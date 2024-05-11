Olaylar Ve Görüşler
Son Yazısı / Tüm Yazıları

Üç bilinç... - Prof. Dr. Necdet Adabağ

11 Mayıs 2024 Cumartesi

Kimden söz ettiğimi anlamayan olmayacaktır. O üç fidan Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, benim gözümde, üç vicdandır, bir başka deyişle, üç bilinç. Her biri toplumumuzun bir vicdanını simgeler. Biri uygarlığa işaret ederken öteki çağdaşlığa, üçüncüsü insanlığa. Üçü birden hak ve adaleti gösterirler. Onları asmakla vicdanları astık, bilinçleri yok ettik. Astık ama ülkeyi rayına oturtamadık; dahası, çağdaşlaşamadık, uygarlaşamadık ve insanlığımızı yitirdik. Ardından hak hukuk arar olduk.

Türkiye 1950’den başlayarak yani tek partili dönemden çıkıp çok partili siyasal dizgeye geçince, kalkınmış ülkelerde olduğu gibi karşılıklı hoşgörü ortamına, kalkınma ve dayanışmaya dönük yarışma içine girmek yerine ateşli bir rekabet ortamına girmiş; kin, öfke, intikam ve hırsın kol gezdiği, insanı insana düşüren durumların yaratıldığı ve sonunda kardeşi kardeşe düşman eden çıkmazların yaşandığı bir ülkeye dönüşmüştür. Yaşanan darbeler bu çıkmazların tuzu biberi olmuştur.

Türkiye çağdaşlaştı mı, uygarlaştı mı, yoksa insanlığını mı buldu? Bulmadı. Ve nice işkence, zulüm, intikam, gaddarlık, öfke, yıllardır, hiçbir işe yaramadı. Üç fidan bir intikam uğruna asıldılar. Evet, o zamanın ve ne yazık ki şimdinin de o bitmez tükenmez partiler arası karşılıklı aşağılayıcı söz düellolarının ateşlediği intikamcı duyguları tatmin etmek uğruna asılmış olduklarını gösterdi zaman bize.

Hiç baktınız mı fotoğraflarda bu çocukların gözlerine... Nâzım’ın dediği gibi, “boşuna bakacaklar gözlerime korkuyu görmek için”. O üç fidanı darağacına gönderenler de boşuna bakmışlardı gözlerine çünkü “korku” yoktu gözlerinde, yalnızca hüzün vardı, hüzün...

Anlaşılamamış olmalarının hüznü vardı, insan severliklerinin benimsenmemiş, kardeşlik duygularının itelenmiş olmasının, yurttaşlık yaklaşımlarının yoruma kapalı tutulmasının hüznü vardı o gözlerde. O cellatlara hiçbir şey demedi. Ancak Rodrigo’nun gitar konçertosunu dinlemek sevdası vardı içinde ölmeden önce, dinledi. Deniz kendini buldu bir kez daha o konçertoda, ya cellatlar? 


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Olsa olsa AKP maarif modeli olur - Mustafa Gazalcı 11 Mayıs 2024
Üç bilinç... - Prof. Dr. Necdet Adabağ 11 Mayıs 2024
Cumhuriyetçi olmak - Şükrü Kocagöz 10 Mayıs 2024

Günün Köşe Yazıları

Işık Kansu
Işık Kansu Cumhuriyet Gazetesinin Yolu
Olaylar Ve Görüşler
Olsa olsa AKP maarif modeli olur - Mustafa Gazalcı
Olaylar Ve Görüşler
Üç bilinç... - Prof. Dr. Necdet Adabağ
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay Şahsıma mektuplar (18) Ülkeyi nereye soksam?
Şükran Soner
Şükran Soner 100. yıl buluşmalarımızın çağrışımları...
Mine G. Kırıkkanat
Mine G. Kırıkkanat Yolsuzlar hancı, fareler yolcu
Murat Ağırel
Murat Ağırel Futbolda garip bir maç daha
Oktay Ekşi
Oktay Ekşi ‘Mollarşi’ye doğru...
Miyase İlknur
Miyase İlknur Bu Ateş MHP’yi yakar
Mehmet Ali Güller
Mehmet Ali Güller Filistin kazanıyor
Öner Yağcı
Öner Yağcı Denizlerin rüzgârı
Eren Aysan
Eren Aysan Ankara Devlet Konservatuvarı 88 yaşında...

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Üsküdar Belediyesi'nden Medipol Hastanesi inşaatına durdurma kararı

Üsküdar Belediyesi'nden Medipol Hastanesi inşaatına durdurma kararı
Fransa’nın cennet köşesi Nice’de gezilecek 10 muhteşem yer

Fransa’nın cennet köşesi Nice’de gezilecek 10 muhteşem yer
Fedex uçağının deneyimli pilotu faciayı önledi

Fedex uçağının deneyimli pilotu faciayı önledi
Yılanın ısırdığı milli boksör Rabia Topuz’un tedavisi sürüyor

Yılanın ısırdığı milli boksör Rabia Topuz’un tedavisi sürüyor
İstanbul'da ekmeğe zam: Ekmeğin yeni fiyatı ne kadar oldu?

İstanbul'da ekmeğe zam: Ekmeğin yeni fiyatı ne kadar oldu?
Kocaeli’de ‘aile meclisi’ infazı: 7 yıl önce kaybolan kadının hikayesi

Kocaeli’de ‘aile meclisi’ infazı: 7 yıl önce kaybolan kadının hikayesi
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin açıkladı: Selçuk Tepeli'ye 'sığır' soruşturması

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin açıkladı: Selçuk Tepeli'ye 'sığır' soruşturması
Netflix’te bu hafta en çok izlenen filmler: Zirve belli oldu

Netflix’te bu hafta en çok izlenen filmler: Zirve belli oldu