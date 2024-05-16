Yeni anayasanın ipuçları
Erdoğan’ın dün AKP’nin TBMM
Grup Toplantısı’nda yaptığı
konuşmayı dört grup içinde
özetlemek olanaklı:
1) İktidar yeni atılımlar içinde.
“...Meclis’imizin gündeminde adaletten ticarete, ekonomiden güvenliğe ve eğitime geniş bir yelpazede kanunlaşma sürecinde olan teklifler var...
...Meclis tatile girmeden yasal düzenlemeleri çıkarmamız gerekiyor...”
2) Yeni Anayasa için somut adımlar
atılmalı.
“...Yeni ve sivil anayasa meselesinde
Meclis başkanımızın çalışmalarına destek
vermemiz önemlidir...
...Sivil anayasa iradesinin günlük
siyasetin geçici tartışmalarına kurban
edilmemesi kanaatindeyiz.
Aceleye getirmeden ama çok da fazla
uzatmadan istişari temasları bitirip somut
adımlar atılmasında fayda görüyoruz...”
3) İktidarın tutumu “yapıcı ve
uzlaşıcı”.
...Biz sonuna kadar yapıcı ve
uzlaşmacı tutumumuzu koruyacağız...
4) İktidar, 21 yıllık deneyimden
yararlanarak yeni rekorlar kıracak.
“...Bu dört yılın her gününü ilk günkü
heyecanla, ilk günkü aşkla dolu dolu
geçirecek, ülkemizi her alanda Allah’ın
izniyle yeni seviyelerle, yeni rekorlarla
buluşturacağız.
Türkiye’nin son 21 yılına mührünü
vurmuş bir kadro olarak gelecek asrına
da eserlerimiz ve projelerimizle inşallah
biz istikamet çizeceğiz...”
Konuşmayı özetlersek, 21 yıllık
deneyim birikimiyle yeni atılımlar
yapacak, yeni rekorlar kıracak
Erdoğan/AKP iktidarı, Yeni Anayasa
için de “yapıcı ve uzlaşıcı bir tutumla”,
somut adımlar atacak.
***
Yeni Anayasa, mademki 21 yıllık
Erdoğan/AKP iktidarının birikimini
yansıtacak, o halde bu birikimin
bugünkü sonuçlarını, medyaya
yansıyan biçimiyle özetleyelim
ki iktidarın Yeni Anayasa önerisi
konusundaki ipuçlarını anlayalım:
1) Mayıs başında, TÜİK’in baskılanmış
enflasyon oranı yüzde 69.80; ENAG’ın
gerçeğe daha yakın olan oranı 124.35
olarak açıklandı.
Toplum iflas etti.
2) Bir Yargıtay Dairesi, Anayasa’ya
göre uymakla zorunlu olduğu Anayasa
Mahkemesi kararına uymayı reddetti ve
reddettiği kararda imzası olan yargıçları
suçladı.
Anayasa çöktü.
3) Eğitimi, tarikatlarla ve Diyanet İşleri
Başkanlığı ile (dernekler ve vakıflar
aracılığıyla) protokoller imzalayarak
sürdüren Milli Eğitim Bakanlığı, yeni
atılımını da dogmatik ve çağ gerisi bir
yaklaşımla hazırlanmış olan “Maarif
Modeli” adıyla ilan etti.
Eğitim dogmatizme ve tarikatlara
emanet edildi.
4) MHP ve Ülkü Ocakları içindeki
ilişkilerden kaynaklandığı belirtilen Sinan
Ateş cinayeti, güpegündüz, Başkent
Ankara’da işlendi ve hem güvenlik
hem de yargı organları olayın siyasal
bağlantıları üzerinde yeterince durmadı.
Bir siyasal cinayetin üstü örtülmek
isteniyor.
5) Adli Yargı’nın en yüksek organı olan
Yargıtay’daki başkanlık seçimi, partiler
ve tarikatlar arasındaki çekişmelerle
tıkandı ve sonunda, yine bir siyasal
ve örgütsel uzlaşma ile ve adaylardan
birinin Cumhuriyet Başsavcısı adayı
yapılmasıyla çözüldü.
Yargıtay’a güven sarsıldı.
6) “9. Yargı Paketi” ile ihdas edilen “Etki Ajanı” suçlamasıyla, ülkedeki her türlü, araştırma, inceleme, yorum, yazı ve konuşmaların “casusluk” suçlamasıyla cezalandırılmasının önünün açılacağı belirtildi.
İfade özgürlüğü çöpe gidecek.
7) MHP lideri, iktidarın “Etki Ajanı”
önerisine karşı çıkanları şu sözlerle
suçladı:
“... 9.Yargı Paketi’nde, casusluk
suçuyla ilgili yeni düzenlemeden rahatsız
olanlar çok iyi araştırılıp incelenmelidir
Yurtiçinden ve yurtdışından hain FETÖ’cülerin, onlara sözcülük yapan satılmış, devşirilmiş sözde gazetecilerin bedel ödemesi yakındır ve kaçınılmazdır.”
“Etki Ajanı” maddesine karşı çıkanlar darbecilikle suçlanacak.
***
Erdoğan/AKP iktidarının nasıl bir Yeni Anayasa istediğinin ipuçları bu 7 maddede özetlediğim belirtilerden anlaşılabilir diye düşünüyorum.
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