Kente sahip çıkmak - Yüksel Işık
Belediyecilik, kamu
yönetiminin en temel
birimidir. Çoğunlukla “dediğim
dedikçi” tipler başkan
yapılıyor ama belediyecilik,
aynı zamanda, katılımcı
demokrasinin uygulama
alanıdır. Yurttaşın kendisini
ifade edebildiği, talep ve
önerilerini dile getirebildiği
ve eğer o bilinç oluşmuşsa
uygulanıp uygulanmadığını
takip edip hesap sorabildiği
bir alandır. Bir çeşit
demokrasi okuludur. Bu
okulun işlevsel olabilmesi,
elbette, yöneticilerinin de
demokrasiyi içselleştirmesiyle
doğru orantılıdır. Dolayısıyla
deyim yerindeyse kentlilerin,
yöneticilerin ensesinde
“boza pişirecek” kadar
kentleriyle ilgilenmeleri şarttır.
İlgilenmezlerse ne olur?
ŞEFFAF YÖNETİM ANLAYIŞI
Yaklaşık 23 yıl yönettikleri
kenti “parsel parsel” sattıkları
ve bu nedenle “obez bir
kasaba”ya dönüşmesine neden
oldukları için istifa ettirilen
başkanların yaşanmaz hale
getirdikleri Ankara gibi olur.
Oysa biz bütün yetkilerin
iki dudak arasına sıkışması
nedeniyle “parsel parsel”
satılmasına müdahale
edemediğimiz ve dolayısıyla
“obez bir kasaba” istemiyoruz.
Ancak bugün Ankara’da
yaşanan, yönetme süreçlerinde
olduğu gibi bütçe yapımında da
katılımcı modeller geliştirilmesi;
şeffaf yönetim anlayışıyla her
kuruşun hesabının verilmesi,
bir zihniyet devriminin
göstergesidir. Başkanın
kendisini kentine adaması, her
aşamada birlikte yönetmeye
yatkın olması, kendisine verilen
yetkiyi bir çeşit kolaylaştırıcılık
düzeyine indirgemesi esasında,
bu topraklarda filiz vermiş
güçlü bir gelenektir.
Merkezi hükümetin bütün
engelleme çalışmalarına
rağmen büyükşehir belediye
başkanlarının son beş yılda
gösterdikleri performans,
halktan yana belediyeciliğin
taşıyıcı kolonlarının ne
olduğuna işaret ediyor.
HALKTAN YANA BELEDİYECİLİK
Nedir “halktan yana
belediyecilik”? Olmayacak
şeyleri olur duruma getirmek;
yani halkın ifadesiyle “tekeden
süt çıkartmayı” bilmektir.
Halktan toplanan vergileri
yine halka hizmet olarak
döndürebilmektir. Bedri
Rahmi’nin dizeleştirdiği üzere,
bir kentte, “her ağacına elin/
her karış toprağına terin
değsin” demektir.
Denilebilir ki “peki yaftalar
ne olacak”? Bir kenara bırakın
derim. Halk için halkla
birlikte belediyecilik modeli
yaftalara sığmaz. Mesele,
kesişim kümesine girebilmek
ve yönettiği kentte “herkesin
başkanı” olabilmektir.
Umut ederim ki Manisa’dan
Denizli’ye, Bursa’dan Balıkesir’e
ve hatta Kütahya’dan
Kastamonu’ya, Kilis’ten
Kırıkkale’ye, Türkiye’nin her
yerinde yeni seçilen başkanlar
da daha iyisinin mümkün
olduğunu gösterirler.
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