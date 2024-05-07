Hilmi Türkay
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Bu iş bitti!

07 Mayıs 2024 Salı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 6... Sarı-Kırmızılılar için F.Bahçe’den liderliği devraldığı gün eline büyük fırsat geçirdiğini ve sonuna kadar kullanacağını yazmıştım. Değişen bir şey yok, dediğim oldu. Konyaspor zor deplasmandı F.Bahçe için ama koca ilk yarıyı heba eden bir takım vardı sahada. İkinci devre Sarı-Lacivertliler rakip kalede büyük baskı kurdu. Sağdan soldan ataklarla, ortalarla birlikte Dzeko’nun kaçırdığı 3 net gol pozisyonu vardı. F.Bahçe adeta korner rekoru kırdı. Sahada hiçbir varlık göstermeyen, sadece kapanan Konyaspor 90’da gol attı ama VAR’dan ofsayta takıldı. Ve 0-0 biten maç, F.Bahçe için de her şeyin bittiğinin özetiydi. Artık SarıLacivertlilerin hiçbir umudu kalmadı... Şimdiden tebrikler G.Saray... F.Bahçe için yine hüsran bir sezon. Güle güle İsmail Kartal... O kadar çok hata yaptın ki anlatmakla bitmez... Ve artık başkan Ali Koç’un da yeniden aday olma ihtimali kalmamıştır! 4 kupaya aday olan takım hiçbir şey kazanamadan sezonu tamamlıyor.


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Hilmi Türkay
Hilmi Türkay Bu iş bitti!

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