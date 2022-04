ABD’nin C planı bozulmalı - Hilmi TAŞKIN

26 Nisan 2022 Salı

1 Mart Tezkeresi geçseydi, ABD - AKP planı gereği, iktidar diyetinin karşılığı olarak ABD askerleri İskenderun Körfezi’nden başlayarak Suriye sınırı boyunca yerleşecekti.

Irak’ın kuzeyiyle İskenderun Körfezi arasında “koridor” kurulacaktı. ABD askerleri, yıllarca kalacak, Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) gereği, bölge şekillendirilecekti.

MAYINLAR

Tezkere TBMM’de reddedilince, “B planı” devreye sokuldu. Mayınlı arazilerin İsrail tarafından temizlenmesi, buna karşılık arazinin 49 yıllığına İsrail’e kiralanması önerildi. AKP buna evet dedi. Gerekli adımları attı. CHP, düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi’ne götürdü. Düzenleme iptal edildi. Sonra, Türk Silahlı Kuvvetleri devreye girdi, mayınlar temizlendi.

İLK ADIM

ABD, A ve B planları devre dışı kalınca, Suriye’de C planını devreye soktu. Ancak halkımıza bu plan yeterince anlatılmadı. Şimdi geçici sığınmacılar sorunu nedeniyle tartışılıyor. Oysa bu sorun, A, B ve C planının sonucudur. ABD sayesinde “kardeşim Esad” birdenbire “katil Esed” olunca, Şam’da Emevi Cami’sinde cuma namazı kılma hevesi dillendirildi. Türkiye, kendini ABD’yle birlikte Suriye’de buldu. B planı gereği mayınlı araziler temizlediğinden, çok sayıda Suriyeli ülkemize geçti. C planı için ilk adım başarıldı!

GÜNDEŞ’İN AÇIKLAMALARI

AKP iktidarı, ülkemize gelenleri sınırda kamplar kurup orada barındırmak yerine tüm kentlerimize aldı. O dönem AKP’nin yaptığı yanlışları, ABD planlarına nasıl evet dediğini, AKP’den ihraç edilen eski Kayseri milletvekili Prof. Dr. Pelin Gündeş açıkladı.

GEÇİCİ SIĞINMACILAR

Geçici sığınmacılar, demografik yapımızı bozuyor, başka sorunlara da yol açıyorlar. Ancak asıl C planı başka. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve başka bazı siyasetçiler buna dikkat çekiyor. Bu sığınmacıların ülkelerine dönmelerini istemek önemli. Daha önemlisi, geliş nedenlerini net görebilmek. Hatay ve Kilis’te ciddi bir sığınmacı nüfusu var. Sayıları hızla artıyor. Bu illerimizde nüfus olarak çoğunlukta olmak üzereler.

TEHLİKELİ PLAN

Hatay, Mustafa Kemal Atatürk sayesinde, 1939’da anavatana katılmıştır. Bunda, Hatay nüfusunun çoğunluğunun Türk olması da etkili olmuştur. ABD’nin C planı, nüfus çoğunluğu üzerine kurulmuştur. Mayınların temizlenmesi, Suriye sorunu ve ülkemize gelen Suriyeli sığınmacılar, planın önceki aşamalarıdır. Hatay ve Kilis’te nüfus yapısı değiştiğinde, C planı sahneye konulacak, ABD, bu illerimizi ülkemizden koparmak için adımlar atacak, ABD güdümlü PKK - PYD - YPG terör örgütlerini devreye sokacaktır. İskenderun Körfezi’nden Irak’ın kuzeyine uzanan bir koridor kurmaya çalışacaktır.

ABD’nin A planını, TBMM 1 Mart tezkeresini reddederek, B planını CHP, Anayasa Mahkemesi’ne başvurarak bozmuştur. Şimdi de C planı bozulmalıdır. Aksi halde, “iktidar diyeti” ve “BOP eşbaşkanlığı” ülkemize pahalıya mal olacaktır.

HİLMİ TAŞKIN

EĞİTİMCİ