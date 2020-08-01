Afra Tafra Ama Sadece O Kadar - Av. Şahin MENGÜ

01 Ağustos 2020 Cumartesi

Türkiye, geçen hafta, Girit’in güneydoğusu ve Rodos’un güneyinde sismik araştırmalar yapmak üzere Oruç Reis araştırma gemisini bölgeye gönderme kararı aldı.

Bunun üzerine, Avrupa’nın şımarık çocuğu Yunanistan dünyayı ayağa kaldırdı. Deniz kuvvetlerini teyakkuza geçirdi. 18 Türk savaş gemisinin karşılık olarak Aksaz üssünden denize açıldığı, ancak daha sonra üsse geri döndüğü haberleri basına yansıdı.

Gerginliğin tırmanması üzerine, Merkel, Avrupa Birliği dönem başkanı sıfatını da kullanarak, devreye girdi. Yunan Başbakan Mitsotakis ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü. (NATO’nun ve Avrupa Birliği’nin Türkiye’nin doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine karşı olduğu biliniyor).

Tam o sırada, 21 Temmuz’da, Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas Atina’yı ziyaret etti ve “Uluslararası hukuka uyarak Türkiye’nin Akdeniz’deki tahriklerini sonlandırması gerektiğini, aksi halde Avrupa Birliği –Türkiye ilişkilerinde ilerleme olmayacağını” ifade etti.



TÜRK ULUSUNUN AKLIYLA ALAY EDERCESİNE

Alman basının bildirdiğine göre, aynı günlerde Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak Almanya’nın tutumu kendisine bildirildi. Yine aynı günlerde Avrupa Birliği sözcüsü Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yapacağını söylediği araştırmaları kınadı ve Türkiye ile Yunanistan ve “Kıbrıs” arasındaki anlaşmazlığın görüşmeler yoluyla veya zorunlu olması halinde Uluslararası Adalet Divanı aracılığıyla çözümlenmesi gerektiğini bildirdi.

Yine o günlerde, 23 Temmuz’da, Amerika Birleşik Devletleri’nin Atina büyükelçisi yaptığı bir açıklamada, “Yunanistan ve Kıbrıs’a ait alanlarda Türkiye’nin araştırma yapmasının gerginliği artırdığını, bu çalışmaları durdurması konusunda Washington’un Türkiye’ye açık mesaj verdiğini” bildirdi.

Bu gelişmeler olurken, Çavuşoğlu, 27 Temmuz’da, sismik çalışmaların bir ay askıya alınabileceğini açıkladı.

En sonunda, 28 Temmuz günü ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın şu açıklamayı yaptı: “....Yunanistan tarafı çok aşırı bir tepki verdi. Sanki biz gidip hemen Meis Adası’nı işgal edecekmişiz gibi Cumhurbaşkanımız, ‘madem bu müzakereler devam edecek bir görelim önümüzü, bir müddet bekletelim’ dedi. Şimdilik de bir müddet bekletebiliriz.”

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri’nden ve Avrupa Birliği’nden ağır baskı ile karşılaşınca Oruç Reis’i geri çekti. İyi de insan aklıyla ya da daha açıkçası Türk milletinin aklıyla alay etmenin bir anlamı yok. Bu söylediklerinize size oy veren alt kültür grubu inanabilir, ama ne başlamış ve ne de başlayacağı söylenen bir müzakere söz konusu değil ki!

Bütün bu onur kırıcı gelişmeler ve açıklamalar olurken Türkiye, Ayasofya coşkusu ile meşguldü.

Tabii bu gibi konular kurultayda “iktidara yürüdüğünü” iddia eden Cumhuriyet Halk Partisi’nin ne Genel Başkanı’nı ve ne de dış politika yetkililerini ilgilendiriyormuş ki, bu konuda tek kelime etmediler.

CHP’NİN TARİHSEL AĞIRLIĞI

Cumhuriyet Halk Partisi’nin tarihini biraz bilenler bilirler ki; dünya bu coğrafyada gelişen olaylar hakkında, ister iktidarda ister muhalefette olsun Cumhuriyet Halk Partisi’nin ne dediğine dikkat kesilirdi.

Bunun en yakın zamandaki örneği; hem Kıbrıs’a hem de Yunanistan’a demokrasiyi getirirken, soydaşlarımızın mal ve can güvenliğini sağlayan Kıbrıs Barış Harekâtı’dır.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin onurlu tarihi, Türkiye’nin onuru ve çıkarları söz konusu olduğu zaman, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, İngiltere ne der endişesine kapılmadan Türkiye’nin haklarını savunmakla geçmiştir.