Lozan Kahramanı İnönü’den Tarihsel Açıklamalar - Daver DARENDE
ABD ve
Batı’nın Türkiye’ye karşı iki kompleksi olduğunu hatırlamak zorundayız.
Bunlardan birincisi 24 Temmuz 1923 günü imzaladığımız Lozan Barış Antlaşması,
diğeri Mustafa Kemal’in önderliğinde Anadolu’nun emperyalizme karşı kazandığı
zaferdir.
İşte bu nedenle
Lozan Barış Antlaşması’nın anlam ve değeri, her geçen gün daha büyük önem
kazanmaktadır.
Lozan
Barış Konferansı tutanaklarını ve
belgelerini büyük bir titizlikle dilimize çeviren, 1977 yılında yitirdiğimiz
bilim ve düşünce adamı, hukuk bilgini Prof. Seha L. Meray’ın “İnsanca Yaşamak”
başlıklı kitabında yer alan “Lozan” başlıklı iki denemesi aradan geçen uzun
yıllara karşın güncelliğini korumakta, günümüzün gelişimlerine ışık
tutmaktadır.
Prof. Seha L. Meray, tutanakların çevirilerini yaptığı 1969 yılında Lozan kahramanı İsmet İnönü ile tanışır. Kendisinden, tutanakları kapsayan kitabına bir önsöz yazması için randevu talep eder. 14 Mayıs 1969 günü saat 17:30’da Pembe Köşk’ün kapısını çalar. O gün Profesör Meray ile İnönü arasında ilginç olduğu kadar tarihsel önem taşıyan bir söyleşi başlar. İnönü, Profesör Meraya “Lozan’da neler görüyorsun, önemli saydıkların neler?” sorusunu yöneltir. Profesör Meray konuyu altı başlıkta toplayarak şöyle yanıtlar:
“1- Bağımsızlığımıza, egemenliğimize toz kondurmamak
2- Hukukun üstünlüğüne saygı
3- Barışçılık
4- Ulusumuza inanç ve güven
5- Demokratik anlayış, dünya kamuoyuna güveniş
6- Ulusun yakın ve uzak çıkarlarını hiçbir zaman gözden
kaçırmayan devlet adamlığı.” ( 24 Temmuz 1974, Cumhuriyet )
Profesör
Meray’ın bu sözlerini dikkatle dinleyen İnönü şöyle konuşur; “Yapıldıktan elli
yıl sonra yaşayan başka anlaşma, antlaşma biliyor musun? Al Birinci Dünya
Savaşı’nı bitiren antlaşmaları, hangisi yaşıyor bugün? Lozan için tarih ne der
bilemem, ama tarihin diyeceğine boynumuz kıldan ince.”
İnönü
Lozan anılarına döner ve şöyle konuşur; “O zaman ki şartları düşünmek gerek,
olup biteni kavramak için. Bir Reşit Paşa vardı; Osmanlı idaresinden kalma.
Namuslu, tecrübeli bir adamdır. Beni ziyarete geldi. 'Ne tavsiye edersiniz,
nasıl davranalım?' diye sordum kendisine. Şöyle karşılık verdi; 'Hiçbir şey
tavsiye edemem,hiçbir tavsiyeye
ihtiyacınız yok, senin söylediklerini, ben dahil, hiçbirimiz söyleyemeyiz. Biz
Osmanlı nesliyiz. Sen yolundan şaşma.' Güç verdi bu sözler bana.” (İnsanca
Yaşamak, Seha L. Meray, Hil Yayınları, 1974 S. 154)
İnönü bir
ara dış yardım konusuna değinir ve şöyle konuşur; “Dış yardıma çok dikkat
etmeli, dış yardım kendi kazancı için, sömürmek için gelir. Zararsız gelen dış
yardıma diyeceğim yok. Bizim tecrübemiz hep böyle oldu. Ya Düyunu Umumiye, ya
bugünkü gibi. İlk yıllarda Ruslar’dan çok az bir şey almıştık o iyiydi.” (İnsanca Yaşmak, S. 155, Seha L. Meray)
Profesör
Meray’ın “Konferansta hep Fransızca’mı konuştunuz sorusunu, İnönü gülerek
şöyle yanıtlar; 'Evet.' Fakat bu konu da heyetimiz için mesele oldu. Benim Fransızcamın yetersiz olduğunu, diplomasi dili olmadığını
söylediler. Benim Türkçe konuşmamı, heyette yabancı dili kuvvetli olanların,
Fransızca ya da İngilizceye çevirmesini istediler. Heyette gerçekten iyi
yabancı dil bilenler vardı. Bir süre istedikleri gibi yaptım, ben Türkçe
söyledim onlar çevirdiler, fakat gördüm ki tam çevirmiyorlar, söylediğimi
olduğu gibi vermiyorlar. O zaman anladım
ki onların diplomasi dili dedikleri birikmiş Osmanlı ezikliğinin ifadesinden
başka bir şey değil. Bundan sonra ben hep konuştum, yine o bildiğim
Fransızcamla.” ( İnsanca Yaşamak, Lozan, S.153)
Lozan
Barış Antlaşması savaşla kazanılan bağımsızlığın hukuken tescilidir. "Lozan
Kahramanı", büyük devlet adamı İsmet İnönü’yü Lozan Antlaşmasının 97. yıl
döneminde saygıyla anıyorum.
Ulu önder
Mustafa Kemal Atatürk’ün Lozan için söylediği şu sözleri de asla unutulmamalı;
“Bu antlaşma, Türk ulusuna karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması
ile tamamlandığı sanılmış büyük bir suikastın çöküşünü anlatan belgedir.
Osmanlı dönemi tarihinde benzeri görülmemiş bir siyasal zaferdir.” (Söylev III
. S.561)
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve Lozan kahramanı İsmet İnönü’yü özlemle ve saygıyla anıyorum.
Daver DARENDE
Emekli Diplomat - Yazar
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