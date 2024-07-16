Sıcaklarda tansiyona dikkat
Su bedenimizde birçok konuda dengeyi sağlıyor. En mühim ihtiyaç diyebiliriz. Onsuz yaşam mümkün değil. Her gün düzenli su içmeniz konusunda biz uzmanlar sürekli uyarı yapıyoruz. Ama böyle bir yaz gününde hava sıcaklıkları artıyor iken bedenimizin daha çok suya ihtiyaç duyuyor. Sadece su da değil minerallerin de dengesi değişiyor. Çok terliyorsanız iş daha da ciddi. Az su içiyorsanız tehlikeli. Hem yüksek tansiyon hem düşük tansiyonu olanlar için zor günler olabilir. Ne yapalım da bu sıcaklarla baş edelim?
Normal tansiyon kaç olmalı?
Tansiyon ölçümünde sistolik (büyük) ve diyastolik (küçük) kan basınçlarına bakılır. Tansiyon yüksekliğine hipertansiyon denir. İdeal tansiyon, kişiden kişiye göre değişebilir. Ortalama olarak büyük tansiyonun 120-130, küçük tansiyonun ise 70-90 arasında olması normal kabul edilir.
Tansiyon düşünce ne olur?
- Baş dönmesi
- Göz kararması
- Yorgunluk
- Baygınlık hissi
- Mide bulantısı, kusma
- Fenalık hissi
- Terleme
- Hızlı nefes alma
- Bulanık görme
- Konsantrasyon sorunu
Düşük tansiyonu olanlar için;
- Günde 2-3 lt su içmeyi unutmayın
- Her gün 1-2 tane düşük sodyumlu bir maden suyu için
- Tuzlu beslenmenize gerek yok, normal ihtiyacınızı alsanız yeterli
- Sadece sebze yemeklerini az tuzlu pişirmek çok yeterli, zaten peynirden , zeytinden , ekmekten.. Aslında bir çok şeyden tuz alıyoruz. İlave tuzun bize bir faydası yok.
- Çok terlediğinizde, çok idrara çıktığınızda tansiyonunuz biraz daha düşebilir. Böyle durumlarda maden suyu veya ayran size iyi gelir. Hatta ayran ile maden suyunu karıştırıp içebilirsiniz. Gerekirse içine biraz tuz eklenebilir.
- Karpuz, kavun , salatalık, acur gibi su oranı yüksek olan sebze ve meyveleri düzenli tüketmeye çalışın
- Spor yaparken ilave sıvı almayı unutmayın
Yüksek tansiyonda neler olur?
- Baş ağrısı
- Baş dönmesi
- Nefes darlığı
- Kalp çarpıntısı
- Burun kanaması
- Gözde kızarma,
- Görmede bozukluk
- Kulak çınlaması
- Sık idrara çıkma isteği
Yüksek tansiyon riski olanların dikkat etmesi gerekenler;
- Tuzu kısıtlamak, size ilk önerilen şey olabilir. Bir anda bırakmak zor olsa da tuzu gerçekten azaltmak sağlığınız için önemlidir.
- Fakat eğer yeni teşhis konduysa tuz dengeli miktarda azaltın ve hekiminize mutlaka haber verin. Çünkü aldığınız tuzun kısıtlı olması , öyle kalması ve doktorunuzun size verdiği ilaçların etkisini yorumlayabilmesi açısından önemlidir. Doktorunuz tansiyon düşmüyor diye ilacın dozunu arttırabilir. Siz tuzu azalttığınızda bu defa tansiyonunuz çok hızlı düşebilir. Bu dengesizlikler sizi epeyce yorar. En iyisi, tuzu azaltmak , minimuma çekmek. Beslenmenizi düzene sokmak ve hekimin tavsiye ettiği ilaçları düzenli almak.
- Su tüketimi sizin için çok önemli. Az su içtiğinizde kalp sağlığınız, damarlarınız ve böbrekleriniz memnun olmaz. Ve tansiyonu dengelemek zorlaşır. Gün boyunca düzenli su tüketin.
- Çay kahve içmek su yerine geçmez. Suyu su olarak için.
- Tariflerinizi tuz yerine baharat ile lezzetlendirin. Yemeklerinizde baharat, soğan, sarımsak, nane, fesleğen kullanın.
- Kahve tüketimini azaltın.
- Şekerden uzak durmaya çalışın.
- Uykularınızı düzene sokun. Uykusuzluğun veya düzensiz uykunun yarattığı yorgunluk ile baş etmek tansiyonu dengeye sokmanızı zorlaştırır. Uyku en güzel ilaçtır.
- Spor ve yemek saatlerinizi dengeleyin.
- Yeşil sebzeler ve salatalar, roka, maydanoz, semizotu salatası her gün tüketin.
- Her öğünde 1 kase çiğ veya pişmiş sebze yiyin.
- Hazır yemekler, sokak yemekleri yüksek miktarda tuz içerir. Ev yemeğini tercih edin.
- Kırmızı eti azaltın, protein olarak yağsız tavuk ve mümkünse de balık yiyin.
- Balık yağı ( omega-3 ) kullanın. Ama kan sulandırıcı kullanıyorsanız başlamadan önce hekiminize danışın.
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