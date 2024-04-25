Gülengül Altınsay
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Ha hakem ha referee

25 Nisan 2024 Perşembe

Halil Umut Meler’i nasıl bilirsiniz diye sorsak size, bugüne dek bizim maçlarda verdiği hatalı kararlardan ötürü, “İyi bir hakem değil” dersiniz eminim. Ama ben bu düşünceyi yerle bir eden bir maçını izledim Meler’in. 11 Nisan’da oynanan Liverpool-Atalanta maçıydı bu. Mükemmele yakın bir maç yönetti. Peki bu kadar iyi maç yönetebiliyordu da bize neden bunca yıldır saç baş yoldurdu yerli maçlarda? 

İLİŞKİLERİ YÖNETMEK

İşte bizim hakem sorununun temel nedeni bu. Hakemler bizde Avrupalı meslektaşları gibi özgürce maç yönetemiyor çünkü. Avrupa’ya gidince Avrupalı gibi baskılardan uzak kalabiliyorlar. Kafalarında TFF, MHK, hesaplar, ilişkiler, hakem yorumcuları filan olmadan adam gibi maç yönetebiliyorlar. İyi hakem, kötü hakem de o zaman ortaya çıkıyor. Bazı takımların sürekli kayırılmasının, bazı takımların sürekli mağdur edilmesinin nedeni de bu hesaplar, ilişkiler değil mi zaten? Durum buyken çözüm olarak yabancı hakem istemek ne işe yarar? Yabancı hakem de yine bu TFF ve bu MHK tarafından getirilmeyecek mi? Sanırım 1960’larda, yine böyle hakem şikâyetlerinin arttığı bir dönemde çözüm olarak yabancı hakemler getirtilmiş. Ama pek bir olumlu değişikliğin olmadığı, hakemlerin bavullarında bol bol pahalı hediyelerle yurtlarına döndüğü söylenip durur hâlâ. Şimdi de aşırı hakem şikâyetlerinin ardından TFF bazı kritik maçlar için VAR’a yabancı hakem getirdi bildiğiniz gibi. 

ÇÖZÜM YABANCI TFF

Ben zaten temelde VAR’ın futbola katkısı olacağını düşünmeyenlerdenim. Hele Türkiye gibi kayırmanın ayyuka çıktığı bir ülkede tamamen karşıyım. Sorunları daha da artıracağını düşünüyordum ve haklı çıktım maalesef. Ayrıca sezon bitmek üzereyken ve sadece bazı maçlarda yapılan bu uygulama her şeyi daha da karıştırmaktan başka bir şeye yaramaz. Sadece TFF ve MHK’yi bir süre eleştirilerin odağından uzaklaştırır, o kadar. Koca koca kulüp başkanlarının da köklü bir değişiklik yerine, dikkati başka yere çekmekten başka bir işe yaramayacak bu “yabancı hakem kampanyası”nın peşine takılmalarına da anlam veremiyorum. 

İşte Sivas-Fenerbahçe maçıyla birlikte en büyük tartışma yabancı VAR hakemi üzerinden koptu. Çünkü bizde zaten VAR yalama olmuş durumda. “VAR gelecek adalet de gelecek” sanma saflığını gösterenler şimdi ağlamaya başladı. Keşke yabancı hakemle her şey hallolsa ben de çok isterdim ama yabancının elinde sihirli değnek yok ki... Ha eğer layık insanların görev aldığı bağımsız kurullar oluşturulur, futbol, lig ve hakemler bağımsız profesyonellerin yönetimine verilir bu işler düzelir belki. Hatta radikal bir kararla “yabancı kontenjanı”nı TFF ve MHK üzerinde kullanır (!) ve sonra onları rahat bırakırsak bu yozlaşmanın önüne geçebiliriz. Öyleyse “Welcome the President of TFF”.


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Gülengül Altınsay
Gülengül Altınsay Ha hakem ha referee

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