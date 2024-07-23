Bir doğru herkes için geçerli olabilir mi ?

23 Temmuz 2024 Salı

Her fırsatta sosyal medyada yada internette gördüğünüz herşeye inanmayın diye uyarıyorum. Ama geçenlerde yine birileri yazmış. “Doktorlar ve diyetisyenler farklı şeyler söylüyor, artık orta noktada birleşin” diye.. Güldüm bu yoruma. Neden görüşlerimizin aynı olması gerekiyor? Bilim, sağlık, beslenme, hastalıklar ile ilişkimiz aynı mı zannediyorsunuz?

Domates çok sağlıklı bir besin olabilir, ama sizin alerjiniz var ise sizin için bu sağlık faydasının bir önemi yok! Yumurta muhteşem bir besin ama yumurta yediğinde tüm bedenin kızarıyor ise bunun yerine farklı bir besin bulmak zorundasın!

Ne yapalım, hepimiz aynı şeyleri mi anlatalım? Bu asla olmayacak, olmasın da zaten. Aslında daha da önemlisi, kişisel bilgileri ortak genel kuralmış gibi anlatanlar .. işte onlar kafanızı karıştırıyor. Beslenme kişiye göre özeldir! Kurallar kişinin hayatına göre değişebilir. Bu arada iyi hekimler, deneyimli, bilgili hekimler çıkıp ortalığı karıştıracak bilgileri paylaşmazlar. Daha dikkatli bilgi verirler ve kişinin durumuna göre yorum yaparlar. Bu arada diyetisyenler için de bu geçerli. Sağlığınızı düşünenler aynı dilden konuşuyor. Ama sizi düşünmeyenler o yasak, bu zehir anlatmaya devam ediyor.

Geçen hafta besin zehirlenmesi yaşayan danışanıma ishal olduğu gün için sadece beyaz ekmek, beyaz haşlanmış makarna, patates , yoğurt , ayran önerdim. Acaba süt ürünlerini yasaklayanlar ve beyaz una dünyadaki en korkunç şey gibi bakanlar ishal olduklarında ne yiyorlar? Danışanım da şaşırdı, açıkladım. Sağlık durumunuza göre besinler ile ilişkiniz değişebilir ve bu sadece size özeldir. Ne yiyeceğinize organlarınız karar verir.

Esmer tahıllar çok sağlıklıdır, ama gluten alerjiniz var ise pirinç ve mısır unundan yapılan ekmekler önerilir. Peki ya şeker hastası olan birinde gluten alerjisi var ise? O zaman bu unları kullanamazsınız.

Şeker yerine pekmez ile tatlandırmak iyi fikir olabilir ama diyabeti olan birine bunu öneremezsiniz! O pekmez de olsa, bal da olsa şekerini yükseltecek bir besini yiyemez. Karpuzu bile fazla kaçırsa şekeri yükselen birine kafanıza göre öneride bulunamazsınız.

Protein tok, tutari zayıflatır, karbonhidrat berbat birşey hadi hep beraber ketojenik ketojenik gezelim. Böbrek hastalığı veya kalp hastalığı riski olan birilerini hastanelik ettiniz, geçmiş olsun…

Biri ara öğün yap diyecek, biri yapmayın diyecek. Sevgili okur, gözünüzü seveyim panik olmayın. Uzmanlara saldırmayın. Kızmayın. Bu konuların sizinle ilgisi yok. Sizinle ilgili olan tek kısım şu; hangi bilgi bende iyi ? Sık sık az az beslendiğimizde ne oluyor? Araları açtığımda ne oluyor? Bana hangisi iyi geliyor? Diyelim ki günde 3 öğün diyorum ve halimden memnunum. Doktorunuza gittiniz, sağlık durumunuz da iyi. O zaman diyetisyeniniz ile bu duruma göre bir plan yapabilirsiniz. Ama , 2 öğün yiyorsunuz, kilonuzdan memnunsunuz ama halsiz, sinirli, yorgun, unutkan, kötü hissediyorsunuz.. O zaman size göre değişiklikleri yapmak gerekiyor.

Güvenilir bir sağlık ekibiniz var ise kendinize en büyük yatırımı bu şekilde yapabilirsiniz.

Hepimiz aynı şekilde beslenmek , aynı şekilde yaşamak zorunda değiliz.