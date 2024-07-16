Sıcaklarda tansiyona dikkat

16 Temmuz 2024 Salı

Su bedenimizde birçok konuda dengeyi sağlıyor. En mühim ihtiyaç diyebiliriz. Onsuz yaşam mümkün değil. Her gün düzenli su içmeniz konusunda biz uzmanlar sürekli uyarı yapıyoruz. Ama böyle bir yaz gününde hava sıcaklıkları artıyor iken bedenimizin daha çok suya ihtiyaç duyuyor. Sadece su da değil minerallerin de dengesi değişiyor. Çok terliyorsanız iş daha da ciddi. Az su içiyorsanız tehlikeli. Hem yüksek tansiyon hem düşük tansiyonu olanlar için zor günler olabilir. Ne yapalım da bu sıcaklarla baş edelim?

Normal tansiyon kaç olmalı?

Tansiyon ölçümünde sistolik (büyük) ve diyastolik (küçük) kan basınçlarına bakılır. Tansiyon yüksekliğine hipertansiyon denir. İdeal tansiyon, kişiden kişiye göre değişebilir. Ortalama olarak büyük tansiyonun 120-130, küçük tansiyonun ise 70-90 arasında olması normal kabul edilir.

Tansiyon düşünce ne olur?

Baş dönmesi

Göz kararması

Yorgunluk

Baygınlık hissi

Mide bulantısı, kusma

Fenalık hissi

Terleme

Hızlı nefes alma

Bulanık görme

Konsantrasyon sorunu

Düşük tansiyonu olanlar için;

Günde 2-3 lt su içmeyi unutmayın

Her gün 1-2 tane düşük sodyumlu bir maden suyu için

Tuzlu beslenmenize gerek yok, normal ihtiyacınızı alsanız yeterli

Sadece sebze yemeklerini az tuzlu pişirmek çok yeterli, zaten peynirden , zeytinden , ekmekten.. Aslında bir çok şeyden tuz alıyoruz. İlave tuzun bize bir faydası yok.

Çok terlediğinizde, çok idrara çıktığınızda tansiyonunuz biraz daha düşebilir. Böyle durumlarda maden suyu veya ayran size iyi gelir. Hatta ayran ile maden suyunu karıştırıp içebilirsiniz. Gerekirse içine biraz tuz eklenebilir.

Karpuz, kavun , salatalık, acur gibi su oranı yüksek olan sebze ve meyveleri düzenli tüketmeye çalışın

Spor yaparken ilave sıvı almayı unutmayın

Yüksek tansiyonda neler olur?

Baş ağrısı

Baş dönmesi

Nefes darlığı

Kalp çarpıntısı

Burun kanaması

Gözde kızarma,

Görmede bozukluk

Kulak çınlaması

Sık idrara çıkma isteği

Yüksek tansiyon riski olanların dikkat etmesi gerekenler;