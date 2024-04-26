Belediyeler demokrasiyi yeniden kurabilir mi?
Evet kurabilir:
Çok zordur “Şahsım
Devleti” ile mücadele
etmek...
Çok zordur, bütün
kaynakları “Şahsımın”
kontrol ettiği ve yargının bile
“Şahsımın egemenliğinde”
olduğu bir düzende hizmet
üretmek; hem de bu
hizmetleri “eşitlikçi ve adil”
bir anlayışla gerçekleştirmek.
Ama ben Cumhuriyet
kuran, Çok Partili Düzen’e
geçen, 61 Anayasası’nın
temellerini atan CHP’nin,
bu zor işi de başaracağına
inanıyorum.
***
Sevgili okurlarım dünkü
yazımı şöyle bitirmiştim:
Özgür Özel 20 Nisan’da
CHP’nin “Yerel Yönetimler
Çalıştayı”nda bir konuşma
yaptı.
Bu çalıştayda,
efsane Başkan Yılmaz
Büyükerşen ve öteki başarılı
belediye başkanlarından
yararlanılacağını belirterek 31
Mart 2024’teki başarının üç
anahtarını belirtti:
Atatürk’ün Cumhuriyeti
emanet ettiği gençler...
Cumhuriyet kadınları...
Elbette bu üç öğeye eklenecek daha başka faktörler de var...
Ama onlardan da önce esas sorun “Belediyelerden Yükselen Demokratik Rejim’in Önündeki Engeller”.
Bu da yarınki yazımın
konusu!
***
Bugünkü yazıma,
12 Nisan 2024 tarihli
“CHP’NİN İŞİ ZOR, ÇOK
ZOR” başlıklı yazımda
belirttiğim tarihsel, siyasal
ve toplumbilimsel şu
çözümlemeyle başlamak
istiyorum:
1971 Askeri Darbesi
sonrasında, Türkiye’nin
çağdaşlaşması önünde
sorun yaratan iki önemli
süreç vardı:
1) Kentleşmenin kültürel,
toplumsal ve ekonomik
yozlaşmış hali olarak, Demokratik
Endüstrileşme’yi
engelleyecek olan,
gecekondulaşma...
2) Nüfusun
kültür, bilgi ve
bilinç düzeyini
geri götürecek
olan dinci eğitim.
Bu iki süreç,
1971’den itibaren,
Ecevit’in ilk ve
Erdal İnönü’ün
koalisyon
dönemlerine rağmen,
Emperyalizmin ve içerideki
Cumhuriyet karşıtlarının
ısrarlı direnmeleriyle, ülkeyi
1980 Askeri Darbesi’ne ve
bugünlere taşıdı.
Bu süreçler ve
Emperyalizm, bugün
Türkiye’nin önünde
Demokratik Rejim açısından
daha da tehlikeli üç yeni
süreç üretmiş görünüyor:
1) Tarikatlar sorunu.
2) Sığınmacılar sorunu.
3) Şahsım Devleti’nin egemenliği sorunu.
***
İktidar tetikçileri, İkinci Cumhuriyetçiler, “Yetmez Ama Evet”çiler, hiç vakit kaybetmeden CHP’ye, hem saldırmaya ve hem de akıl vermeye başladılar:
Sığınmacılar sorunu, tarikatlar sorunu ve yeni anayasa sorunu derhal gündeme getirildi.
Ben bu konulara ilişkin olarak şimdilik sadece şu üç basit soruyu sormak istiyorum:
1) Bize Ortadoğulu sığınmacılar konusunda insanlık dersleri veren Batılı Emperyalistler niçin kendileri bu insanları kabul etmiyorlar da bizi zorluyorlar ve iktidar niçin sığınmacılara vatandaşlara tanınmayan hakları veriyor?
2) Tarikat şeyhleri, açıkça bilime, demokrasiye, kadın haklarına karşı olduklarını ilan etmediler mi ve tarikatlar zaten yasal ve anayasal olarak yasak değil mi?
3) Bu iktidarın yapacağı bir anayasaya güvenilir mi?
***
Belediyeler, yerelden yukarı doğru Demokratik Rejimi yeniden kurarken karşılaşacakları üç büyük engel, emperyalistlerin Türkiye’nin önüne koyduğu, sığınmacı, tarikat ve Şahsım Rejimi’ni yerleştirecek yeni anayasa tuzaklarıdır.
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