Türkiye’de veteriner hekim olmak - N. Erdinç Orhan
Bütün dünyada her yıl nisan
ayının son cumartesi günü,
“Dünya Veteriner Hekimler
Günü” olarak kutlanıyor. Bu
yıl 27 Nisan’a denk gelen
günün ana teması, “Veteriner
hekimler temel sağlık
çalışanıdır”.
Ulusal ve uluslararası düzeyde, hayvan sağlığı ve refahı, yeterli ve güvenilir gıda, çevre ve halk sağlığı, biyo-terör yönleriyle stratejik önemi giderek artan 264 yıllık bir meslektir veteriner hekimlik. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (WOAH) ve Dünya Sağlık Örgütlerinin (WHO) Tek Sağlık çalışmaları içerisinde, veteriner hekimlik temel bir yer tutmaktadır. Koronavirüse bağlı yaşanan pandemide dünyada ve ülkemizde veteriner hekimler önemli görevler almış, yerli TURCOVAC aşısını bir veteriner hekim bilim insanı geliştirmiştir.
Ülkemizin 1935 yılında imzalayarak taraf olduğu Uluslararası Cenevre Sözleşmesi’ne uygun olarak (3243 sayılı kanun) oluşturulan Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü ve Taşra Teşkilatları 1984’te kapatılmış, hayvan sağlığı ve refahı, halk sağlığına ilişkin kimi görevler ilgisiz birim ve mesleklere verilmiştir. Bugün hayvancılığımız ve mesleki alanda yaşanan sorunların temel nedeni budur.
1949’dan beri sahip olduğumuz fiili hizmet/ yıpranma payı hakkı, 2006 yılında elimizden alındı.
'SAĞLIKTA ŞİDDET'İN DIŞINDA
Özel hizmet ve ek
ödemelerde yaşanan hak
kayıpları sonucunda, veteriner
hekimler diğer sağlık meslek
gruplarına kıyasla önemli
oranda ekonomik refah
kaybına uğramaktadır.
Emekli meslek büyüklerimiz
açlık sınırında yaşamaya
mahkûm edilmiş durumdalar.
Veteriner hekimler, beş tam
yıl okumaları ve yüksek lisans
diploması sahibi olmalarına
rağmen, Tarım ve Orman
Bakanlığı’nda aynı işi yapan
diğer mesleklerden çok daha
düşük ücret almaktadırlar.
Unvanı hekim olup da “sağlıkta
şiddet yasası” kapsamı dışında
tutulan tek sağlık meslek
grubu olmamız bile çok şeyi
anlatıyor.
Ne yapalım, “Veteriner
hekimler hekimdir”
diye yollara mı düşelim?
Üniversiteye girişte düşürülen
baraj puanları, hiçbir
yeterlilik şartı aranmadan
açılan ve AB ülkelerindeki
toplam sayıya eşit fakültede
verilen eğitimin niteliği;
meslek içi sorunlarımızın ana
kaynağını oluşturmaktadır.
Bu fakülteler yılda ortalama
3 bin mezun vermekte,
yıllardır kamuya neredeyse
alım yapılmadığı için
istihdam sorunu yaşanmakta
ve genç veteriner hekimler
çareyi yurtdışına gitmekte
aramaktadır. Ayrıca hekim
yetiştiren fakülteler içerisinde,
bütün intörn öğrenciler maaş
alırken veteriner hekimlik
öğrencilerine üvey evlat
muamelesi yapılmaktadır.
Hiçbir devlet desteği almadan ve zor şartlarda çalışarak önemli oranda istihdam ve katma değer yaratan serbest veteriner hekimler büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Hayvancılıkta yaşanan kayıplar doğrudan meslektaşlarımızı da etkilemiş, yetiştiricilerle birlikte üretimin dışına çıkma hızla devam etmektedir.
Tüm dünyada öncelikli sorun olarak görülen antimikrobiyal direnç gelişimini önlemek için hayvan sağlığı ilaçlarına karekod uygulanması ve spot piyasanın engellenmesi talebi, defalarca gündeme getirilmiş olmasına rağmen henüz karşılanmış değil. İnternet ortamı ve petshop gibi yerlerde yasa dışı olarak satılan hayvan sağlığı ilaçları için gerekli önlemleri almadan, e-reçete gibi uygulanması mümkün olmayan sistemler üzerinden veteriner hekimlere yüksek para cezaları verilmesi doğru değildir.
BİLİMSELLİĞE AYKIRI UYGULAMALAR
Şiddet ve mobbing altında
görevlerini yapan ve halk
sağlığını korumak için; gıda,
ilaç ve yem alanlarında
çalışan meslektaşlarımızın
durumu da farklı değil.
Belediyelerde birçok görevin
yanında, sahipsiz hayvanlarla
ilgili yaşanan sorunların tek
sorumlusu olarak görülen ve
baskıya uğrayan veteriner
hekimler, yaşanan keşmekeş
ve birbiriyle çelişen (5199,
5996, Anayasa ve Belediyeler
Kanunu) mevzuat koşullarında
çalışmak zorunda kalıyorlar.
Dünyada bir ilk ve bilimsel
normlara taban tabana zıt
bir biçimde; hayvan sağlığı
yardımcı personeli yetiştirmek
için, “uzaktan eğitim”
bölümleri açıldı. Hayvana
dokunmadan, tıbbi cihaz
ve aletleri görmeden, eline
enjektör bile almadan binlerce
kişi tekniker olarak mezun
edildi. Yıllardır tüm çaba ve
uyarılara rağmen bu duruma
son verilmedi.
Hayvancılığımız başta olmak
üzere, halk sağlığı ve ülke
ekonomisiyle birlikte veteriner
hekimlik de her geçen gün
kan kaybediyor. Mesleğimizde
yaşanan sorunların bilimin
ve adaletin ışığında çözümü,
ülkemize daha iyi hizmet
etmemizi sağlayacaktır.
N. Erdinç Orhan
İstanbul Veteriner
Hekimler Odası Başkanı
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