İki şampiyonluk sayılsın

06 Mayıs 2021 Perşembe

Böylesi yaşanmadı bir daha yaşanmasını da temenni etmem. Bir yandan pandeminin ağır, bıktırıcı koşulları, bir yandan geçtiğimiz sezon düşmenin kaldırılmasıyla 21 takıma yükseltilmiş ligde 40 haftayı bulan maraton. Yetmezmiş gibi 2020 Avrupa Şampiyonası nedeniyle sezonun erken bitirilebilmesi için sıkıştırılmış bir maç programı. Kâbus gibi. Bir haftada 3 maç oynuyor takımlar. Futbolcular ağır yük altında. Hele fikstürü yapan arkadaşlar özenli ya da adaletli olmayınca altı günde 3 maç yapan takım bile oldu. Beşiktaş mesela. Beşiktaş Rize maçının ardından 72 saat sonra İstanbul’da Hatay karşısına çıkarıldı. Anlaşılan takımının sabrı da, kondisyonu da sonuna kadar denenmek istendi.

Engeller, engeller

Beşiktaş demişken önlerine çıkarılan engeller sadece fikstür şanssızlıklarıyla sınırlı kalsaydı keşke. Say say bitmiyor bu zorluklar. Bugüne dek görülmemiş hakem atamaları da yine Beşiktaş’ın başına geldi. Üst üste iki maça aynı hakemi verdiler mesela. Halil Umut Meler’in yönettiği bu iki maçta 5 puan kaybetti Beşiktaş. Ve tabii ki hakem hatalarıyla birlikte. İlk kez yapılan bir uygulamaydı bu. Sezon boyu yüzde yüz verilmeyen penaltılar, ki rakiplerine göre en az penaltıyı Beşiktaş almış, gösterilen kolay kartlar, moral bozucu asılsız dedikodular hep yolunu kesmeye çalıştı Siyah-Beyazlıların.

Tüm bu engellemelere rağmen Beşiktaş takımı Sergen Yalçın yönetiminde her gün üstüne koya koya futbolunu geliştirdi, rakipleriyle aralarındaki farkı artırdı ve zirveye oturmayı başardı. Üstelik Beşiktaş Yönetimi sezon başı transfer döneminde limitlere uyarak mütevazı bir kadro kurmuştu. Öyle bazılarının yaptığı gibi nerde kim varsa toplamadı, kurallara ve bütçesine uygun hareket etti.

Kaldı 3 maç

Şimdi kaldı 3 maç. Bu 3 maçtan 4 puan çıkarırsa şampiyon olacak Kara Kartallar. Kapı bayağı aralandı yani. Ama kalan maçlara sadece puan olarak da bakmamak lazım. Her bir maçın karşılığı sadece 3 puan değil aynı zamanda galibiyet pirimi olarak TFF’ den gelecek 2.2 milyon. Bu parasızlıkta reddedilemeyecek bir meblağ bu. Tabii bir de Galatasaray derbisini kazanmanın prestiji var. “Sergen attı, şampiyonluk geldi” hâlâ hatırlarda.

En son olarak önerim şu ki eğer Beşiktaş bu kadar engeli aşıp -ki bunlardan bir kısmını da bizzat TFF koydu önüne- şampiyonluğa ulaşırsa bu sezonun şampiyonluğunun 2 şampiyonluk olarak sayılmasını öneriyorum ben. Çünkü bu sezon bir sezondan çok daha fazlası. Özellikle de Beşiktaş için.