ipuçları

16 Mayıs 2024 Perşembe

Erdoğan’ın dün AKP’nin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmayı dört grup içinde özetlemek olanaklı:



1) İktidar yeni atılımlar içinde.

“...Meclis’imizin gündeminde adaletten ticarete, ekonomiden güvenliğe ve eğitime geniş bir yelpazede kanunlaşma sürecinde olan teklifler var...

...Meclis tatile girmeden yasal düzenlemeleri çıkarmamız gerekiyor...”

2) Yeni Anayasa için somut adımlar atılmalı.



“...Yeni ve sivil anayasa meselesinde Meclis başkanımızın çalışmalarına destek vermemiz önemlidir...



...Sivil anayasa iradesinin günlük siyasetin geçici tartışmalarına kurban edilmemesi kanaatindeyiz.



Aceleye getirmeden ama çok da fazla uzatmadan istişari temasları bitirip somut adımlar atılmasında fayda görüyoruz...”



3) İktidarın tutumu “yapıcı ve uzlaşıcı”.



...Biz sonuna kadar yapıcı ve uzlaşmacı tutumumuzu koruyacağız...



4) İktidar, 21 yıllık deneyimden yararlanarak yeni rekorlar kıracak.



“...Bu dört yılın her gününü ilk günkü heyecanla, ilk günkü aşkla dolu dolu geçirecek, ülkemizi her alanda Allah’ın izniyle yeni seviyelerle, yeni rekorlarla buluşturacağız.



Türkiye’nin son 21 yılına mührünü vurmuş bir kadro olarak gelecek asrına da eserlerimiz ve projelerimizle inşallah biz istikamet çizeceğiz...”



Konuşmayı özetlersek, 21 yıllık deneyim birikimiyle yeni atılımlar yapacak, yeni rekorlar kıracak Erdoğan/AKP iktidarı, Yeni Anayasa için de “yapıcı ve uzlaşıcı bir tutumla”, somut adımlar atacak.



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Yeni Anayasa, mademki 21 yıllık Erdoğan/AKP iktidarının birikimini yansıtacak, o halde bu birikimin bugünkü sonuçlarını, medyaya yansıyan biçimiyle özetleyelim ki iktidarın Yeni Anayasa önerisi konusundaki ipuçlarını anlayalım:



1) Mayıs başında, TÜİK’in baskılanmış enflasyon oranı yüzde 69.80; ENAG’ın gerçeğe daha yakın olan oranı 124.35 olarak açıklandı.



Toplum iflas etti.

2) Bir Yargıtay Dairesi, Anayasa’ya göre uymakla zorunlu olduğu Anayasa Mahkemesi kararına uymayı reddetti ve reddettiği kararda imzası olan yargıçları suçladı.



Anayasa çöktü.

3) Eğitimi, tarikatlarla ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile (dernekler ve vakıflar aracılığıyla) protokoller imzalayarak sürdüren Milli Eğitim Bakanlığı, yeni atılımını da dogmatik ve çağ gerisi bir yaklaşımla hazırlanmış olan “Maarif Modeli” adıyla ilan etti.



Eğitim dogmatizme ve tarikatlara emanet edildi.



4) MHP ve Ülkü Ocakları içindeki ilişkilerden kaynaklandığı belirtilen Sinan Ateş cinayeti, güpegündüz, Başkent Ankara’da işlendi ve hem güvenlik hem de yargı organları olayın siyasal bağlantıları üzerinde yeterince durmadı.



Bir siyasal cinayetin üstü örtülmek isteniyor.



5) Adli Yargı’nın en yüksek organı olan Yargıtay’daki başkanlık seçimi, partiler ve tarikatlar arasındaki çekişmelerle tıkandı ve sonunda, yine bir siyasal ve örgütsel uzlaşma ile ve adaylardan birinin Cumhuriyet Başsavcısı adayı yapılmasıyla çözüldü.



Yargıtay’a güven sarsıldı.

6) “9. Yargı Paketi” ile ihdas edilen “Etki Ajanı” suçlamasıyla, ülkedeki her türlü, araştırma, inceleme, yorum, yazı ve konuşmaların “casusluk” suçlamasıyla cezalandırılmasının önünün açılacağı belirtildi.

İfade özgürlüğü çöpe gidecek.

7) MHP lideri, iktidarın “Etki Ajanı” önerisine karşı çıkanları şu sözlerle suçladı:



“... 9.Yargı Paketi’nde, casusluk suçuyla ilgili yeni düzenlemeden rahatsız olanlar çok iyi araştırılıp incelenmelidir



Yurtiçinden ve yurtdışından hain FETÖ’cülerin, onlara sözcülük yapan satılmış, devşirilmiş sözde gazetecilerin bedel ödemesi yakındır ve kaçınılmazdır.”

“Etki Ajanı” maddesine karşı çıkanlar darbecilikle suçlanacak.

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Erdoğan/AKP iktidarının nasıl bir Yeni Anayasa istediğinin ipuçları bu 7 maddede özetlediğim belirtilerden anlaşılabilir diye düşünüyorum.



