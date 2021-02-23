Ekonomi yönetimi eskiyi savunarak bindiği dalı kesiyor

23 Şubat 2021 Salı

Muhalefetin rezervleri erittiği iddiasıyla eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı hedef alması AKP yönetimini savunmaya geçirdi. Parti sözcülerinin yanı sıra yeni ekonomi yönetiminin Albayrak dönemini savunması ise ekonomi çevrelerinde oluşan güveni olumsuz etkileyecek.

Ekonomi çevreleri ve piyasalar, eski yönetim döneminde yapılan hatalar nedeniyle döviz rezervlerinde yüksek erime olduğu ve kurlardaki patlamanın yanlış yönetimden kaynaklandığı konusunda hemfikir. Bu nedenle eski ekonomi yönetiminin yaptığı hataları yapmayacağı izlenimi verdiği için yeni ekonomi yönetimine güvendiler. Bu güven nedeniyle yönetimin değiştiği kasım ayından bu yana TL’nin değerinde yüzde 20 civarında artış yaşandı. Eski yönetimin tersine, rasyonel ekonomi yönetiminin gerekleri yerine getirilmeye başlandığı için ekonomide sonuç alınmaya başladı.

İş dünyasının tüm örgütlerinin birden yeni ekonomi yönetimine destek açıklamaları yapması, yerli ve yabancı finans kuruluşlarının yeni ekonomi yönetimine verdiği desteklerin nedeni de eski yönetim zamanında yapılan hataların tekrarlanmayacağını görmüş olmalarıydı. Yapılan son açıklamalar, eski yönetim dönemindeki döviz rezervlerindeki erimenin pandemi şartları nedeniyle yaşandığının belirtilmesi, yeni ekonomi yönetiminin sağladığı güveni zedelemiş görünüyor.

Bu açıklamaların yeni ekonomi yönetiminden isteyerek kendiliğinden, gönül rızasıyla yapılmadığı konusunda rahatlıkla tahmin yapılabilir. Çünkü tanıyan herkes biliyor ki Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal da Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan da eski ekonomi yönetiminin yaptıklarını benimsemiyor, yanlış yapıldığı görüşündeler. Bu noktada ise “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla bu tür açıklamaların yapıldığı” ihtimali akla geliyor. Dolayısıyla evvelden beri ekonomi çevrelerinde var olan “Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni ekonomi yönetimine desteğini ne zaman çekecek?” tedirginliğinin canlanmasına neden olabilir. Bu tedirginliğin hem ekonomi yönetimine hem de yeniden istikrar için oluşan umutların azalmasına neden olacağı ortada.

CHP’nin sosyal medya hesabından eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ilgili yapılan paylaşımda, “128 milyar doların nereye gittiğinin açığa çıkmasını kim engelliyor? Döviz rezervimiz eksi 47 milyar dolara nasıl geriledi? Ekonomiyi kimler çökertti” soruları yöneltildi. Bu kampanyanın ses getirmesi üzerine, şimdiye kadar sessiz kalan AKP sözcülerinin Albayrak’ı savunmaya geçtikleri görüldü. Bakan Elvan da hafta sonu Twitter’dan yaptığı açıklamada, döviz rezervleri üzerinden eski bakan Berat Albayrak aleyhinde CHP tarafından yürütülen haksız ve seviyesiz söylemleri kınadığını belirterek “2020 pandemi koşulları içinde küresel piyasalardaki olağandışı dalgalanmaların zorunlu kıldığı ortamda finansal istikrar hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen döviz rezervi işlemlerinin maksadı dışında çarpıtılarak seviyesiz bir siyaset malzemesine dönüştürülmesi kabul edilemez” dedi.

FİTCH BU NEDENLE GÖRÜNÜMÜ DÜZELTMİŞTİ...

Elvan, rezervlerin finansal istikrar hedefi nedeniyle eridiğini söylemese, bu açıklaması o kadar tepki görmezdi. Bu nedeni ileri sürmesi, yeni ekonomi yönetiminin eski yönetimin yaptıklarını onayladığı biçiminde algılanmasına neden olabilir. İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, “Hükümet istiyor ki muhalefet bu işin peşini bıraksın. Ancak muhalefet bu işin peşini bıraksa bile Türk milleti bu işin peşini bırakmaz” dedi. Bu rezervlerin evrensel ölçeklerin dışında bir usul ile eritildiğini, daha doğrusu nasıl eridiğinin belirlenemediğini kaydeden Usta, “Sayın Elvan, bu tür polemiklerden kaçınmalı. Bir açıklama yapacaksa, bu, rezervlerin nasıl eridiğine ilişkin olmalı. Ancak Elvan, bu açıklamayla, bu rezervlerin eridiğini kabul etmiş oldu” şeklinde konuştu.

Halbuki hafta sonunda kredi derecelendirme kuruluşlarından Fitch, Türkiye’nin kredi notunu yükseltmese de görünümü negatiften durağana çevirmiş bunu da yeni ekonomi yönetiminin yaptıklarına, yani eski yönetimin hatalarını düzeltmek istemelerine bağlamıştı.

Fitch açıklamasında, “Türkiye’de yeni ekonomi yönetiminin daha istikrarlı ve drtodoks bir politikaya dönmesinin geçen yıl düşen rezervler, yüksek cari açık ve azalan yatırımcı güveni nedeniyle ortaya çıkan kısa vadeli dış finansman risklerini azalttığı” belirtildi. Bu olumlu yönetim nedeniyle 2021 yılı büyüme tahminini de yüzde 5.7’ye yükseltti.

Rezervlerin yanlış ekonomi yönetimi nedeniyle bu kadar eridiği gerçek. Muhalefet de doğal olarak teknik eleştiri yerine siyasi eleştiri yapıyor, bu amaçla kampanyalar düzenliyor. Ortaya çıkan sonuç, amacına ulaştığını gösteriyor.

Parti sözcüleri, gönül rızasıyla olmasa da Albayrak’ı savunmaya geçebilir. Ancak Bakan Elvan’ın savunması, hem kendine hem ekonomik gidişata zarar. Kısacası; bu açıklama “yeni ekonomi yönetiminin bindiği dalı kestiği” görüntüsü veriyor.