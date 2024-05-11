Olsa olsa AKP maarif modeli olur - Mustafa Gazalcı
AMilli Eğitim Bakanlığı’nca
açıklanan “Türkiye Yüzyılı
Maarif Modeli”, Türkiye
Cumhuriyeti’nin laik, bilimsel eğitim
örneği değil, olsa olsa AKP’nin 22
yıldır uyguladığı politikaların yeni
bir adımı olabilir.
AKP, 3 Kasım 2002’de tek başına iktidara gelince hiç zaman yitirmeden 12 Aralık 2002’de eğitimde “acil eylem planı” hazırlamıştı. Orada eğitimde dinselleştirme ve özelleştirme sinyaleri verilmişti. O tarihten bugüne Cumhuriyetin “Öğretim Birliği”ne dayanan, laik, bilimsel, kamusal eğitim adım adım dinselleştirildi, özelleştirildi. Bütün bu değişiklikler yasa, hukuk, kural tanımadan yargı kararı dinlenmeden partizanca kadrolaşarak yapıldı.
TBMM’de bakanlığının bütçesi
görüşülürken tarikatlarla işbirliği
yapacağını övünerek söyleyen,
ÇEDES projesiyle okullara imam
görevlendiren, karma eğitimi
tartışmaya açan, görüşmeyle
(mülakat) yani kayırmayla öğretmen
atamayı sürdüren Milli Eğitim
Bakanı Yusuf Tekin’den iyi bir şey
beklemek büyük bir yanılgı olur.
Üstelik Mayıs 2023 seçimlerinden
önce Recep Tayyip Erdoğan, söz
verdiği halde, kayırma yöntemi
sürüyor. Atanmayan öğretmenlerin
sesine kulak tıkanıyor.
DİL ÖZENSİZLİĞİ
“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”
adıyla sunulan taslak, adından
başlayarak dil özeni gösterilmeden,
Arapçaya, yabancı sözcüklere
boğulmuş bir taslak. Sanki kimse
anlamasın diye Batı’dan gelen
sözcükler yanında Arapça ve Farsça
dinsel terimlere yer verilmiş.
Türkçesi varken yabancı sözcükler
kullanılmış, bu yönüyle taslak tam
bir Arapsaçı olmuş.
Sözde 10 yıl emek harcanmış da bu görüşler ortaya çıkmış. Peki, bunca eğitim uzmanının bu çalışmalardan neden bilgisi olmamış?
Çağı yakalamak, öğrencileri aşırı yükten kurtarmak gibi sözler edip sonra laik eğitimden, Cumhuriyetten, Atatürk’ten söz etmemek ne demek?
Birçok konunun uzmanı, eğitimci, öğretmen sendikaları bu taslağın bilimsel eğitime, akla aykırı olduğunu belirtti.
Öte yandan nasıl toplumun
yönetiminde iyi yasalar yeterli
değilse, eğitim niteliğinde tek başına
program da yeterli değildir. İyi bir
programı besleyen yeterli, nitelikli
öğretmen, laboratuvar, uygulama,
oyun bahçesi, ders araç ve gereçleri,
uygun bir iklim olması gerekir.
Öğretmen yetersizliği, kalabalık sınıflar, ikili eğitim, iyi eğitim yöneticilerinin olmaması, sınava odaklanan bir öğretim, niteliği düşürmektedir.
Bu taslak da sorunları artıracak, bundan önceki uygulamalarda olduğu gibi dinselleştirmeyi artıracaktır.
DİNSELLEŞTİRME, ÖZELLEŞTİRME POLİTİKALARI
AKP iktidara geldikten sonra il, ilçe milli eğitim ve okul müdürlerinin çoğunu kendi siyasal görüşüne yakın bir sendika aracılığıyla atadı.
Başka acı bir durum da bilime, eğitim bilime aykırı bir biçimde okulöncesi ve ilkokul 1., 2., 3., sınıflarda “din kültürü ve ahlak bilgisi” dersinin önümüzdeki öğretim yılından başlayarak okutulmasıdır.
Bilindiği gibi AKP döneminde yaz aylarında Kuran kurslarına gitme yaşı sıfırlandı. Kurslar üç günden beş güne çıkarıldı. Kaçak Kuran kurslarındaki cezalar kaldırıldı.
Yine 2012’de çıkarılan 4+4+4 sistemiyle var olan zorunlu din dersi yetmezmiş gibi “Hazreti Muhammed’in hayatı, Kuranıkerim ve temel dini değerler” adı altında seçmeli dersler getirilerek eğitim dinselleştirildi. Uzun savaşım sonucunda sağlanan sekiz yılık zorunlu kesintisiz eğitim kaldırıldı. Yeni sistemde bütün ortaokullar kaldırılırken imam hatip ortaokulları korundu. Eğitim fakültelerine artı puanla öğrenci gönderen Anadolu öğretmen liselerine son verildi. Bütün çağdaş ülkelerde okutulan evrim kuramı yerine yaradılışın okutulması kararlaştırıldı. Laikliğe, “Öğretim Birliği”ne aykırı olduğu biline biline “Diyanet Akademisi” yasası çıkarıldı.
UYGULAMA ÖNEMLİDİR
Sanki 22 yıldır bunları yaşamamışız gibi
bugün AKP’nin seçim propagandasında
kullandığı terimi “Türkiye Yüzyılı Maarif
Modeli” diye bize yutturulmaya çalışılıyor.
Hem de sanki öğrencinin yükünü
azaltmak, çağı yakalamak savıyla bunu
yapmaya çalışıyorlar.
Türkçede çok güzel bir söz var “Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz.” AKP iktidarının, onun milli eğitim bakanlarının yaptıkları ortada, artık onların aldatıcı sözlerine kimse inanmıyor.
Bilime, akla aykırı, tutarsızlıklar, sinsi tuzaklar dolu, dinselleştirmeyi artıran AKP’nin yeni program taslağı kabul edilemez.
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