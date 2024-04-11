Süper kriz
Milli maç arası, seçimler
derken liglere verilen
arada biraz sakinleşiyor,
nefes alıyorduk ki FenerbahçeGalatasaray arasında oynanan
daha doğrusu oynanamayan
Süper Kupa finali gündemimize
bir bomba gibi düştü. Maça
Fenerbahçe’nin U19 takımıyla
çıkması ve karşılaşmanın 1.
dakikasında sahadan çekilmesiyle
yine fazlasıyla gerildik.
Peki ülkenin futbol ortamını
düşündüğümüzde bunlara
şaşırdık mı? Şaşırmadık demek
isterdim ama her seferinde çıtayı
o kadar yükseltiyorlar ki yine bizi
şaşırtmayı başarıyorlar.
Süper Kupa’nın gününün
tespitinde Fenerbahçe’nin Avrupa
maçının hiç dikkate alınmaması
tabii ki doğru değil; lig maçı
değil ki bu. Ayrıca zaten aylarca
ertelenmiş. Ne var ki ortam
o kadar çürümüş ki bir yanlış
büyük bir krizi tetikliyor. Ya da
yanlışlar krizin bir sonucu olarak
kendiliğinden yapılıyor.
Bu ortamda lafta herkes birbirini
en sert biçimde suçluyor ama
eyleme gelince kuzulaşıyor.
Fenerbahçe başkanı Ali Koç
biriken olaylar karşısında
kendilerine karşı düşmanca
kumpaslar düzenlendiğinden söz
etti ve eli “ligden çekilmek”ten
açtı. Sonra futbolcularına Trabzon
maçıyla ilgili göstermelik cezalar
verilince “Süper Kupa maçına
U19 takımıyla çıkacağız” diye
ara çözüme yöneldi. 19 yaşın
altındaki sporcu gençlerin böyle
bir tepişmede fillerin ayakları altına
atılması affedilecek bir şey değil.
Sana düşmanca davranılıyorsa
bu maça çıkmazsın, o kadar.
Tıpkı, Şenol Güneş’in yaralandığı
maçı yeniden oynatma kararı
alan TFF’ye, Beşiktaş’ın bütün
yetkili kurullarıyla “Bu oyunu
oynamıyoruz” dediği gibi… Ağır
da olsa bedelini ödeyerek.
Öte yandan, oynanmamış maçın
ardından Galatasaray’ın yaptığı
zorlama sevinç gösterileri de,
“kazan da nasıl olursa kazan”
yozlaşmasının nereye vardığını
gösterdi bize. Neyse, Süper Kupa
olayı bardağı taşıran son damla
oldu. Kulüpler TFF’yi seçime
zorladı. Fakat TFF Başkanı seçimi
hemen değil temmuzda istiyor.
Herhalde o zamana kadar sistemin
sürmesini garanti altına alacak
oluşumları hazırlayacaklar. Ayrıca
TFF liglerin başlamasına çok kısa
bir süre kala ayrılmamalı ki lige
son dokunuşlarını da yapsın. Buna
başta Beşiktaş ve Fenerbahçe
olmak üzere pek çok kulüp itiraz
ediyor. Düne kadar “Federasyon
istifa” diyen Galatasaray, Trabzon
ve birkaç kulüp ise hemen seçim
talebine karşı çıktı. Yani bu
erken seçim meselesi sistemden
memnun olanlarla olmayanlar için
bir turnusol kağıdına dönüşmüş
gibi.
Bu arada TFF ve kurulları
değişirse her şey güllük gülistanlık
olacak, futbolumuz özlenen
adaletli ortama kavuşacak
sanmayın. Bu kadar kötü bu kadar
taraflı bir yönetim olamaz belki
ama bağımsız bir TFF ve kurullar
olmadığı sürece sistem içindeki
rollerin çok fazla değişeceğini de
ummuyorum ne yazık ki.
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