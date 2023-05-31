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Biz Atatürk gençleri - Elif Kaynak

31 Mayıs 2023 Çarşamba

“Eğer ülkeni kurtaracak bir lider beklemekteysen ben size hiçbir şey öğretememişim demektir.” Bu sözü hep anladığımızı düşünürdük fakat anlamamışız. Düne kadar kahramanın bizi kurtarmasını bekliyorduk. Oysa bizi kurtaracak olan yine bizleriz.

“Burası Türkiye...” diye başlayan ve her türlü hukuksuzluğun, haksızlığın, insansızlığın ve insafsızlığın kabul edilebilir olduğunu, kanıksanmışlığı anlatan cümleleri ezbere bilen; bilime, sanata, edebiyata, insanlığa ve dünyaya adanacak yaşamları memleket ve gelecek endişesiyle dolu olan; ilkokulda ekonomiyle, ortaokulda siyasetle ve lisede memleketin iç acısı haliyle tanışan bizleriz. Gelecek kahraman birdir, biz gençler ise milyonlarız. Milyonlarca Mustafa Kemal, milyonlarca Uğur Mumcu, milyonlarca Yaşar Kemal, uçsuz bucaksız denizleriz.

“Birinci vazife”mize sıkı sıkı bağlanma zamanıdır şimdi. “Bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili” olsalar da “Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş” olsa da “Memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar, gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde” bulunsalar da “Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emekleriyle tevhit” etse de “Millet fakruzaruret içinde harap ve bitap düşmüş” olsa da “Vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini” düşünmeden şimdi “birinci vazife”mizi gerçekleştirme ve ona sıkı sıkıya tutunma zamanıdır.

Ülkemin insanları ve Atatürk gençleri, Ata’mızın bir asır önceden çizdiği yol önümüzdedir. Korumamız gereken Cumhuriyet değerleri, Atatürk ilke ve inkılapları, hak ve özgürlüklerimiz her şeyin üstündedir. Biz gençliğin savaşındayız. Her zamankinden çok çalışmak, her zamankinden çok okumak ve en güç savaşı, cahilliğe karşı olanını vermek zorundayız. Atatürk bu Cumhuriyeti bize emanet etti, yaşamını bu ülkeye armağan etti, çocuklarına ve gençlerine güvendi.

Yaşamak, mücadeleyi; yaşamak, direnmeyi ve yaşamak çıkılan yolun sonunu getirebilmeyi gerektirir. Bu yolun hürriyet dolu sonunu getirecek olan Atatürk gençliğidir. 15 yaşında, 45 yaşında, 85 yaşında olan Atatürk gençleridir. Che diyor ki: “Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin.”

Vazgeçmeye niyetiniz var mı?

Elif Kaynak - Öğrenci

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