28 Nisan 2024 Pazar

Galatasaray, Adana Demirspor’u yendi ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyor. Fenerbahçe için liderliği ezeli rakibine kaptırdığı gün “Avantaj kaybetti, işi zorlaştı” diye bir ifade kullanmıştım. Bugün G.Saray puan farkıyla hâlâ lider. Fenerbahçe çok hata yaptı, buna neden olanları herkes biliyor. Egolarından, kibirlerinden ödün vermediler. Yazık taraftarlara. 10 yıl oldu. Evet, amatör branşlarda hiç küçümsenmeyecek büyük başarılar alındı ancak futbol hep birinci sıradadır. Futboldaki şampiyonluklar her zaman çok başkadır ve diğer başarıları gölgede bırakır. Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na seçilen Şekip Mosturoğlu’nu kutluyorum. Çok değerli bir isim. F.Bahçe-Beşiktaş derbisinden önce İsmail Kartal’a veya futbolculara bir tepki olacak mı diye merak ediyordum. Hatalardan kaynaklı UEFA Konferans Ligi’nden elenildi, Sivas’ta iki puan bırakıldı. 12. Adam bağrına bastı futbolcularını. Tepki yok alkış vardı. Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında özellikle ilk yarıda baskılı bir futbol ortaya koydu. Siyah-Beyazlıların erken 10 kişi kalması ve bir türlü dengeyi kuramaması baş etkendi. Sarı-Lacivertlilerin oyununa baktığımızda ilk yarıdaki skor 1-0’dan fazla olmalıydı. Sakatlanan İsmail’in sahaya dönmesi ve sonra kendini yere bırakması tamamen doktor hatası. İkinci yarının başında Beşiktaş biraz yüklenir gibi oldu ama Fenerbahçe İrfan Can Kahveci’nin golüyle 2-0’ı bulup rahatladı. Cenk’in golüne şapka çıkarılır ancak Beşiktaş son yıllardaki en etkisiz derbisini oynadı. Sarı-Lacivertlilerin, G.Saray’la arasındaki fark 4 ve artık hataya yer yok. Umut var mı, karar sizin...

