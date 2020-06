Dünyanın en tehlikeli adamı

25 Haziran 2020 Perşembe

ABD Başkanlık yarışı bir hayli heyecanlı olacak.

Gerçekte bunu söylemek bile tuhaf.

Trump’ı da Biden’ı da tanıyoruz...

Ortada ne sürpriz bir isim, ne de heyecan yaratan yeni bir siyasi söylem ya da konu var.

Obama yıllarının eski Başkan Yardımcısı Biden neredeyse artık bir hayaleti andırıyor. Öyle ki Trump takımı kendisini “Varla Yok Arası Biden/Barely There Biden” lakabıyla tiye alıyor.

Biden’dan yalnızca üç yaş genç olan 74’lük Trump da yeni olmanın heyecanını tümüyle tüketmiş durumda.

Başkanlık sloganı bile bir önceki kampanyadan kalma: “Amerika’yı Yeniden Büyük ve Yüce Yapalım/Make America Great Again”.

Baş harflerinin kısaltmasıyla özetle “MAGA!”

Heyecan bunun neresinde diyeceksiniz?

Şöyle ki “hayalet başkan adayı” Biden yoklamalarda o hayalet haliyle bile, konumu gereği fersah fersah avantajlı olması varsayılan ve 2020 başında çantada keklik seçimi alması beklenen mevcut başkan Trump’tan 12 puan önde görünüyor.

Seçim tarihi kasıma dek elbette çok zaman var. Trump şapkasından daha çok tavşan çıkarır. Ama varla yok arasındaki rakibin dahi bu kerte önde olması yarışa beklenmedik bir heyecan katıyor.

Gözlemcilerin “Olur mu olur? Bakarsın Biden Trump’ı tahtından indirverir!” kontenjanından izlediği kampanya, ABD demokrasisinin geldiği tıknefes noktanın aslında kanıtı.

Diktatörlere al takke ver külah

Konulardan ziyade sansasyonla öne çıkan 2020 yarışının heyecan kotasını şimdilik yalnız Trump’ın yakın çevresinden gelen peş peşe ifşaatlar dolduruyor.

İlk bombayı Başkan’ın eski “Ulusal Güvenlik Danışmanı” John Bolton’ın “Bir Beyaz Saray Anısı: Herşeyin Olup Bittiği Oda/ The Room Where It Happened: A White House Memoir” ismli kitabı patlattı.

Önceki gün piyasaya çıkan kitap kitapçı raflarında yer almadan dünyanın dört bir yanında gazetecilerin posta kutularına düştü.

Trump’ın “devlet sırlarının ifşasını engelleme” gerekçesi ile yayınını engellemek amacıyla yargıya kurduğu tüm baskılar neticesiz kaldı.

Tekrar Trump’ın başkan seçilmek için Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’den yardım talep etmek dahil “sevdiği diktatörlerle” nasıl al gülüm, ver gülüm... al takke, ver külah ilişkiler içinde olduğunu anlatan Bolton’ın “Beyaz Saray Anılar”ı ne ki yalnız sofistike New York Times okurlarını ilgilendirecek cinsten.

Başlangıcını okuduğum kitabı kendi adıma fevkalade sıkıcı buldum.

Bolton, sözgelimi ilk bölümde uzun uzun uzadıya nasıl “dışişleri bakanlığı” beklerken “ulusal güvenlik danışmanlığına” kaydırıldığını anlatmış...

En fazla Washington kliklerini heyecanlandırıcak konunun, Trump’ın “göbeğini kaşıyan MAGA” seçmenleri üzerinde bir etki yaratması beklenemez.

Yarışa asıl “Anlat anlat... heyecanlı oluyor” unsuru katacak kitap, Başkan’ın doğrudan kendi ailesinin içinden, yeğeni Mary Trump’tan geliyor.

28 Temmuz da okurla buluşması gereken aile anılarında yeğen Trump, kirli çamaşırları ortaya döküyor.

Trump Trump’a karşı

Aslında fazla bir şey söylemeye gerek yok. Kitabın adı yeterince açık.

“Çok Aşırı ve Yetersiz: Ailem Dünyanın En Tehlikeli Adamını Nasıl Yarattı?/Too Much And Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man” adlı, “Hanedan/Dynasty” kıvamındaki eserin gün yüzü görmemesi için Trump ailesi yek vücut seferber olmuş durumda.

Başkanla yeğen arasındaki husumetin temelinde miras davası var.

Mary Trump, eski emlak kralının genç yaşta ölen abisinin kızı.

Donald Trump ve hayattaki öteki kardeşler, abilerinin arkasından ölen babalarının mirasından yeğenlerini kısaca mahrum ediyor, yeğenlerinin hakkına çöküyorlar.

Buna bilenen Mary sağda solda konuşmaya başlayınca, “The Donald” devreye giriyor, yeğenine “sus payı” olarak rüşvet verip karşılığında bir daha bu konuya girmemesi için bir “gizlilik mukavelesi” imzalıyor.

Tipik Trump’lık bir davranış.

2000’de cereyan eden olaydan 20 yıl sonra Mary şimdi “gizlilik anlaşmasına” meydan okuyarak, seçim arifesinde eteğindeki taşları döküyor.

Her şey bir yana... iletişimci zekâsı keskin olan Başkan, TV dizilerine rahmet okutan bu konunun yol açacağı hasardan belli ki emin. Bu nedenle Mary’yi durdurmak için her yolu deniyor.

120 bin duvarını aşan COVID ölümleri, 40 milyonu bulan işssizler ordusu, ırkçılık karşıtı isyanlardan çok, seçim platformunu belirleyen konular şu ara bunlar.

Trump’ın karşısında varla yok bir aday olunca, vurucu darbeyi -heyhat!- bir Trump’ın indirmesi umuluyor.