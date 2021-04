İktidarın yumuşak karnı: Propaganda!

13 Nisan 2021 Salı

Başlığa bakıp da Erdoğan/AKP iktidarının propaganda makinesinin AZ çalıştığını veya CILIZ bir ses çıkardığını düşünmeyin…

Tam tersine, toplum, tarihte görülmedik bir beyin yıkayıcı propaganda bombardımanı altında:

Her an her yerde, AKP Genel Başkanı’nın bağıran, azarlayan, itham eden, sesi ve görüntüsü…

Her an, her yerde, AKP Genel Başkanı’na, onun “yönlendirmesine” ve “yol göstermesine” teşekkür…

Her an, her yerde, DEMOKRASİ vurgusu…

Her an, her yerde, bilmem kaçıncı ADALET REFORMU haberleri…

Her an, her yerde, İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI müjdesi…

Her an, her yerde, EKONOMİK REFAH övünmesi…

Her an, her yerde, Türkiye’nin ve Erdoğan’ın BAŞARILARI ve DÜNYA LİDERLİĞİ masalları…

Her an, her yerde, siyasal mezhepçi dincilik ve azgın milliyetçilik üzerinden KİMLİK DEMAGOJİLERİ…

Ve nihayet, iktidarın KORONAVİRÜSLE MÜCADELE BAŞARISI için yayımlanan kitap!

Özetle bütün toplum, her yerden, her an, bizzat AKP Genel Başkanı’nın sesinden ve görüntüsünden veya onun atadığı kişilerin konuşmalarından TAM BİR PROPAGANDA BOMBARDIMANI ALTINDA!

Peki, ben bu muazzam propaganda makinesinin Erdoğan/AKP iktidarının yumuşak karnı olduğunu neden söylüyorum?

Çünkü her an, her yerde, toplumun beynine adeta balyozla çakılan propaganda cümleleri:

1) HEM HALKIN YAŞADIĞI GÜNCEL GERÇEKLERLE ÇATIŞIYOR…

2) HEM DE ERDOĞAN/AKP İKTİDARININ DAHA ÖNCEKİ SÖYLEM VE EYLEMLERİYLE ÇELİŞKİ İÇİNDE!

Bu nedenle de bırakın iktidara desteği artırmayı, seçmeni kızdırdığı için, ters tepiyor ve desteği azaltıyor.

***



Şimdi bu muazzam propaganda makinesinin niçin insanları çıldırtacak kadar negatif bir etki yaptığına ve neden Erdoğan/AKP iktidarının yumuşak karnı olduğuna tek tek bakalım:

1) Herkes mevcut sorunların “Şahsım Devletinden” kaynaklandığını görüyor; propaganda makinesi her an, her yerde, bu rejimi övüyor.

2) Herkes mevcut sorunların “Şahsım Devletinin” yöneticisi olan tek kişiden kaynaklandığını görüyor; propaganda makinesi ise her an, her yerde, bu kişiyi sürekli övüyor ve yüceltiyor; alınan bütün yanlış kararlardan sorumlu olan kişi, her an, her yerde, gerçeklerin tam tersini anlatıyor; gerçekleri savunanları ise ihanetle suçluyor.

4) Bütün Temel Hak ve Özgürlükler sınırlanmış ve kısıtlanmış durumda, insanlar çeşitli bahanelerle gözaltına alınıyor, hapse atılıyor, medya baskılar altında inliyor, AKP Genel Başkanı yargıya yol gösteriyor; ama propaganda makinesi her yerde, her an, hem DEMOKRASİ, hem İNSAN HAKLARI, hem de ADALET REFORMU masalları anlatıyor.

5) İnsanlar aç, geniş kitleler geçim sıkıntısı içinde; propaganda makinesi her yerde, her an, EKONOMİK REFAHLA övünüyor; iktidar mensuplarının aldıkları maaşlar ise göz kamaştırıyor.

7) İç ve dış politikalar çok sık ve çok zıt biçimde değiştiği için, önceki söyledikleriyle sonraki söyledikleri birbirlerini nakzediyor; medyada ve sosyal medyada, Kürt sorununda, Kanal İstanbul konusunda, Başkanlık rejimi hakkında, dış ilişkilerde, birbirlerine karşıt ifadelerin video görüntüleri “Erdoğan Erdoğan’a karşı” gibi başlıklarla dolaşıyor.

8) Koronavirüs ile savaşta her türlü beceriksizlik ve yetersizlik yanında, kapalı mekânlarda düzenlenen kongrelerle virüsün ülkeye yayılmasında ve zirve yapmasında en büyük rolü oynayan iktidar, herhalde bu konudaki olumsuz rolünü örtbas etmek için, bir de COVID-19’a karşı yaptığı savaşla övünmek için bir kitap hazırlamış.

***



Anlaşılan, İletişim Başkanlığı’nca, “Asrın Küresel Salgını - Türkiye’nin Koronavirüsle Başarılı Mücadelesi” adıyla yayımlanan kitap, tam bir Erdoğan/AKP propagandası…

TRT kitabı şöyle tanıtmış:

“Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesinin anlatıldığı kitapta başta sağlık olmak üzere, eğitim, ekonomi, ticaret, çalışma hayatı ve sosyal hayata ilişkin hükümetin attığı adımlara ayrıntılı şekilde yer verildi.”

***

Hem insanların her gün bizzat yaşadıkları somut gerçeklere ters düşen, bu yüzden dinleyenleri kızdıran…

Hem de zaman içinde kendi içlerinde birbirleriyle çelişen ve bu nedenle inandırıcı olmayan propaganda metinlerinin…

Her an, her yerde, bağıra çağıra beyinlere kazınmak istenmesi, gerçekleri anlatanların ise hainlikle suçlanıp susturulması…

Ters tepiyor ve bu iktidarın yumuşak karnını oluşturuyor…

Gittikçe daha hızlı bir biçimde yıpranmasına yol açıyor!