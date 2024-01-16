Güneş Aksüs
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Omega-3 desteği ne kadar gerekli?

16 Ocak 2024 Salı

Eskiden cılız ve iştahsız çocuklara verilen balık yağlarının kokusu hâlâ unutulmayanlar listesinde. Kokusunu sev ya da sevme. Bağışıklık sistemini destekliyor olması ve kilo aldırıyor düşüncesi ile balık yağları sağlıklı yaşamda hep popülerdi. Fakat sonra gerçekler ortaya çıktı, kilo aldırmıyor. İştahı dengelediği için çocuklarda iştah kontrolüne destek oluyor ve yemeyen çocukların sağlıklı beslenmesini destekliyordu. Yani eksiyi normale getirmek gibi düşünün. Hatta bu konu üzerine araştırmalar devam etti. Çünkü insanlar uzun süre kilo aldırdığını düşündükleri için içmek istemediler. Fakat Omega-3 iştah kontrolünde etkili. Benim iştahım açık bir de onu içersem çok açılır diye düşünenlerin yanıldığını çalışmalar gösteriyor. Endişelenmeden içebilirsiniz. Eğer iştahınız açık ise bunun sebebi balık yağı değil, diğer sebepleri bulmalısınız. 

Yıllar içinde çocuklar üzerine yapılan araştırmalarda öğrenme, bilişsel gelişim, problem çözme, odaklanma, hafıza, konsantrasyon gibi konularda omega-3'ün pozitif etkileri kanıtlandı. Anne karnından itibaren balık tüketiminin ve omega-3 desteğinin sağladığı fayda önemli derecede fark yaratabiliyor. Yine eskiden sadece dikkat dağınıklığı olan kişilere verilirken, artık herkes için sağlık faydası olduğunu görüyor ve anlıyoruz. Her gün balık yemiyorsanız, destek almak gerekiyor. Ama her besin desteğinin güvenilir olmadığını söylemeliyim. Güvenilir olması, ağır metal içermeyen balıklardan yapılması yani denetim ve kontrollerin yapıldığı güvenilir markaların ürünleri dışındakileri almayın. Mutlaka sizi takip eden hekim ve beslenme uzmanına size uygun olan içeriği ve dozu sorun. Herkesin ihtiyacı farklıdır unutmayın.

KALP SAĞLIĞINI KORUYOR

Omega-3 hakkında en güzel yayınlar da kalp sağlığı ile ilgili olanlar. İki ana omega-3 yağ asidi, eikosapentaenoik asit (EPA) ve dokosaheksaenoik asit (DHA), esas olarak balık ve balık yağında bulunur. Balık ve balık yağından elde edilen Omega-3'ler, Amerikan Kalp Derneği (AHA) tarafından son 20 yıldır, kardiyovasküler hastalığı olan kişilerde kalp krizi veya felç gibi kardiyovasküler olayları azaltmak için tavsiye edilmektedir. 2020 yılında 8000 kişi üzerinde yapılan bir araştırmadan bir gruba günde 2 gram omega-3 verilirken diğer gruba placebo ( boş ilaç) veriliyor. Omega-3 alanlarda trigliserit (kan yağları) düşüyor, felç , kriz gibi durumlarda düşüş yaşanıyor. Kalp ve damar sağlığına iyi geldiğini görüyoruz fakat her geçen gün yeni çalışmaların da yapıldığını hatırlatmak isterim. Ve herkesin bünyesi farklı, sizin neye ihtiyacınız var bunu sizi takip eden uzman bilebilir. 

BESLENMENİZ DEĞİŞMEZSE DESTEK ALMAK YETMİYOR

Bazı beslenme uzmanları destek kullanmanın tek başına yeterli olmayacağını savunuyor. Hatta diyorlar ki, balık yiyenler doğal olarak kırmızı et tüketimini de azaltmış oldukları için kalp sağlığını olumlu etkiliyor. Yani kötü beslenme devam ederken, kırmızı ve yağlı et tüketimi devam ederken destek olarak balık yağı kullanmak tek başına yeterli olmayabilir. Hatta bildiğiniz gibi et tüketimi düşük, sebze ve bitkisel besinlerin tüketimi yüksek olan kişiler, omega-3’ü bitkisel kaynaklardan alanlarda kalp hastalığı riski daha düşük. Bence kırmızı et, doymuş yağ oranı yüksek her besini çok dikkatli tüketmek gerekiyor. 

Yani her konuda olduğu gibi dönüp dolaşıp en sevdiğim yere varıyoruz. Bir cümle ile özetleyeyim;

Sağlıklı yaşam için, sağlıklı beslenme, egzersiz (hareketli bir hayat), sana uygun planlanmış akıllıca kullanılan ihtiyacın olan destekler, uyku ve stres yönetimi. Hepsini daha iyi hale getirdiğiniz zaman sonuç yüzünüzü güldürebilir.


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