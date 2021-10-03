03 Ekim 2021 Pazar

Şanssızlıklar Beşiktaş’ın peşini bırakmıyor. Sakatlanan onca oyuncu; yetmiyormuş gibi bir de hakem hatalarıyla kaybedilen puanlar. Ama hayat da mücadele de devam ediyor. Ve Kartal bu maçtan 3 puan alıp şansızlıklara son vermek istiyor. Fakat bu kez de rakip ligin fizik gücü yüksek sert takımı Sivas. Üstelik hakem de Beşiktaş’a pek ‘uğurlu’ gelmeyen Yaşar Uğurlu. Yani zor bir maç Kartal için. Zaten Siyah-Beyazlılar tutuk başlıyorlar oyuna. Pas akışını sağlayamıyorlar. Buna bir de gerekli gereksiz faullerle sık sık oyunun kesilmesini ekleyin. Özellikle Sivaslı Henrique fazla profesyonel zaman harcamak konusunda. Tam Güven’nin bıktırıcı pas hatalarından dem vuracaktım ki, harika bir röveşata golü atıyor ve takımını öne geçiriyor. Oğuzhan’ın çapraza uzun pası ve Rosier’in asistiyle.

Hakemin rakip ceza alanı önünde Can’a yapılan faulü de es geçmesine sinirlenen Sergen Yalçın taca atılan topa saha içine girip vurunca hakem bunu es geçmiyor ve Yalçın kırmızı kart görüyor. Oyun 2. yarıda dengeli başlıyor ama Gradel’in ortasını Rıdvan ters vuruşuyla kendi ağlarına gönderince skor dengeleniyor. Ne var ki genç Rıdvan’ın yaptığı asistle Güven 2. golü de atınca Beşiktaş yeniden öne geçiyor. Böylece Rıdvan hatasını çabuk telafi ediyor. Ardından Sivas’ın da Beşiktaş’ın da girdiği pozisyonlar var. Çünkü her iki taraf da orta alanı çabuk geçiyor. Ama skor değişmiyor ve Kartal zor da olsa 3 puanı kapıyor.