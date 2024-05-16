Türkiye’de tarım - Prof. Dr. Ülkü Sarıtaş
14 Mayıs Dünya Çiftçi
Günü, Uluslararası
Tarım Üreticileri
Federasyonu tarafından 1984
yılında başlatılmış ve tüm
dünyada kutlanmaktadır.
Küresel iklim krizinin yol açtığı
kuraklık veya aşırı yağış sonucu
yaşanan seller tarım sektörünü
derinden etkilemekte. Ek olarak
ülkemizde artan maliyetler,
özellikle aile çiftçiliğini bitirme
noktasına getirmiştir. Çiftçilikte
şirketleşme ise kâr amacıyla yola
çıktığı için para kazandığı sürece
işe devam etmekte, günümüz
ekonomik kriz ortamında para
kazanamadığı için tarımdan
çekilip başka sektöre geçmekte,
bu durumda ülkemizi giderek
artan oranda tarımda ithalata
bağımlı hale getirmektedir.
ÜRETİCİNİN EMEĞİ YOK
Daha 20 yıl öncesine kadar tarımda kendi kendine yeten birkaç ülke arasında olan Türkiye, ne yazık ki hızlı çarpık kentleşme, verimli tarım arazilerinin inşaata açılması, kuraklık, sel gibi iklim değişiklikleri, tohumda gübrede dışa bağımlılık, el yakan mazot fiyatları gibi girdilerin artması ve tarımda aile işletmelerine devlet desteğinin azalıp ithalata ağırlık verilmesi ile aile çiftçiliğini bitirme noktasına getirmiştir. Devam edenler ise borç batağı içinde güç bela elde ettikleri ürünleri, kooperatifleşme olmadığı için, değerinden satamamakta, hatta çoğu kez içimiz yanarak izlediğimiz tablolarda yol kenarlarına dökmektedirler. Tarlada 4 kilogramdan zor alıcı bulan patatesi tüketiciler, marketlerde pazarlarda 25-30 liraya satın almaktadır. Aradaki fark aracıların, kabzımalların cebine girmekte, üreticinin emeği hiç olmaktadır.
İnsan ve hayvan yaşamında beslenmek için temel ihtiyaç malzemeleri olan buğday, fasulye, yeşil mercimek, saman ithal edilmektedir. Tarımda ülkemiz toprağı ve iklim koşullarına uygun ata tohumları ninelerin sandıklarında mendil içinde kalmıştır. İsrail’den ithal edilen ve ömrü bir yıl olan ithal tohumlar nedeniyle tohumda dışa bağımlılık tarımda girdilerin artmasına neden olan önemli kalemlerden biridir. Bir diğer olmazsa olmaz mazottur çiftçi için. Yat mazotundan özel tüketim vergisi (ÖTV) alınmazken çiftçinin mazottaki ÖTV yükü nedeniyle katbekat pahalı mazot kullanmak zorunda kalması sık sık haberlere konu olmaktadır.
AİLE ÇİFTLİĞİ
Tarım bir ülkenin en
stratejik sektörlerinden
biridir. Savaş, hastalık, doğal
afetler gibi her türlü olumsuz
koşulda eğer tarımda kendi
kendinize yetiyorsanız
zorluğun üstesinden kolayca
gelebilirsiniz. Çünkü yaşamın
devamı için en temel gereksinim
sağlıklı besine ulaşmaktır.
Buğday, mısır ve ayçiçeği yağı
üretiminde önemli bir ülke ve
bizim de ithalatta bağımlısı
olduğumuz Ukrayna’da 2022 yılı
şubat ayında başlayan Rusya
savaşı nedeniyle, ülkemizde
ayçiçeği yağı ve ekmek fiyatları
hızla artış göstermiş, hatta
temininde güçlük çekilecek
noktaya gelinmiştir. Oysaki
Konya ovası buğday ambarı,
Trakya ayçiçeği havzası idi ve bu
ürünlerde ve diğerlerinde doğru
tarım politikaları uygulansaydı
eğer, dışa bağımlı olmak bir
yana ihraç yapabilir bir ülke
olabilirdik.
Vakit geçmiş değil, akılcı
tarım politikası ile aile çiftçiliği
desteklenip ülkemiz tekrar 20
yıl öncesinin tarımda kendi
kendine yeten birkaç ülkesinden
birisi olabilir. Kırsalda tarımın
desteklenmesi ve teşviki
toplumun kırsal kesimini
yerinde istihdam ederek çarpık
kentleşmenin önüne geçecek,
genç işsizliği ve tarımda dışa
bağımlılığı azaltacak, ülkemizi
tarım gibi önemli bir stratejik
alanda güçlü bir duruma
getirecektir. Yaşamda her
şeyin dijitalleştiği bir ortamda
gençlerin aile çiftçiliğine
özendirilmesi ile onların daha
aşina oldukları dijital ortam
tarımda uygulanarak verimlilik
artacak, kooperatifleşme ile
aracılar ortadan kalkıp ürünlerin
değerini bulması ile çiftçiler
para kazanacak ve çiftçiliğe dört
elle sarılacaktır. Emeği ve alın
teri ile çiftçiliğe devam eden
tüm çiftçilerimizin günü kutlu
olsun...
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