Seçimler ve sendikalar - Dr. Engin ÜNSAL
Özgür sendikalar ancak
demokrasiyle yönetilen
toplumlarda vardır. Bu nedenle
sendikaların, varlıklarını borçlu
oldukları demokrasiyi yaşatmak,
görevleri arasındadır. Varlıklarını ve
özgürlüklerini korumak istiyorlarsa
demokrasiyi askıya alma girişimlerine
karşı durmalıdırlar. Bugün ülkemizde
var olan tek adam yapılanması ve
uygulaması, siyasal yaşamımızda
demokrasiyle bağdaşmayan bir düzen
kurulmasına neden olmuştur. Bunun
sonucunda özgürlüklerin, adaletin,
güvenli yaşam hakkının, temel hak ve
özgürlüklerin üzerine şal örtülmüştür.
İşçiler, memurlar, emekliler, köylüler,
çiftçiler ağır bedeller ödemektedir.
Bunların içinde örgütlü güç olarak
sendikalar öne çıkmakta fakat altında
ezildikleri hayat pahalılığına, işsizliğe,
güvencesiz çalışma ortamına karşı
sessiz kalmaktadırlar.
SİYASAL BİLİNÇ
İsrail Başbakanı Netanyahu, bizdeki
gibi tek adam olmak, kendisine
engel gördüğü yargıyı ele geçirmek,
“yargı reformu” adı altında yargıyı
kontrol etmesini sağlayacak bir yasayı
Knesset’te (İsrail Parlamentosu)
kabul ettirmek isteyince halk
sokaklara döküldü. Yetmedi, İsrail
İşçi Sendikaları Konfederasyonu
Histadrut genel grev kararı aldı. Çünkü
bu girişimin, en büyük güvence olan
bağımsız yargıyı ve özgür sendikacılığı
yok edeceğini biliyorlardı.
Sendikalarımızın, İsrail
sendikalarından öğreneceği çok şey
var. Sendikal düzenimizde ücret
sendikacılığı egemen olduğundan
ve toplusözleşme yapma yetkisini
bir siyasal organ olan Çalışma
Bakanlığı verdiğinden dolayı
sendikalarımızın büyük çoğunluğu
aktif siyaset yapmaktan, üyelerine
siyasal bilinç vermekten, seçimlerde
üyelerini yönlendirmekten ısrarla
kaçınmaktadır.
SUSKUN KALAMAZLAR
6356 Sayılı Sendikalar Yasası’nda,
“Sendikalar siyaset yapamaz” diye bir
hüküm yoktur. Sadece 28. maddenin 7.
bendinde, “Kuruluşlar siyasi partilerin
ad, amblem, rumuz veya işaretlerini
kullanamaz” hükmü vardır. Bazıları
aynı maddenin 5. bendinde bulunan,
“Kuruluşlar tüzükleriyle belirlenen
amaçları dışında faaliyette bulunamaz”
hükmünü, siyaset yasağı olarak kabul
ederler. Yanlıştır. Sendikanın amacı;
üyesinin çalışma güvencesini, insanlık
onuruna yakışan bir ücrete ve sosyal
yaşama sahip olmasını sağlamaktır.
Bunlar ülkenin genel ekonomik
koşulları ve siyaset anlayışıyla
ilgilidir. Eğer iktidar, işçinin sendika
özgürlüğünü, çalışma güvencesini, adil
ücret almasını, onuruyla yaşamasını,
parasız sağlık hizmeti almasını,
çocuklarının parasız eğitim almasını
sağlayamazsa sendikaların, bunların
sağlanması için iktidarı eleştirmesi,
uyarı grevleri ve gösteriler yapması,
üyelerinin bunları sağlayamayan
partiye oy vermemesini istemesi, doğal
ve yasaya uygun bir haktır.
İşsizlik, pahalılık ve yoksullukla
işçilerin ezildiği, çalışma güvencesinin
yok edildiği günümüzde, sendikalar
seçimler konusunda susamazlar.
Grevleri, işverenleri korumak için
erteleyen, sendika özgürlüğünü yok
eden, yandaş ve suskun sendikalar
yaratan bir iktidar karşısında suskun
kalamazlar. Hem kendilerinin
hem de üyelerinin gelecekleri için
üyelerini yönlendirmek zorundadırlar.
Üyelerinin ve kendilerinin özgür
geleceği için taraf olmayan sendikalar,
bir gün mutlaka bertaraf olurlar.
DR. ENGİN ÜNSAL
15. DÖNEM CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ
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