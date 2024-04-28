Hilmi Türkay
Hilmi Türkay Son Yazısı / Tüm Yazıları

Umut var mı?

28 Nisan 2024 Pazar

Galatasaray, Adana Demirspor’u yendi ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyor. Fenerbahçe için liderliği ezeli rakibine kaptırdığı gün “Avantaj kaybetti, işi zorlaştı” diye bir ifade kullanmıştım. Bugün G.Saray puan farkıyla hâlâ lider. Fenerbahçe çok hata yaptı, buna neden olanları herkes biliyor. Egolarından, kibirlerinden ödün vermediler. Yazık taraftarlara. 10 yıl oldu. Evet, amatör branşlarda hiç küçümsenmeyecek büyük başarılar alındı ancak futbol hep birinci sıradadır. Futboldaki şampiyonluklar her zaman çok başkadır ve diğer başarıları gölgede bırakır. Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na seçilen Şekip Mosturoğlu’nu kutluyorum. Çok değerli bir isim. F.Bahçe-Beşiktaş derbisinden önce İsmail Kartal’a veya futbolculara bir tepki olacak mı diye merak ediyordum. Hatalardan kaynaklı UEFA Konferans Ligi’nden elenildi, Sivas’ta iki puan bırakıldı. 12. Adam bağrına bastı futbolcularını. Tepki yok alkış vardı. Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında özellikle ilk yarıda baskılı bir futbol ortaya koydu. Siyah-Beyazlıların erken 10 kişi kalması ve bir türlü dengeyi kuramaması baş etkendi. Sarı-Lacivertlilerin oyununa baktığımızda ilk yarıdaki skor 1-0’dan fazla olmalıydı. Sakatlanan İsmail’in sahaya dönmesi ve sonra kendini yere bırakması tamamen doktor hatası. İkinci yarının başında Beşiktaş biraz yüklenir gibi oldu ama Fenerbahçe İrfan Can Kahveci’nin golüyle 2-0’ı bulup rahatladı. Cenk’in golüne şapka çıkarılır ancak Beşiktaş son yıllardaki en etkisiz derbisini oynadı. Sarı-Lacivertlilerin, G.Saray’la arasındaki fark 4 ve artık hataya yer yok. Umut var mı, karar sizin...


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Umut var mı? 28 Nisan 2024
Yanlış karar! 23 Nisan 2024
Yazık oldu! 19 Nisan 2024

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar 1 Mayıs 2024
Özdemir İnce
Özdemir İnce Eskiye dönüş
Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen Laiklik, sekülerizm ve kelime oyunları
Mine G. Kırıkkanat
Mine G. Kırıkkanat İçi dışı bir düşmanlık
Zeynep Oral
Zeynep Oral Kaburga sohbetleri
Işıl Özgentürk
Işıl Özgentürk Avrupa ülkeleri bizi yasaklı ilan ettiler!
Ahmet Tan
Ahmet Tan Gerçeğin demine Hu
Nilgün Cerrahoğlu
Nilgün Cerrahoğlu Yurttaşlara mektup
İrfan Hüseyin Yıldız
İrfan Hüseyin Yıldız Mali müşavirler ayakta
Adnan Dinçer
Adnan Dinçer Tuhaflık var!
Gülengül Altınsay
Gülengül Altınsay Beklenen sonuç
Hilmi Türkay
Hilmi Türkay Umut var mı?

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP Genel Başkanı Özel'den Kılıçdaroğlu'nun 'Saray' eleştirilerine yanıt

CHP Genel Başkanı Özel'den Kılıçdaroğlu'nun 'Saray' eleştirilerine yanıt
Fenerbahçe, Batshuayi’yle ‘Can’landı!

Fenerbahçe, Batshuayi’yle ‘Can’landı!
Son Dakika... Erdoğan'ın ABD ziyareti ertelendi

Son Dakika... Erdoğan'ın ABD ziyareti ertelendi
Günlük burç yorumları: 28 Nisan 2024 Pazar Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 28 Nisan 2024 Pazar Balık burcu yorumu
Son Dakika... İYİ Parti'de tarihi kurultay: Seçim ikinci tura kaldı!

Son Dakika... İYİ Parti'de tarihi kurultay: Seçim ikinci tura kaldı!
Günlük burç yorumları: 28 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 28 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu
Son Dakika... İYİ Parti'de tarihi kurultay: Seçim üçüncü tura kaldı!

Son Dakika... İYİ Parti'de tarihi kurultay: Seçim üçüncü tura kaldı!
Profesör açıkladı! Verilemeyen inatçı kiloların sebebi bakın neymiş

Profesör açıkladı! Verilemeyen inatçı kiloların sebebi bakın neymiş