Emre Kongar
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İdam fermanı, 23 Nisan Bayramı ve çocuk istismarı

23 Nisan 2024 Salı

Zülâl Kalkandelen ile birlikte yaptığımız DEVRİMİN VE KARŞI DEVRİMİN YÜZ YILI adlı çalışma, Atatürk Devrimi’ni Karşı Devrim ile birlikte ele aldığı için, klasik Cumhuriyet tarihlerinden farklı bir kitap oldu.

Ayrıca Cumhuriyet tarihini bölümlere ayırırken de özgün bir paradigma kullandık ve bu tarihi Devrim atılımları ile birlikte Karşı Devrim hamlelerine göre, değişik bir biçimde sınıflandırmaya çalıştık.

Amacımız, Cumhuriyet Devrimi’nin ne büyük zorluklarla, nasıl güçlü yapısal engellerle karşılaştığını anlatmak...

Ve Karşı Devrim sürecini de iç içe olduğu Devrim süreci ile birlikte okurların dikkatine sunmaktı.

Bu nedenle, çalışmamızı diyalektik bir yöntemle gerçekleştirdik:

Cumhuriyet Devrimi atılımlarını, Karşı Devrim Hamleleriyle birlikte ele aldık.

Bunlar zaten birbirlerini izleyen bir sırayla oluştuğu için kitap çok daha kolay izlenebilen bir anlatımla yazılabildi.

***

Katıldığımız konferanslarda ve imza günlerinde, kitabın bu bütüncül yaklaşımını ve bu yaklaşımın önemini vurgulamak için, bizi dinlemeye gelerek onurlandıran saygın katılımcılara şu soruyu soruyorum:

Mustafa Kemal ve arkadaşlarının, İstiklal Savaşı’nı, boyunlarında Vahdettin’in yayımladığı idam fetvası ile yaptığını hepiniz bilirsiniz.

Büyük Millet Meclisi’nin 23 Nisan 1920 tarihinde açıldığı da bu tarih zaten bir bayram olduğu için herkesin aklındadır.

Peki hangisinin daha önce olduğunu ve bu fetvanın yayımlanma tarihi ile, Meclis’in açıldığı tarih arasında kaç yıl ya da kaç ay veya kaç gün olduğunu biliyor musunuz?”

Şimdiye kadar, konferanslarımıza daha önce katılmış olanların dışında, bu soruya kimseden doğru bir yanıt almadım.

Çünkü Devrim ve Karşı Devrim genellikle bir bütünlük içinde değil, ayrı ayrı, adeta ayrı olaylar zinciri olarak anlatılıyor.

Şimdi bu satırları okuyan sizler de bir düşünün bakalım bu iki tarih arasındaki ilişkiyi biliyor musunuz?

Bilmiyorsanız, bilmemeniz sizin eksiğiniz veya hatanız değil:

Bilmiyorsanız, bu eksik, bu hata, eğitim sistemimizin ve öğretmenlerinizin hatası ve eksiği.

Çünkü Devrim ve Karşı Devrim, bir bütünlük içinde değil, ayrı ayrı konular olarak, örneğin “İç isyanlar” ayrı bir bölüm olarak, “Yunanla yapılan muharebeler” ayrı bir bölümde, adeta bağlamlarından kopuk olarak anlatılıyor.

***

Şimdi sıkı durun sevgili okurlarım; daha önce bilmiyorduysanız şaşıracaksınız:

Padişah’ın yayımladığı idam fetvasıyla Meclis’in açılması arasında sadece 12 gün vardır.

Şeyhülislam Dürrizade Abdullah tarafından yazılan ve Vahdettin tarafından imzalanan, Mustafa Kemal ve arkadaşlarını ölüme mahkûm eden fetva, 11 Nisan 1920 tarihinde İstanbul gazetelerinde yayımlanmıştır.

İŞTE İSTİKLAL SAVAŞI BU KOŞULLAR ALTINDA KAZANILMIŞ VE BU CUMHURİYET BU KARŞI DEVRİM HAMLELERİNE KARŞI BÖYLE ZORLUKLARA RAĞMEN KURULABİLMİŞTİR!

***

Atatürk, Cumhuriyeti gençlere emanet etmiş, Milli Egemenliği de çocuklara adamıştır...

Ama ne yazıktır ki 22 yıllık Erdoğan/ AKP iktidarı sonunda:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, bu 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, geçen yıl “Çocukların cinsel istismarı” suçuyla ilgili, 40 binin üzerinde yeni dosya açıldığını belirtmek zorunda kalmıştır!


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