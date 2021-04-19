Tarih, Geleceğin Kutup Yıldızıdır! - Yüksel IŞIK
“Tahkikat Komisyonu” hatırlıyor musunuz?
Hani şu, kuruluşu için
TBMM’ne getirildiğinde, İnönü’nün, “sizi
ben bile kurtaramam” dediği o komisyon…
Amacı, tüm muhalefeti
susturmak olan önerge, 18 Nisan’da TBMM’ne gelmiş; başta İnönü olmak üzere
muhalefetin sert tepkisine neden olmuştu.
AMAÇ, MUHALEFETİ SUSTURMAKTI!
“Yaklaşan
felaket”in farkında olan İnönü, Mecliste, şunları söylemişti:
“Biz demokratik rejim dedik, demokratik rejim
kurulmuştur. Bu demokratik rejim istikametinden ayrılıp baskı rejimi haline
götürmek tehlikeli bir şeydir. Bu yolda devam ederseniz, ben de sizi kurtaramam.”
Yakup Kadri, İnönü’nün
üslubunu sert bulduğunu; hatta “iktidar
milletvekillerini payladığını” yazıyor. Yakup Kadri’ye göre bu konuşma, “iktidar partisini çileden çıkartıyor”.
Yeri gelmişken, Yakup
Kadri’nin, Tahkikat Komisyonu kurulmasını, “iktidarın
ihtilalı önlemek isterken ihtilala giden yolu kısaltmak” gibi bir işlevi
üstlendiğine dikkat çektiğini de belirtelim.
“Tarih, geleceğin kutup yıldızıdır”; ona bakmadan yol alırsanız,
çıkmazlarla karşılaşmanız işten değildir.
Bursa Milletvekili Mazlum
Kayalar ve Denizli Milletvekili Baha Akşit’in imzasını taşıyan “Tahkikat Komisyonu”na ilişkin
önergenin “masum” olmadığı açıktır.
Önergenin gerekçesi şöyle:
“C. H. Partisinin yıkıcı, gayrimeşru ve … yaygın
bir halde görülen kanun dışı siyasi faaliyetlerin muhtelif sebeplerine intikal
etmek, matbuat meselesi ile adlî ve idari mevzuatın ne suretle tatbik edilmekte
olduğunu tetkik eylemek.”
HEM HAKİM HEM SAVCI OLMAK!
Meselenin özü ise şöyle
ifade edilmiş:
“Bugüne kadar cereyan eden hâdiseler, Türkiye'de mer'i kanunların, suçları takip ve tecziye etmekle mükellef müessese ve kurulların bu fenalıkları önleyemediği kanaatini veriyor. Bu sebeple TBMM’nin işe el koyması zaruridir.”
Hatta önerge sahibi
Kayalar, lafı, “Takriri Sükun”a bile
getirmişti:
“Halbuki partimiz ve Grubumuz bir kararla mesela
mülga Takriri sükûn Kanunu … yürürlüğe koyacak bir teklif ile Büyük Millet
Meclisine gelmesi mümkün iken bunu yapmadı.”
Komisyon, DP’lilerden
oluşmuştu.
Tam da CHP’nin, “hem davacı hem de hakim rolü oynatmak
istediği dar bir siyasi heyet” olarak tanımladığı gibi!
Öylesine önemli yetkilere
sahipti ki bunların arasında yargı yetkisi ve "CHP’nin siyasal faaliyetlerini durdurmak” da vardı.
Meclis konuşmalarını Resmi
Gazete dışında haber yapan olursa faaliyetlerinin durdurulması ve matbaalara el
konulmasından her türlü siyasi faaliyetin engellenmesi; miting ve toplantıların
yasaklanmasına kadar yapılan “tahkikat”ın
sonuçları, kesindi; itiraz hakkı yoktu.
Karşı çıkanlara “bir yıldan üç yıla kadar ağır hapis cezası”
verileceği gibi uygulanmasını aksatanlara da “altı aydan üç yıla kadar hapis cezası” verilecekti.
“Tahkikat Komisyonu”nun ilk kararı şu oldu:
“Partilerin kongre, toplantı düzenlemeleri, siyasal etkinlikte
bulunmaları ve yeni örgüt kurmaları yasak”.
YASA ÖNÜNDE EŞİT MUAMELE GÖRMEK!
12 Eylül darbesinden
sonra da, “yasak” ilen biten benzeri
pek çok general bildirisi yayınlandığını hatırlatalım ve bir kez daha altını
çizelim ki demokrasi bir hoşgörü rejimidir.
Farklılıkları zenginlik
olarak görmek, farklı olanın iktidara yönelik eleştirilerini içine sindirmeyi
gerektiren bir rejimdir.
İnönü’nün, o gün, tarihe
geçen o cümlesinden önce söylediği şu sözler de buna dikkat çekmektedir:
“Biz iç politikada huzuru tesis etmek için her
tedbirden evvel bütün vatandaşların siyasi kanaatleri ne olursa olsun, Devlet
kapısında, kanun önünde, fiilî olarak, eşit muamele görmesini şart koşarız. Bu esası
fiilî olarak kabul eden bir iktidarla iç huzuru alâkadar eden bütün meseleleri
teferruatı ile görüşüp bir hal çaresine götürmek mümkündür.”
Hiç kuşkusuz, kendisine
karşı olanların da yararlandığı bir sistem olan demokrasinin özü, eleştirilere tahammül
etmek, o eleştirilerden dersler çıkarmak üzerine kuruludur. Çünkü demokrasi, az
olanın kendisini güvencede hissettiği ve çoğunluğun gücü karşısında
susturulmadığı bir rejimdir.
Tarihe bakın, o size
kutup yıldızı olmak için hazırdır!
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