Yeni Beşiktaş

04 Nisan 2022 Pazartesi

Sanki şampiyonluk maçına çıkıyormuş gibi Trabzon müthiş hazırlanmış Beşiktaş karşılaşmasına. Belli ki şov peşinde ev sahibi. Ne var ki oyuna şovla başlayan Trabzon değil Beşiktaş oluyor. İleride basıyor, göğüs göğüse mücadele ediyor, ceza alanına giriyor, şut atıyor, fakat son hareketlerde becerili olamıyor. Ya da saniyelik geç kalmalar pozisyon kayıplarına yol açıyor. Ve yine ceza alanında yapılan net faulün karşılığı verilmiyor. Hakem Zorbay Küçük hiç şaşırtmayarak 29’da Batshuayi’ye yapılan net penaltıyı görmüyor. Bu pozisyona VAR da müdahale etmiyor. Verilen ve verilmeyen adaletsiz kartlara hiç girmiyorum bile.

Kartal emeğinin karşılığını alamıyor ama Trabzonspor 56’da kaleyi bulan ilk topuyla öne geçiyor. Bunda Ersin’in kaleyi gereksiz terk etmesinin rolü büyük. Ve nihayet 67’de beyaz noktayı gösteriyor hakem. Beşiktaş’ın da bir penaltısı oluyor ama bu kez de Batshuayi kaçırıyor. Fakat 2 dakika sonra Rosier, Ghezzal’ın müthiş pasıyla fileleri buluyor ve penaltıyı telafi ediyor. Ama sonradan oyuna giren Larin kırmızı kart görünce Beşiktaş etkin oynadığı dakikalarda 10 kişi kalıyor. Sonuçta Kartal 1 puan alıyor ama daha önemlisi 90 dakika iyi mücadele ediyor. Bu daha başlangıç.